واشنطن تعبر عن قلقها من التطبيع مع سوريا، وفي بريطانيا زفاف الناشطة الباكستانية ملالا التي نجت من هجوم طالبان

فيروس كورونا: فرنسا تعيد إلزامية الكمامة في المدارس اعتبارا من الإثنين
أعلنت وزارة التعليم الفرنسية مساء الثلاثاء إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامة في كل مدارس المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد اعتبارا من الإثنين المقبل،
يرمي القرار إلى الحد من تفشي فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان لها: اعتبارا من الإثنين المقبل ستنتقل كل مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي المعمول به في فرنسا، مع عودة وضع الكمامة من قبل كل تلامذة المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد.
وكان هذا الإجراء محصورا حتى اليوم بالمقاطعات التي تسجل مستويات مرتفعة من العدوى.
European Photopress AgencyCopyright: European Photopress Agency
زفاف متواضع للناشطة ملالا التي حاولت طالبان قتلها
في حفل عائلي متواضع، تمت مراسم زفاف الناشطة الباكستانية في مجال حقوق المرأة ملالا يوسف زاي البالغة من العمر 24 عاما، الثلاثاء في برمنغهام في وسط إنكلترا، وفق ما أعلنته هي في تغريدة على تويتر.
أرفقت ملالا التغريدة بصورة لها وعريسها في يوم زفافهما قائلة "هذا يوم مهم في حياتي. ارتبطت أنا وآسر مالك لنكون شريكين مدى الحياة، نحن متحمسان لبداية مرحلة جديدة في مستقبلنا".
ملالا هي أصغر شخصية في العالم تحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2014.
نجت في عام 2012 ولم تتجاوز في حينها الخامسة عشرة من عمرها، من محاولة طالبان باكستان اغتيالها، عندما صعد مسلح إلى الحافلة المدرسية التي كانت في داخلها في وادي سوات في باكستان في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2012 وسأل "من هي ملالا" قبل أن يطلق النار عليها ويصيبها في رأسها.
وتحولت ملالا بعد نجاتها إلى رمز عالمي للصمود في الدفاع عن حقوق الإنسان وحق الفتيات في التعلم.
درست في جامعة أكسفورد، وواصلت نشاطها في الترويج لتعليم الفتيات لتنال جائزة نوبل للسلام في عام 2014.
وقالت "حاولوا إسكات صوتي لكن الحادثة عززت صوتي ليسمع في كل العالم".
واشنطن تعبر عن قلقها من زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا
عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من زيارة وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن واشنطن قالت إن الزيارة لم تكن مفاجأة للإدارة الأمريكية، في إشارة إلى أن الإمارات قد تكون أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بخطوتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحافي "نحن قلقون من الزيارة ومن الرسالة التي قد تفهم من وراء تلك الزيارة.
وقال برايس إن واشنطن أبلغت شركاءها المقربين في المنطقة، بمن فيهم الإماراتيون، بموقفها بكل وضوح".
وقال إن الإدارة الحالية في أمريكا لن تبذل الجهود لتطبيع العلاقة مع سوريا.
وذكر برايس بالفظاعات على حد وصفه التي ارتكبها النظام وبشار الأسد شخصيا بحق الشعب السوري خلال العقد الأخير.
واستقبل الأسد أمس الثلاثاء الوزير الإماراتي في أول زيارة لمسؤول كبير منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع.
لكن الإمارات استأنفت في نهاية 2018 العمل في سفارتها لدى دمشق مع بدء مؤشرات انفتاح خليجي.
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فيروس كورونا: فرنسا تعيد إلزامية الكمامة في المدارس اعتبارا من الإثنين
أعلنت وزارة التعليم الفرنسية مساء الثلاثاء إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامة في كل مدارس المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد اعتبارا من الإثنين المقبل،
يرمي القرار إلى الحد من تفشي فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان لها: اعتبارا من الإثنين المقبل ستنتقل كل مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي المعمول به في فرنسا، مع عودة وضع الكمامة من قبل كل تلامذة المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد.
وكان هذا الإجراء محصورا حتى اليوم بالمقاطعات التي تسجل مستويات مرتفعة من العدوى.
زفاف متواضع للناشطة ملالا التي حاولت طالبان قتلها
في حفل عائلي متواضع، تمت مراسم زفاف الناشطة الباكستانية في مجال حقوق المرأة ملالا يوسف زاي البالغة من العمر 24 عاما، الثلاثاء في برمنغهام في وسط إنكلترا، وفق ما أعلنته هي في تغريدة على تويتر.
أرفقت ملالا التغريدة بصورة لها وعريسها في يوم زفافهما قائلة "هذا يوم مهم في حياتي. ارتبطت أنا وآسر مالك لنكون شريكين مدى الحياة، نحن متحمسان لبداية مرحلة جديدة في مستقبلنا".
ملالا هي أصغر شخصية في العالم تحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2014.
نجت في عام 2012 ولم تتجاوز في حينها الخامسة عشرة من عمرها، من محاولة طالبان باكستان اغتيالها، عندما صعد مسلح إلى الحافلة المدرسية التي كانت في داخلها في وادي سوات في باكستان في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2012 وسأل "من هي ملالا" قبل أن يطلق النار عليها ويصيبها في رأسها.
وتحولت ملالا بعد نجاتها إلى رمز عالمي للصمود في الدفاع عن حقوق الإنسان وحق الفتيات في التعلم.
درست في جامعة أكسفورد، وواصلت نشاطها في الترويج لتعليم الفتيات لتنال جائزة نوبل للسلام في عام 2014.
وقالت "حاولوا إسكات صوتي لكن الحادثة عززت صوتي ليسمع في كل العالم".
واشنطن تعبر عن قلقها من زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا
عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من زيارة وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن واشنطن قالت إن الزيارة لم تكن مفاجأة للإدارة الأمريكية، في إشارة إلى أن الإمارات قد تكون أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بخطوتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحافي "نحن قلقون من الزيارة ومن الرسالة التي قد تفهم من وراء تلك الزيارة. وقال برايس إن واشنطن أبلغت شركاءها المقربين في المنطقة، بمن فيهم الإماراتيون، بموقفها بكل وضوح".
وقال إن الإدارة الحالية في أمريكا لن تبذل الجهود لتطبيع العلاقة مع سوريا. وذكر برايس بالفظاعات على حد وصفه التي ارتكبها النظام وبشار الأسد شخصيا بحق الشعب السوري خلال العقد الأخير.
واستقبل الأسد أمس الثلاثاء الوزير الإماراتي في أول زيارة لمسؤول كبير منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع.
لكن الإمارات استأنفت في نهاية 2018 العمل في سفارتها لدى دمشق مع بدء مؤشرات انفتاح خليجي.