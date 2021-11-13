صراع في قمة المناخ للوصول إلى اتفاق، وإطلاق سراح بريتني سبيرز رسميا بعد 13 عاما من الوصاية

وصفت الفنانة بريتني سبيرز البالغة من العمر 39 عاما، اليوم الذي أنهيت فيه وصاية والدها، الذي سيطر على حياتها لمدة 13 عاما، بأنه أفضل يوم على الإطلاق.
وقالت لـ 35 مليون متابع على صفحتها على إنستغرام "أشعر أنني سأبكي من الفرح".
وأنهى قاض في لوس أنجيلس يوم الجمعة وصاية والدها في عام 2008.
وتجمع جمهور بريتاني خارج محكمة لوس أنجلوس لدعم النجمة الأمريكية.
وقال والدها في وقت سابق: كانت الوصاية ضرورية في حينها، لكنه أضاف الآن حان الوقت للسيطرة على حياتها.
وقال محامون يمثلون جيمي سبيرز خلال قضايا رفع الوصاية السابقة: كانت حياتها تعج بالفوضى وكانت تعاني من أمراض جسدية وعاطفية وعقلية ومشاكل مالية.
وكانت الوصاية تشمل سلطة التصرف بشؤونها المالية وقراراتها المهنية بالإضافة إلى أمور شخصية خاصة جدا مثل زياراتها مع أبنائها، وإن كان يمكنها الزواج مرة أخرى.
قمة المناخ: تمديد المؤتمر بسبب تأخر البيان الختامي
من المتوقع، في الساعات المقبلة الإعلان عن مسودة اتفاقية جديدة لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ بعد أن تجاوز المشاركون في المؤتمر الموعد النهائي.
نقاط الخلاف كثيرة تشمل التخلص التدريجي من الفحم، والدعم لأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، وتقديم المساعدة المالية للدول الفقيرة.
وحذر مبعوثو دول الجزر الصغيرة من أن أراضيهم تختفي بسرعة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار.
وحث رئيس المؤتمر، ألوك شارما ، القادة على بث روح العمل لاتخاذ ما يلزم.
واستمرت المشاورات حتى وقت متأخر من الليل، ويتوقع إصدار مسودة الاتفاق المعدلة صباح اليوم، يليها عقد جلسة عامة رسمية لاعتماد القرارات النهائية للقمة في وقت لاحق.
ويقول العلماء إن الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعة سيحمينا من أخطر تأثير لتغير المناخ. فهذا الاتفاق جزء أساسي من اتفاقية باريس لعام 2015 التي وقعت عليها معظم الدول.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف خفض الانبعاثات على مستوى الكرة الأرضية بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030 وإلى الصفر بحلول عام 2050.
وينبه العلماء إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين يعني موت جميع الشعب المرجانية تقريبا.
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بريتني سبيرز تتخلص نهائيا من وصاية والدها
وصفت الفنانة بريتني سبيرز البالغة من العمر 39 عاما، اليوم الذي أنهيت فيه وصاية والدها، الذي سيطر على حياتها لمدة 13 عاما، بأنه أفضل يوم على الإطلاق.
وقالت لـ 35 مليون متابع على صفحتها على إنستغرام "أشعر أنني سأبكي من الفرح".
وأنهى قاض في لوس أنجيلس يوم الجمعة وصاية والدها في عام 2008. وتجمع جمهور بريتاني خارج محكمة لوس أنجلوس لدعم النجمة الأمريكية.
وقال والدها في وقت سابق: كانت الوصاية ضرورية في حينها، لكنه أضاف الآن حان الوقت للسيطرة على حياتها.
وقال محامون يمثلون جيمي سبيرز خلال قضايا رفع الوصاية السابقة: كانت حياتها تعج بالفوضى وكانت تعاني من أمراض جسدية وعاطفية وعقلية ومشاكل مالية.
وكانت الوصاية تشمل سلطة التصرف بشؤونها المالية وقراراتها المهنية بالإضافة إلى أمور شخصية خاصة جدا مثل زياراتها مع أبنائها، وإن كان يمكنها الزواج مرة أخرى.
قمة المناخ: تمديد المؤتمر بسبب تأخر البيان الختامي
من المتوقع، في الساعات المقبلة الإعلان عن مسودة اتفاقية جديدة لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ بعد أن تجاوز المشاركون في المؤتمر الموعد النهائي.
نقاط الخلاف كثيرة تشمل التخلص التدريجي من الفحم، والدعم لأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، وتقديم المساعدة المالية للدول الفقيرة.
وحذر مبعوثو دول الجزر الصغيرة من أن أراضيهم تختفي بسرعة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار.
وحث رئيس المؤتمر، ألوك شارما ، القادة على بث روح العمل لاتخاذ ما يلزم.
واستمرت المشاورات حتى وقت متأخر من الليل، ويتوقع إصدار مسودة الاتفاق المعدلة صباح اليوم، يليها عقد جلسة عامة رسمية لاعتماد القرارات النهائية للقمة في وقت لاحق.
ويقول العلماء إن الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعة سيحمينا من أخطر تأثير لتغير المناخ. فهذا الاتفاق جزء أساسي من اتفاقية باريس لعام 2015 التي وقعت عليها معظم الدول.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف خفض الانبعاثات على مستوى الكرة الأرضية بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030 وإلى الصفر بحلول عام 2050.
وينبه العلماء إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين يعني موت جميع الشعب المرجانية تقريبا.