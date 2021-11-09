قرار قضائي في السودان بضرورة إعادة خدمة الإنترنت، وتوقع زيادة عوائد دول الخليج بمئات مليارات الدولارات خلال 3 سنوات

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ألقت القبض على 65 من تجار السلاح المشتبه بهم من الفلسطينيين داخل الحزام الأخضر. وشملت عملية التفتيش العشرات من المدن والقرى العربية منها طمرة وام الفحم وطمرة وعسفيا ودالية الكرمل وقلنسوة والطيبة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتعتبر هذه أكبر عملية من هذا النوع في تاريخ البلاد.

شارك في هذه العملية أكثر من ألف فرد من أفراد الشرطة، واقتحمت خمسة وعشرين موقعا مختلفا في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية. وضبطت سبعون قطعة سلاح، بما في ذلك 25 بندقية نصف آلية من طراز إم 16 وصاروخ مضاد للدبابات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن معظم الأسلحة وصلت من الضفة الغربية.