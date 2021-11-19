مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء، وبيلاروسيا تنقل 2000 لاجئ إلى مركز إيواء

نقل حرس الحدود في بيلاروسيا المهاجرين طوعيا من مخيم مؤقت كان يقطنه نحو 2000 شخص على الحدود مع بولندا، إلى مركز إيواء قريب.

ونشرت صور المخيم بعد إخلائه من اللاجئين.

وكان المخيم قد أنشئ بالقرب من الحدود البولندية، واستخدمت قوات حرس الحود البولندية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات المهاجرين.

ويأتي إخلاء المخيم بعد أسبوع من التوتر بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.

وأكدت مينسك أنه خلال محادثات شارك فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قالت ميركل إنها تريد الحصول من الاتحاد الأوروبي على موافقة لفتح "ممر إنساني" لإجلاء حوالى 2000 مهاجر من المخيم إلى ألمانيا، وهو ما نفته برلين.

ويوجد إلى جانب المهاجرين الموجودين على الحدود، حوالى 5000 آخرين في بيلاروسيا، بحسب تقارير محلية.

وتم إجلاء أكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا على متن رحلة رتبتها الحكومة العراقية. قام أحدهم بثماني محاولات لعبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي. والمرة الوحيدة التي نجح فيها في العبور إلى بولندا، ألقي القبض عليه وأعيد من حيث أتى.