خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، والصحة الفلسطينية تفيد بمقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ينتظر أن تشهدها البلاد في الشهر المقبل.

ويأتي هذا بعد يومين من تقديم سيف الإسلام نجل زعيم البلاد الراحل معمر القذافي أوراق ترشحه.

وقال في كلمة بثتها شاشات التلفزة "أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية، ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكان، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية".

ويقود حفتر قوات عسكرية تسيطر على مناطق عدة في البلاد أبرزها بنغازي شرقي ليبيا وذلك في مواجهة فصائل متمركزة في الغرب تهيمن على العاصمة طرابلس.

وكان حفتر قد اعلن قبل نحو شهرين تخليه عن مهامه العسكرية مؤقتا ما اعتبره مراقبون تمهيدا لخوض الانتخابات.