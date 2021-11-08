اعتقال عشرات المعلمين في السودان في مظاهرات الأحد، وقوات الأمن العراقية تحدد منطقة انطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت منزل الكاظمي

محاولة اغتيال الكاظمي: "الطائرات المسيرة حلقت بارتفاع منخفض يمنع كشفها عبر الرادار"
كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن انطلاق الطائرتين المسيرتين اللتين نفذتا الهجوم على منزل رئيس الوزراء من منطقة تبعد نحو 12 كم شمال شرقي بغداد.
وقال رسول في حديث لقناة العراقية الرسمية يوم الأحد، إن "محاولة الاغتيال تضمنت تفجيرا ثانيا عبر طائرة مسيرة".
وأضاف رسول أن "الطائرتين حلقتا بارتفاع منخفض يمنع كشفهما عبر الرادارات".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد عقد جلسة استثنائية مساء الاحد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ركزت على محاولة الاغتيال الفاشلة فجر الأحد. وقال الكاظمي بهذا الشأن: سيلاحق المهاجمون وهم معروفون وسيتم كشفهم وتحقيق العدالة.
وبخصوص الانتخابات الأخيرة قال "إن نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة وإن عمل الحكومة انصب على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات".
انقلاب السودان: حميدتي في أول ظهور علني يدعم زعيم الانقلاب
أيد قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي تحرك القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان لتولي السلطة.
وقال حميدتي: إن ما حصل جاء لتصحيح مسار ثورة الشعب، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وتستمر اليوم الاحتجاجات على الانقلاب، التي كانت محدودة يوم الأحد بسبب انقطاع الإنترنت.
ويستعد السودان لليوم الثاني على التوالي لمظاهرات العصيان المدني التي دعى إليها تجمع المهنيين السودانيين، وأكدت لجنة المعلمين في السودان أن السلطات الأمنية اعتقلت العشرات من المعلمين بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد الانقلاب العسكري في البلاد.
وقال القيادي في اللجنة سامي الباقر لبي بي سي إن السلطات الأمنية اقتادت المعلمين إلى أحد أقسام الشرطة في الخرطوم، مشيرا إلى أن السلطات بصدد بدء تحقيقات جنائية مع المقبوض عليهم وفقا لقانون الطوارئ.
وشهد عدد من المناطق في العاصمة الخرطوم مظاهرات متفرقة، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في مواجهتها، واعتقلت قوات الأمن عددا كبيرا من المحتجين بحسب إفادات شهود عيان.
والتقى البرهان في الخرطوم وفد الجامعة العربية.
وكانت مجموعة من النقابات تعرف باسم تجمع المهنيين السودانيين قد دعت إلى عصيان مدني لمدة يومين، ودعت في بيان مشترك إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وبقية المعتقلين السياسيين. وطالبت بالكف عن اعتقال النشطاء وعناصر لجان المقاومة بالاضافة الي إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها البرهان.
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محاولة اغتيال الكاظمي: "الطائرات المسيرة حلقت بارتفاع منخفض يمنع كشفها عبر الرادار"
كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن انطلاق الطائرتين المسيرتين اللتين نفذتا الهجوم على منزل رئيس الوزراء من منطقة تبعد نحو 12 كم شمال شرقي بغداد.
وقال رسول في حديث لقناة العراقية الرسمية يوم الأحد، إن "محاولة الاغتيال تضمنت تفجيرا ثانيا عبر طائرة مسيرة". وأضاف رسول أن "الطائرتين حلقتا بارتفاع منخفض يمنع كشفهما عبر الرادارات".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد عقد جلسة استثنائية مساء الاحد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ركزت على محاولة الاغتيال الفاشلة فجر الأحد. وقال الكاظمي بهذا الشأن: سيلاحق المهاجمون وهم معروفون وسيتم كشفهم وتحقيق العدالة.
وبخصوص الانتخابات الأخيرة قال "إن نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة وإن عمل الحكومة انصب على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات".
انقلاب السودان: حميدتي في أول ظهور علني يدعم زعيم الانقلاب
أيد قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي تحرك القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان لتولي السلطة.
وقال حميدتي: إن ما حصل جاء لتصحيح مسار ثورة الشعب، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وتستمر اليوم الاحتجاجات على الانقلاب، التي كانت محدودة يوم الأحد بسبب انقطاع الإنترنت.
ويستعد السودان لليوم الثاني على التوالي لمظاهرات العصيان المدني التي دعى إليها تجمع المهنيين السودانيين، وأكدت لجنة المعلمين في السودان أن السلطات الأمنية اعتقلت العشرات من المعلمين بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد الانقلاب العسكري في البلاد.
وقال القيادي في اللجنة سامي الباقر لبي بي سي إن السلطات الأمنية اقتادت المعلمين إلى أحد أقسام الشرطة في الخرطوم، مشيرا إلى أن السلطات بصدد بدء تحقيقات جنائية مع المقبوض عليهم وفقا لقانون الطوارئ.
وشهد عدد من المناطق في العاصمة الخرطوم مظاهرات متفرقة، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في مواجهتها، واعتقلت قوات الأمن عددا كبيرا من المحتجين بحسب إفادات شهود عيان.
والتقى البرهان في الخرطوم وفد الجامعة العربية.
وكانت مجموعة من النقابات تعرف باسم تجمع المهنيين السودانيين قد دعت إلى عصيان مدني لمدة يومين، ودعت في بيان مشترك إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وبقية المعتقلين السياسيين. وطالبت بالكف عن اعتقال النشطاء وعناصر لجان المقاومة بالاضافة الي إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها البرهان.