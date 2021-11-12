مواطنو العراق وسوريا واليمن ممنوعون من السفر من تركيا إلى بيلاروسيا، وإنجاز علمي قد يشفي من شلل الحبل الشوكي

إنجاز كبير يعتقد العلماء في الولايات المتحدة أنهم توصلوا إليه، وقد يؤدي إلى شفاء إصابات الحبل الشوكي التي تؤدي إلى الشلل الكامل.

ويتضمن العلاج حقن مئات الآلاف من نوع معين من الجزيئات في العمود الفقري.

وأثبتت التجارب التي أجريت على فئران مشلولة أن هذه الجزئيات أرسلت إشارات إلى خلايا الحبل الشوكي لإصلاح نفسها.

وتمكنت الفئران من المشي بعد أربعة أسابيع. ويؤمل أن تبدأ التجارب على البشر في العام المقبل.