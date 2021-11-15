ارتفاع عدد قتلى المظاهرات في السودان، ومصر تشترط على الموظفين الحكوميين التلقيح ضد كورونا

ارتفع عدد قتلى الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في السودان أثناء تظاهرات السبت الماضي إلى سبعة أشخاص، بحسب لجنة الأطباء المركزية.

وقالت اللجنة في بيان إنها رصدت أكثر من مئتي إصابة في المجمل منها أكثر من مئة إصابة بالرصاص الحي، بينها 11 حالة على الأقل غير مستقرة.

وكانت قوات الأمن فرقت مظاهرات خرجت في أنحاء السودان ضد الانقلاب العسكري وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية والافراج عن المتظاهرين.

في المقابل قالت قوات الشرطة السودانية في بيان أعقب المظاهرات إن حوالي أربعين من رجالها أصيبوا بجروح خلال المظاهرات. ونفى جهاز الشرطة استخدام أي أسلحة نارية بحق المتظاهرين.

ودعت اللجنة الأطباء إلى المشاركة في وقفات احتجاجية أمام المستشفيات اليوم.

وقالت اللجنة إن قوة أمنية قامت باقتحام مستشفى كسلا التعليمي ومنع الأطباء والكوادر الصحية من دخول المستشفى استباقا للوقفات الاحتجاجية بحسب البيان.