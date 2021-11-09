قرار قضائي في السودان بضرورة إعادة خدمة الإنترنت، وتوقع زيادة عوائد دول الخليج بمئات مليارات الدولارات خلال 3 سنوات

إسرائيل تعتقل العشرات من "تجار الأسلحة" المشتبه بهم
قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ألقت القبض على 65 من تجار السلاح المشتبه بهم من الفلسطينيين داخل الحزام الأخضر. وشملت عملية التفتيش العشرات من المدن والقرى العربية منها طمرة وام الفحم وطمرة وعسفيا ودالية الكرمل وقلنسوة والطيبة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وتعتبر هذه أكبر عملية من هذا النوع في تاريخ البلاد.
شارك في هذه العملية أكثر من ألف فرد من أفراد الشرطة، واقتحمت خمسة وعشرين موقعا مختلفا في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية. وضبطت سبعون قطعة سلاح، بما في ذلك 25 بندقية نصف آلية من طراز إم 16 وصاروخ مضاد للدبابات.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن معظم الأسلحة وصلت من الضفة الغربية.
صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة احتياطي الدول الخليجية بالمليارات خلال 3 سنوات
من المتوقع زيادة احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 300 مليار و 350 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة، بحسب مسؤول في صندوق النقد الدولي.
وتوقع المسؤول ارتفاع الاحتياطيات في الدول الست الغنية بالنفط في السنوات المقبلة بمئات مليارات الدولارات وعزا الأسباب إلى توقع ارتفاع أسعار النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في لقاء متلفز إن تلك الدول ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط.
وكان "بنك أوف أمريكا" قد توقع ارتفاع الأسعار في منتصف 2022 إلى 120 دولارا للبرميل.
وأشار البنك إلى أن أزمة الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة حول العالم، الأمر الذي يساهم في تعافي السوق لأسعار العقود الآجلة.
ReutersCopyright: Reuters
انقلاب السودان: حكم قضائي يلزم شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت
أصدرت محكمة سودانية صباح اليوم الثلاثاء حكما بإلزام شركات الاتصالات العاملة في البلاد بإعادة خدمة الإنترنت بعد قطعها قبل أسبوعين من قبل السلطات السودانية عقب الانقلاب العسكري في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما صرح به أحد المحامين المتقدمين بالدعوى لبي بي سي.
وقال عبد العظيم حسن، أحد المحامين الذين رفعوا الدعوى على شركات الاتصالات، إن محكمة شمال الخرطوم قضت بعودة خدمة الإنترنت.
وقال رئيس جمعية المستهلك ياسر ميرغني إن الجمعية تقدمت بدعوى للمحكمة إثر قطع خدمات الإنترنت، مشيرا إلى أن قاضي المحكمة ألزم الشركات بإعادة الخدمة فورا.
وكان القائد العام للجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان قد أكد أن قطع خدمة الإنترنت جاء للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وتقول مصادر محلية إن صدور الحكم لا يعني بالضرورة استئناف الخدمة.
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إسرائيل تعتقل العشرات من "تجار الأسلحة" المشتبه بهم
قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ألقت القبض على 65 من تجار السلاح المشتبه بهم من الفلسطينيين داخل الحزام الأخضر. وشملت عملية التفتيش العشرات من المدن والقرى العربية منها طمرة وام الفحم وطمرة وعسفيا ودالية الكرمل وقلنسوة والطيبة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وتعتبر هذه أكبر عملية من هذا النوع في تاريخ البلاد.
شارك في هذه العملية أكثر من ألف فرد من أفراد الشرطة، واقتحمت خمسة وعشرين موقعا مختلفا في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية. وضبطت سبعون قطعة سلاح، بما في ذلك 25 بندقية نصف آلية من طراز إم 16 وصاروخ مضاد للدبابات.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن معظم الأسلحة وصلت من الضفة الغربية.
صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة احتياطي الدول الخليجية بالمليارات خلال 3 سنوات
من المتوقع زيادة احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 300 مليار و 350 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة، بحسب مسؤول في صندوق النقد الدولي.
وتوقع المسؤول ارتفاع الاحتياطيات في الدول الست الغنية بالنفط في السنوات المقبلة بمئات مليارات الدولارات وعزا الأسباب إلى توقع ارتفاع أسعار النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في لقاء متلفز إن تلك الدول ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط.
وكان "بنك أوف أمريكا" قد توقع ارتفاع الأسعار في منتصف 2022 إلى 120 دولارا للبرميل. وأشار البنك إلى أن أزمة الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة حول العالم، الأمر الذي يساهم في تعافي السوق لأسعار العقود الآجلة.
انقلاب السودان: حكم قضائي يلزم شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت
أصدرت محكمة سودانية صباح اليوم الثلاثاء حكما بإلزام شركات الاتصالات العاملة في البلاد بإعادة خدمة الإنترنت بعد قطعها قبل أسبوعين من قبل السلطات السودانية عقب الانقلاب العسكري في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما صرح به أحد المحامين المتقدمين بالدعوى لبي بي سي.
وقال عبد العظيم حسن، أحد المحامين الذين رفعوا الدعوى على شركات الاتصالات، إن محكمة شمال الخرطوم قضت بعودة خدمة الإنترنت.
وقال رئيس جمعية المستهلك ياسر ميرغني إن الجمعية تقدمت بدعوى للمحكمة إثر قطع خدمات الإنترنت، مشيرا إلى أن قاضي المحكمة ألزم الشركات بإعادة الخدمة فورا.
وكان القائد العام للجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان قد أكد أن قطع خدمة الإنترنت جاء للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وتقول مصادر محلية إن صدور الحكم لا يعني بالضرورة استئناف الخدمة.