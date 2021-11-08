اعتقال عشرات المعلمين في السودان في مظاهرات الأحد، وقوات الأمن العراقية تحدد منطقة انطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت منزل الكاظمي

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن انطلاق الطائرتين المسيرتين اللتين نفذتا الهجوم على منزل رئيس الوزراء من منطقة تبعد نحو 12 كم شمال شرقي بغداد.

وقال رسول في حديث لقناة العراقية الرسمية يوم الأحد، إن "محاولة الاغتيال تضمنت تفجيرا ثانيا عبر طائرة مسيرة". وأضاف رسول أن "الطائرتين حلقتا بارتفاع منخفض يمنع كشفهما عبر الرادارات".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد عقد جلسة استثنائية مساء الاحد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ركزت على محاولة الاغتيال الفاشلة فجر الأحد. وقال الكاظمي بهذا الشأن: سيلاحق المهاجمون وهم معروفون وسيتم كشفهم وتحقيق العدالة.

وبخصوص الانتخابات الأخيرة قال "إن نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة وإن عمل الحكومة انصب على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات".