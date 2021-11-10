واشنطن تعبر عن قلقها من التطبيع مع سوريا، وفي بريطانيا زفاف الناشطة الباكستانية ملالا التي نجت من هجوم طالبان

MALIN FEZEHAI Copyright: MALIN FEZEHAI قالت ملالا يوسف زاي خلال عرسها "يوم مهم في حاتي" Image caption: قالت ملالا يوسف زاي خلال عرسها "يوم مهم في حاتي"

في حفل عائلي متواضع، تمت مراسم زفاف الناشطة الباكستانية في مجال حقوق المرأة ملالا يوسف زاي البالغة من العمر 24 عاما، الثلاثاء في برمنغهام في وسط إنكلترا، وفق ما أعلنته هي في تغريدة على تويتر.

أرفقت ملالا التغريدة بصورة لها وعريسها في يوم زفافهما قائلة "هذا يوم مهم في حياتي. ارتبطت أنا وآسر مالك لنكون شريكين مدى الحياة، نحن متحمسان لبداية مرحلة جديدة في مستقبلنا".

ملالا هي أصغر شخصية في العالم تحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2014.

نجت في عام 2012 ولم تتجاوز في حينها الخامسة عشرة من عمرها، من محاولة طالبان باكستان اغتيالها، عندما صعد مسلح إلى الحافلة المدرسية التي كانت في داخلها في وادي سوات في باكستان في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2012 وسأل "من هي ملالا" قبل أن يطلق النار عليها ويصيبها في رأسها.

وتحولت ملالا بعد نجاتها إلى رمز عالمي للصمود في الدفاع عن حقوق الإنسان وحق الفتيات في التعلم.

درست في جامعة أكسفورد، وواصلت نشاطها في الترويج لتعليم الفتيات لتنال جائزة نوبل للسلام في عام 2014.

وقالت "حاولوا إسكات صوتي لكن الحادثة عززت صوتي ليسمع في كل العالم".