بولندا تحذر المهاجرين في بيلاروسيا من إشاعات تشجعهم على اقتحام حدودها، والأمين العام للأمم المتحدة يقول إن اتفاق قمة غلاسكو ليس كافياً لتجنب "كارثة مناخية"

قمة التغير المناخي في غلاسكو: غوتيريش يقول إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليس كافياً لتجنب "كارثة مناخية"
الاتفاق كان مخيباً لآمال نشطاء البيئة وممثلي الدول الجزرية
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه في قمة المناخ في غلاسكو يعد خطوة مهمة ، لكنه حذر من أنه ليس كافياً لتجنب ما وصفه بـ "كارثة مناخية".
وأضاف غوتيريش إن ما تم التوصل إليه جاء بمثابة حل وسط يعكس مصالح وتناقضات الإرادة السياسية في العالم اليوم.
وأعرب نشطاء البيئة وممثلو الدول الجزرية المنخفضة عن خيبة أملهم من الاتفاق. وقالت وزيرة البيئة في جزر المالديف، شونا أميناث إن عدم التوافق على تقديم ضمانات لإبقاء معدلات زيادة درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية كان بمثابة حكم بالإعدام على بلدها.
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بولندا تحذر المهاجرين الموجودين على حدودها من الإصغاء لإشاعات حول إمكانية نقلهم إلى الاتحاد الأوروبي
حذرت وزارة الداخلية البولندية المهاجرين الموجودين
في بيلاروسيا من الإصغاء لما قالت إنه إشاعة كاذبة تنتشر بينهم بهدف تشجيعهم على
اقتحام الحدود البولندية. وقالت الوزارة إن هناك إشاعات تتحدث عن أن حافلات ستأتي
من ألمانيا إلى الحدود بين بيلاروسيا وبولندا يوم الاثنين لنقل المهاجرين، وأن
بولندا ستسمح لهم بالمرور.
ووصف وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي،
الأمر بأنه استفزاز، مشددًا على أن الحدود البولندية محمية بشكل جيد.
وشهدت الحدود بين بيلاروسيا وبولندا توافد آلاف
الأشخاص، الذين يأملون بالعبور إلى الاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع الماضية. ويعاني
هؤلاء من طقس شديد البرودة، وتشير تقارير إلى أن كثيراً منهم أتوا من منطقة الشرق
الأوسط وأفغانستان.
ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بإثارة
الأزمة لتقويض أمن التكتل، وهو ادعاء تنفيه مينسك.
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قمة التغير المناخي في غلاسكو: غوتيريش يقول إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليس كافياً لتجنب "كارثة مناخية"
الاتفاق كان مخيباً لآمال نشطاء البيئة وممثلي الدول الجزرية
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه في قمة المناخ في غلاسكو يعد خطوة مهمة ، لكنه حذر من أنه ليس كافياً لتجنب ما وصفه بـ "كارثة مناخية".
وأضاف غوتيريش إن ما تم التوصل إليه جاء بمثابة حل وسط يعكس مصالح وتناقضات الإرادة السياسية في العالم اليوم.
وأعرب نشطاء البيئة وممثلو الدول الجزرية المنخفضة عن خيبة أملهم من الاتفاق. وقالت وزيرة البيئة في جزر المالديف، شونا أميناث إن عدم التوافق على تقديم ضمانات لإبقاء معدلات زيادة درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية كان بمثابة حكم بالإعدام على بلدها.
بولندا تحذر المهاجرين الموجودين على حدودها من الإصغاء لإشاعات حول إمكانية نقلهم إلى الاتحاد الأوروبي
حذرت وزارة الداخلية البولندية المهاجرين الموجودين في بيلاروسيا من الإصغاء لما قالت إنه إشاعة كاذبة تنتشر بينهم بهدف تشجيعهم على اقتحام الحدود البولندية. وقالت الوزارة إن هناك إشاعات تتحدث عن أن حافلات ستأتي من ألمانيا إلى الحدود بين بيلاروسيا وبولندا يوم الاثنين لنقل المهاجرين، وأن بولندا ستسمح لهم بالمرور.
ووصف وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، الأمر بأنه استفزاز، مشددًا على أن الحدود البولندية محمية بشكل جيد.
وشهدت الحدود بين بيلاروسيا وبولندا توافد آلاف الأشخاص، الذين يأملون بالعبور إلى الاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع الماضية. ويعاني هؤلاء من طقس شديد البرودة، وتشير تقارير إلى أن كثيراً منهم أتوا من منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان.
ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بإثارة الأزمة لتقويض أمن التكتل، وهو ادعاء تنفيه مينسك.