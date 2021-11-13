صراع في قمة المناخ للوصول إلى اتفاق، وإطلاق سراح بريتني سبيرز رسميا بعد 13 عاما من الوصاية

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وصفت الفنانة بريتني سبيرز البالغة من العمر 39 عاما، اليوم الذي أنهيت فيه وصاية والدها، الذي سيطر على حياتها لمدة 13 عاما، بأنه أفضل يوم على الإطلاق.

وقالت لـ 35 مليون متابع على صفحتها على إنستغرام "أشعر أنني سأبكي من الفرح".

وأنهى قاض في لوس أنجيلس يوم الجمعة وصاية والدها في عام 2008. وتجمع جمهور بريتاني خارج محكمة لوس أنجلوس لدعم النجمة الأمريكية.

وقال والدها في وقت سابق: كانت الوصاية ضرورية في حينها، لكنه أضاف الآن حان الوقت للسيطرة على حياتها.

وقال محامون يمثلون جيمي سبيرز خلال قضايا رفع الوصاية السابقة: كانت حياتها تعج بالفوضى وكانت تعاني من أمراض جسدية وعاطفية وعقلية ومشاكل مالية.

وكانت الوصاية تشمل سلطة التصرف بشؤونها المالية وقراراتها المهنية بالإضافة إلى أمور شخصية خاصة جدا مثل زياراتها مع أبنائها، وإن كان يمكنها الزواج مرة أخرى.