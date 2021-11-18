بدء إجلاء طوعي للاجئين العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا، وقطر ومصر تتفقان على توريد الوقود ومواد بناء لقطاع غزة

قضت محكمة مصرية بسجن محام لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهمة ازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية.

وصدر الحكم من محكمة "جنح النزهة أمن الدولة طوارئ" وهي محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها أو نقضها بأي شكل ولا يتبقى أمام الشخص المحكوم عليه من خلالها سوى التقدم بالتماس إلى الحاكم العسكري أو من ينوب عنه لتخفيف الحكم أو استبداله أو إلغائه أو إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة غير تلك التي أصدرت الحكم.

وأحالت النيابة العامة المحامي أحمد عبده ماهر إلى المحاكمة الجنائية بموجب بلاغ تلقته من المحامي سمير صبري اتهم خلاله ماهر بإزدراء الدين الإسلامي وتهديد الوحدة الوطنية.

وأوضح المحامي سمير صبري في بلاغه أن عبده ماهر ارتكب جرائم ازدراء وتحقير الأديان وإثارة الفتنة الطائفية، من خلال كتاب قام بتأليفه بعنوان "إضلال الأمة في فقه الأئمة".