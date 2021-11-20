جرحى في مظاهرات في هولندا مناهضة لإجراءات كورونا، وإيران تعلن احتجاز سفينة نفط في الخليج

أصابت الشرطة الهولندية شخصين على الأقل، عندما أطلقت عيارات تحذيرية خلال مظاهرة عنيفة ضد إجراءات الإغلاق في روتردام.

واستخدمت الشرطة، بحسب مصادر الأمن، الذخيرة الحية عندما خرجت الأمور عن السيطرة خلال مظاهرة في أحد شوارع التسوق الرئيسية في المدينة، وألقي القبض على عشرات الأشخاص.

وشارك عدة مئات من المتظاهرين في الاحتجاجات التي أدت إلى اضطرابات شملت إحراق سيارات ورشق محتجين رجال الشرطة بكل ما أتيح لهم من أشياء.

واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وأدان رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب أعمال الشغب والعنف.

وكانت هولندا قد فرضت إغلاقا جزئيا لمدة ثلاثة أسابيع في محاولة للحد من تزايد الإصابات، مما أغضب عددا كبيرا من السكان.