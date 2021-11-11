مئات المهاجرين من أكراد العراق عالقون على الحدود البولندية وحكومة الإقليم تتعهد بمعالجة الأزمة، ونجاة وليد في أمريكا بعد أقصر فترة حمل

أصغر خديج في العالم يخرج من المستشفى بعد ثلاثة أشهر
سجل الطفل كيرتس مينز، الذي ولد بعد 21 أسبوعا فقط من بدء الحمل، وكان يزن 400 غراما تقريبا، على أنه أصغر خديج على قيد الحياة في العالم.
ولد كيرتس في ولاية ألاباما الأمريكية في يوليو/تموز الماضي، وتوفي توأمه في اليوم التالي، لكن كيرتس ظل في جهاز التنفس الصناعي لمدة ثلاثة أشهر، وخرج أخيرا من المستشفى بعد أكثر من 270 يوما.
ولا يزال الطفل البالغ من العمر ستة عشر شهرا الآن بحاجة إلى الأكسجين وأنبوب التغذية ، لكن الأطباء يقولون إنه بصحة جيدة.
UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAMCopyright: UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM
حكومة إقليم كردستان العراق تبحث مشكلة لاجئيها العالقين على حدود بولندا
تزايدت أعداد المهاجرين الأكراد العالقين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، ويقدر بحسب وسائل الإعلام المحلية في العراق نقلا عن إحصائيات جمعية اللاجئين الكردستانية، عدد اللاجئين الأكراد ب4000 أغلبهم من الشباب وبينهم نساء وأطفال دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أنها تعالج المشكلة. وقال المتحدث باسم حكومة كردستان العراق جوتيار عادل لوكالة الأنباء الفرنسية: إن من بين العوامل التي تدفع شباب كردستان العراق إلى الهجرة "مشاكل الأمن الإقليمي والركود العالمي".
وتتزايد المخاوف بشأن مصير اللاجئين على الحدود البولندية وأغلبهم من الشرق الأوسط، الذين يعيشون في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها "لا تحتمل"، مطالبة بتحرك عاجل لمعالجة الأزمة.
وتتهم حكومات غربية منذ أسابيع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو بافتعال أزمة وإصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود مع بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، انتقاما للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده بادعاء قمعه حركة المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.
وتنفي منسك هذه المزاعم. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة في وقت لاحق اليوم الخميس لمناقشة الوضع.
وحذر مدير إدارة الأمن القومي البولندي من تزايد أعداد المهاجرين من بيلاروسيا إلى الحدود البولندية اليوم، وتوقع المزيد من أعمال العنف والاشتباكات مع قوات الأمن.
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أصغر خديج في العالم يخرج من المستشفى بعد ثلاثة أشهر
سجل الطفل كيرتس مينز، الذي ولد بعد 21 أسبوعا فقط من بدء الحمل، وكان يزن 400 غراما تقريبا، على أنه أصغر خديج على قيد الحياة في العالم.
ولد كيرتس في ولاية ألاباما الأمريكية في يوليو/تموز الماضي، وتوفي توأمه في اليوم التالي، لكن كيرتس ظل في جهاز التنفس الصناعي لمدة ثلاثة أشهر، وخرج أخيرا من المستشفى بعد أكثر من 270 يوما.
ولا يزال الطفل البالغ من العمر ستة عشر شهرا الآن بحاجة إلى الأكسجين وأنبوب التغذية ، لكن الأطباء يقولون إنه بصحة جيدة.
حكومة إقليم كردستان العراق تبحث مشكلة لاجئيها العالقين على حدود بولندا
تزايدت أعداد المهاجرين الأكراد العالقين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، ويقدر بحسب وسائل الإعلام المحلية في العراق نقلا عن إحصائيات جمعية اللاجئين الكردستانية، عدد اللاجئين الأكراد ب4000 أغلبهم من الشباب وبينهم نساء وأطفال دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أنها تعالج المشكلة. وقال المتحدث باسم حكومة كردستان العراق جوتيار عادل لوكالة الأنباء الفرنسية: إن من بين العوامل التي تدفع شباب كردستان العراق إلى الهجرة "مشاكل الأمن الإقليمي والركود العالمي".
وتتزايد المخاوف بشأن مصير اللاجئين على الحدود البولندية وأغلبهم من الشرق الأوسط، الذين يعيشون في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها "لا تحتمل"، مطالبة بتحرك عاجل لمعالجة الأزمة.
وتتهم حكومات غربية منذ أسابيع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو بافتعال أزمة وإصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود مع بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، انتقاما للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده بادعاء قمعه حركة المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.
وتنفي منسك هذه المزاعم. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة في وقت لاحق اليوم الخميس لمناقشة الوضع.
وحذر مدير إدارة الأمن القومي البولندي من تزايد أعداد المهاجرين من بيلاروسيا إلى الحدود البولندية اليوم، وتوقع المزيد من أعمال العنف والاشتباكات مع قوات الأمن.