مصطفى الكاظمي: ردود أفعال وإدانات واسعة لمحاولة إغتيال رئيس وزراء العراق

أدان رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الأحد واصفاً اياها "تطوراً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة".

وكتب بارزاني، في تغريدة بموقع تويتر: "ادين واستنكر المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي التي جرت عن طريق مسيرة استهدفت محل اقامته في بغداد فجر اليوم والحمد لله على سلامته. هذا العمل الارهابي تطور خطير يهدد الامن والاستقرار في البلاد وينذر بعواقب وخيمة. أدعو الجميع الى ضبط النفس والتهدئة"