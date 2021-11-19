مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء، وبيلاروسيا تنقل 2000 لاجئ إلى مركز إيواء

بيلاروسيا تنقل مئات اللاجئين على الحدود البولندية إلى مركز إيواء
نقل حرس الحدود في بيلاروسيا المهاجرين طوعيا من مخيم مؤقت كان يقطنه نحو 2000 شخص على الحدود مع بولندا، إلى مركز إيواء قريب.
ونشرت صور المخيم بعد إخلائه من اللاجئين.
وكان المخيم قد أنشئ بالقرب من الحدود البولندية، واستخدمت قوات حرس الحود البولندية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات المهاجرين.
ويأتي إخلاء المخيم بعد أسبوع من التوتر بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.
وأكدت مينسك أنه خلال محادثات شارك فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قالت ميركل إنها تريد الحصول من الاتحاد الأوروبي على موافقة لفتح "ممر إنساني" لإجلاء حوالى 2000 مهاجر من المخيم إلى ألمانيا، وهو ما نفته برلين.
ويوجد إلى جانب المهاجرين الموجودين على الحدود، حوالى 5000 آخرين في بيلاروسيا، بحسب تقارير محلية.
وتم إجلاء أكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا على متن رحلة رتبتها الحكومة العراقية. قام أحدهم بثماني محاولات لعبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي. والمرة الوحيدة التي نجح فيها في العبور إلى بولندا، ألقي القبض عليه وأعيد من حيث أتى.
الحرب في اليمن: مجلس الأمن يدين اقتحام السفارة الأمريكية في صنعاء
أدان مجلس الأمن الدولي اقتحام الحوثيين مبنى السفارة الأمريكية في صنعاء، وطالب بإطلاق سراح الموظفين الذين ما زالوا محتجزين هناك.
ودعا أعضاء المجلس الـ15 في بيانه إلى "انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من السفارة".
وأضاف البيان أن اتفاقيات فيينا الدولية تحظر اقتحام الأماكن الدبلوماسية.
ودعت قبل أسبوع الولايات المتحدة إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين في السفارة الأمريكية احتجزوا في صنعاء بعد اقتحامها.
ومازالت السفارة الأمريكية في صنعاء مغلقة منذ 2015، بسبب الحرب في اليمن، ونقلت حينها موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض.
وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.
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بيلاروسيا تنقل مئات اللاجئين على الحدود البولندية إلى مركز إيواء
نقل حرس الحدود في بيلاروسيا المهاجرين طوعيا من مخيم مؤقت كان يقطنه نحو 2000 شخص على الحدود مع بولندا، إلى مركز إيواء قريب.
ونشرت صور المخيم بعد إخلائه من اللاجئين.
وكان المخيم قد أنشئ بالقرب من الحدود البولندية، واستخدمت قوات حرس الحود البولندية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات المهاجرين.
ويأتي إخلاء المخيم بعد أسبوع من التوتر بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.
وأكدت مينسك أنه خلال محادثات شارك فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قالت ميركل إنها تريد الحصول من الاتحاد الأوروبي على موافقة لفتح "ممر إنساني" لإجلاء حوالى 2000 مهاجر من المخيم إلى ألمانيا، وهو ما نفته برلين.
ويوجد إلى جانب المهاجرين الموجودين على الحدود، حوالى 5000 آخرين في بيلاروسيا، بحسب تقارير محلية.
وتم إجلاء أكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا على متن رحلة رتبتها الحكومة العراقية. قام أحدهم بثماني محاولات لعبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي. والمرة الوحيدة التي نجح فيها في العبور إلى بولندا، ألقي القبض عليه وأعيد من حيث أتى.
الحرب في اليمن: مجلس الأمن يدين اقتحام السفارة الأمريكية في صنعاء
أدان مجلس الأمن الدولي اقتحام الحوثيين مبنى السفارة الأمريكية في صنعاء، وطالب بإطلاق سراح الموظفين الذين ما زالوا محتجزين هناك.
ودعا أعضاء المجلس الـ15 في بيانه إلى "انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من السفارة". وأضاف البيان أن اتفاقيات فيينا الدولية تحظر اقتحام الأماكن الدبلوماسية.
ودعت قبل أسبوع الولايات المتحدة إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين في السفارة الأمريكية احتجزوا في صنعاء بعد اقتحامها.
ومازالت السفارة الأمريكية في صنعاء مغلقة منذ 2015، بسبب الحرب في اليمن، ونقلت حينها موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض.
وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.