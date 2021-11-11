مئات المهاجرين من أكراد العراق عالقون على الحدود البولندية وحكومة الإقليم تتعهد بمعالجة الأزمة، ونجاة وليد في أمريكا بعد أقصر فترة حمل

سجل الطفل كيرتس مينز، الذي ولد بعد 21 أسبوعا فقط من بدء الحمل، وكان يزن 400 غراما تقريبا، على أنه أصغر خديج على قيد الحياة في العالم.

ولد كيرتس في ولاية ألاباما الأمريكية في يوليو/تموز الماضي، وتوفي توأمه في اليوم التالي، لكن كيرتس ظل في جهاز التنفس الصناعي لمدة ثلاثة أشهر، وخرج أخيرا من المستشفى بعد أكثر من 270 يوما.

ولا يزال الطفل البالغ من العمر ستة عشر شهرا الآن بحاجة إلى الأكسجين وأنبوب التغذية ، لكن الأطباء يقولون إنه بصحة جيدة.