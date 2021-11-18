بدء إجلاء طوعي للاجئين العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا، وقطر ومصر تتفقان على توريد الوقود ومواد بناء لقطاع غزة

المحامي أحمد عبده ماهر يسجن 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان
قضت محكمة مصرية بسجن محام لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهمة ازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية.
وصدر الحكم من محكمة "جنح النزهة أمن الدولة طوارئ" وهي محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها أو نقضها بأي شكل ولا يتبقى أمام الشخص المحكوم عليه من خلالها سوى التقدم بالتماس إلى الحاكم العسكري أو من ينوب عنه لتخفيف الحكم أو استبداله أو إلغائه أو إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة غير تلك التي أصدرت الحكم.
وأحالت النيابة العامة المحامي أحمد عبده ماهر إلى المحاكمة الجنائية بموجب بلاغ تلقته من المحامي سمير صبري اتهم خلاله ماهر بإزدراء الدين الإسلامي وتهديد الوحدة الوطنية.
وأوضح المحامي سمير صبري في بلاغه أن عبده ماهر ارتكب جرائم ازدراء وتحقير الأديان وإثارة الفتنة الطائفية، من خلال كتاب قام بتأليفه بعنوان "إضلال الأمة في فقه الأئمة".
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بدء عمليات إجلاء اللاجئين العراقيين العالقين بين بيلارسيا وبولندا
أعلنت وزارة النقل العراقية عن توجه إحدى طائراتها صباح اليوم الخميس إلى مطار مينسك عاصمة بيلاروسيا، لنقل المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.
ومن المقرر أن ينقل اليوم من منسك إلى إربيل ثم بغداد 430 مهاجرا عراقيا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد أكد أمس ارتفاع عدد العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا.
وأضاف أن الخارجية العراقية تنسق مع الجهات الوطنية في بيلاروسيا لإنجاح رحلة الإجلاء لجميع الراغبين، مما قد يرفع عدد الذين سيتم إجلاؤهم.
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غزة: اتفاق قطري مصري لتوريد الوقود ومواد البناء إلى القطاع
وقعت قطر اتفاقية مع مصر لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة.
جاء هذا خلال اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، الذي عقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.
وذكر بيان لوزارة الخارجية القطرية أن الجهود المشتركة ستساعد في تحسين الظروف المعيشية في غزة. وتقول إدارة حماس في غزة إن حوالي ألفي منزل قد دمر وتضرر ما يقرب من 40 ألف منزل خلال الحرب التي استمرت 11 يوما.
وأكد وكيل وزارة الأشغال والإسكان في حكومة حماس ناجي سرحان لبي بي سي أنه لا علم لديهم بالاتفاق مشددا على الحاجة الماسة لمواد البناء للبدء في تعمير بيوت المواطنين المدمرة، مبينا أنه جرى الاتفاق سابقا على إدخالها الى القطاع عبر الجانب المصري، لكنه عمليا لم ينفذ.
وتحد إسرائيل من دخول مواد البناء إلى القطاع قائلة إن حماس قد تستخدمها في هجماتها.
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المحامي أحمد عبده ماهر يسجن 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان
قضت محكمة مصرية بسجن محام لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهمة ازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية.
وصدر الحكم من محكمة "جنح النزهة أمن الدولة طوارئ" وهي محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها أو نقضها بأي شكل ولا يتبقى أمام الشخص المحكوم عليه من خلالها سوى التقدم بالتماس إلى الحاكم العسكري أو من ينوب عنه لتخفيف الحكم أو استبداله أو إلغائه أو إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة غير تلك التي أصدرت الحكم.
وأحالت النيابة العامة المحامي أحمد عبده ماهر إلى المحاكمة الجنائية بموجب بلاغ تلقته من المحامي سمير صبري اتهم خلاله ماهر بإزدراء الدين الإسلامي وتهديد الوحدة الوطنية.
وأوضح المحامي سمير صبري في بلاغه أن عبده ماهر ارتكب جرائم ازدراء وتحقير الأديان وإثارة الفتنة الطائفية، من خلال كتاب قام بتأليفه بعنوان "إضلال الأمة في فقه الأئمة".
بدء عمليات إجلاء اللاجئين العراقيين العالقين بين بيلارسيا وبولندا
أعلنت وزارة النقل العراقية عن توجه إحدى طائراتها صباح اليوم الخميس إلى مطار مينسك عاصمة بيلاروسيا، لنقل المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.
ومن المقرر أن ينقل اليوم من منسك إلى إربيل ثم بغداد 430 مهاجرا عراقيا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد أكد أمس ارتفاع عدد العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا. وأضاف أن الخارجية العراقية تنسق مع الجهات الوطنية في بيلاروسيا لإنجاح رحلة الإجلاء لجميع الراغبين، مما قد يرفع عدد الذين سيتم إجلاؤهم.
غزة: اتفاق قطري مصري لتوريد الوقود ومواد البناء إلى القطاع
وقعت قطر اتفاقية مع مصر لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة.
جاء هذا خلال اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، الذي عقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.
وذكر بيان لوزارة الخارجية القطرية أن الجهود المشتركة ستساعد في تحسين الظروف المعيشية في غزة. وتقول إدارة حماس في غزة إن حوالي ألفي منزل قد دمر وتضرر ما يقرب من 40 ألف منزل خلال الحرب التي استمرت 11 يوما.
وأكد وكيل وزارة الأشغال والإسكان في حكومة حماس ناجي سرحان لبي بي سي أنه لا علم لديهم بالاتفاق مشددا على الحاجة الماسة لمواد البناء للبدء في تعمير بيوت المواطنين المدمرة، مبينا أنه جرى الاتفاق سابقا على إدخالها الى القطاع عبر الجانب المصري، لكنه عمليا لم ينفذ.
وتحد إسرائيل من دخول مواد البناء إلى القطاع قائلة إن حماس قد تستخدمها في هجماتها.