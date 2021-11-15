ارتفاع عدد قتلى المظاهرات في السودان، ومصر تشترط على الموظفين الحكوميين التلقيح ضد كورونا

الهجرة: تقرير حقوقي يتهم الحكومات الأوروبية بالتضييق على منظمات دعم اللاجئين
اتهم تقرير جديد
حقوقي جديد الحكومات الأوروبية بخلق بيئة معادية لمنظمات حقوق الإنسان العاملة مع المهاجرين.
وحسب التقرير - الذي
نشرته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالتعاون
مع مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- فإن السياسات الحكومية لردع الهجرة وإغلاق الحدود لها الأولوية على واجب إنقاذ ا أرواح
المهاجرين.
وكشف التقرير أيضا عن تعرض النشطاء الذين يحاولون مساعدة المهاجرين لمضايقات وتهديدات وأحياناً للملاحقة
القضائية بتهمة تهريب الأشخاص.
وتزعم الحكومات الأوروبية
أن مساعدة المهاجرين تشجع المزيد منهم على محاولة الوصول لأوروبا بشكل غير شرعي.
ReutersCopyright: Reuters
PA MediaCopyright: PA Media
الانقلاب في السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى 7 قتلى
ارتفع
عدد قتلى الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في السودان أثناء
تظاهرات السبت الماضي إلى سبعة أشخاص، بحسب لجنة الأطباء المركزية.
وقالت
اللجنة في بيان إنها رصدت أكثر من مئتي إصابة في المجمل منها أكثر من مئة إصابة
بالرصاص الحي، بينها 11 حالة على الأقل غير مستقرة.
وكانت
قوات الأمن فرقت مظاهرات خرجت في أنحاء السودان ضد الانقلاب العسكري وللمطالبة
بعودة الحكومة المدنية والافراج عن المتظاهرين.
في
المقابل قالت قوات الشرطة السودانية في بيان أعقب المظاهرات إن حوالي أربعين من
رجالها أصيبوا بجروح خلال المظاهرات. ونفى جهاز الشرطة استخدام أي أسلحة نارية بحق
المتظاهرين.
ودعت
اللجنة الأطباء إلى المشاركة في وقفات احتجاجية أمام المستشفيات اليوم.
وقالت اللجنة إن قوة أمنية قامت باقتحام مستشفى كسلا التعليمي ومنع
الأطباء والكوادر الصحية من دخول المستشفى استباقا للوقفات الاحتجاجية بحسب
البيان.
ReutersCopyright: Reuters
فيروس كورونا: مصر تمنع الموظفين الحكوميين غير الملقحين من دخول مقار عملهم
تبدأ الحكومة المصرية اعتبارا من اليوم الاثنين تفعيل قرارها بمنع دخول الموظفين الحكوميين، الذين يبلغ
عددهم نحو أربعة ملايين موظف، إلى مقار عملهم ما لم يقدموا ما يفيد حصولهم على
اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وفي حال عدم حصول أي موظف على اللقاح والحصول على شهادة
ممهورة بشعار الجمهورية بذلك، يتعين عليه إجراء تحليل بي سي أر كل أسبوع بنتيجة
سلبية.
وتزامنا مع منع الموظفين غير الملقحين، تبدأ وزارة
التعليم العالي تفعيل قرار مماثل على الطلاب الجامعيين في الجامعات الحكومية.
ولا يتعين على مصانع وشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي
يعمل بها أكثر من 15 مليونا على الأقل تطبيق هذا القرار.
يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه أعداد الإصابات اليومية الرسمية
بفيروس كورونا عند معدلات ما بين 900 وألف حالة.
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الهجرة: تقرير حقوقي يتهم الحكومات الأوروبية بالتضييق على منظمات دعم اللاجئين
اتهم تقرير جديد حقوقي جديد الحكومات الأوروبية بخلق بيئة معادية لمنظمات حقوق الإنسان العاملة مع المهاجرين.
وحسب التقرير - الذي نشرته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالتعاون مع مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان - فإن السياسات الحكومية لردع الهجرة وإغلاق الحدود لها الأولوية على واجب إنقاذ ا أرواح المهاجرين.
وكشف التقرير أيضا عن تعرض النشطاء الذين يحاولون مساعدة المهاجرين لمضايقات وتهديدات وأحياناً للملاحقة القضائية بتهمة تهريب الأشخاص.
وتزعم الحكومات الأوروبية أن مساعدة المهاجرين تشجع المزيد منهم على محاولة الوصول لأوروبا بشكل غير شرعي.
الانقلاب في السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى 7 قتلى
ارتفع عدد قتلى الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في السودان أثناء تظاهرات السبت الماضي إلى سبعة أشخاص، بحسب لجنة الأطباء المركزية.
وقالت اللجنة في بيان إنها رصدت أكثر من مئتي إصابة في المجمل منها أكثر من مئة إصابة بالرصاص الحي، بينها 11 حالة على الأقل غير مستقرة.
وكانت قوات الأمن فرقت مظاهرات خرجت في أنحاء السودان ضد الانقلاب العسكري وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية والافراج عن المتظاهرين.
في المقابل قالت قوات الشرطة السودانية في بيان أعقب المظاهرات إن حوالي أربعين من رجالها أصيبوا بجروح خلال المظاهرات. ونفى جهاز الشرطة استخدام أي أسلحة نارية بحق المتظاهرين.
ودعت اللجنة الأطباء إلى المشاركة في وقفات احتجاجية أمام المستشفيات اليوم.
وقالت اللجنة إن قوة أمنية قامت باقتحام مستشفى كسلا التعليمي ومنع الأطباء والكوادر الصحية من دخول المستشفى استباقا للوقفات الاحتجاجية بحسب البيان.
فيروس كورونا: مصر تمنع الموظفين الحكوميين غير الملقحين من دخول مقار عملهم
تبدأ الحكومة المصرية اعتبارا من اليوم الاثنين تفعيل قرارها بمنع دخول الموظفين الحكوميين، الذين يبلغ عددهم نحو أربعة ملايين موظف، إلى مقار عملهم ما لم يقدموا ما يفيد حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وفي حال عدم حصول أي موظف على اللقاح والحصول على شهادة ممهورة بشعار الجمهورية بذلك، يتعين عليه إجراء تحليل بي سي أر كل أسبوع بنتيجة سلبية.
وتزامنا مع منع الموظفين غير الملقحين، تبدأ وزارة التعليم العالي تفعيل قرار مماثل على الطلاب الجامعيين في الجامعات الحكومية.
ولا يتعين على مصانع وشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها أكثر من 15 مليونا على الأقل تطبيق هذا القرار.
يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه أعداد الإصابات اليومية الرسمية بفيروس كورونا عند معدلات ما بين 900 وألف حالة.