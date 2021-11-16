خليفة حفتر
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خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، والصحة الفلسطينية تفيد بمقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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  1. الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي

    قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة طمون شمال الضفة الغربية فجر اليوم.

    وأوضحت الوزارة أن الشاب أُصيب برصاصة بكتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى ما أدى لوفاته على الفور.

    صورة أرشيفية لمواجهات سابقة في الضفة الغربية
    Copyright: reu
    Image caption: صورة أرشيفية لمواجهات سابقة في الضفة الغربية

  2. خليفة حفتر: القائد العسكري الليبي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

    أعلن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ينتظر أن تشهدها البلاد في الشهر المقبل.

    ويأتي هذا بعد يومين من تقديم سيف الإسلام نجل زعيم البلاد الراحل معمر القذافي أوراق ترشحه.

    وقال في كلمة بثتها شاشات التلفزة "أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية، ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكان، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية".

    ويقود حفتر قوات عسكرية تسيطر على مناطق عدة في البلاد أبرزها بنغازي شرقي ليبيا وذلك في مواجهة فصائل متمركزة في الغرب تهيمن على العاصمة طرابلس.

    وكان حفتر قد اعلن قبل نحو شهرين تخليه عن مهامه العسكرية مؤقتا ما اعتبره مراقبون تمهيدا لخوض الانتخابات.

    خليفة حفتر
    Copyright: Getty Images
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