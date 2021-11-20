روتردام

جرحى في مظاهرات في هولندا مناهضة لإجراءات كورونا، وإيران تعلن احتجاز سفينة نفط في الخليج

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  1. إيران تعلن احتجاز سفينة في الخليج

    قال الحرس الثوري الإيراني إنه احتجز سفينة في الخليج تهرب وقود الديزل.

    وقال ضابط كبير في حرس السواحل إن 11 من أفراد الطاقم احتجزوا على متن السفينة، لكنه لم يذكر جنسية السفينة أو تفاصيل عن وقت احتجازها. وهذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة التعرض بالاحتجاز أو الهجوم على سفن تبحر في الخليج في السنوات الأخيرة.

    الخليج
    Copyright: Fars News Agency
    Image caption: من الأرشيف - ناقلة نفط بريطانية احتجزتها إيران في عام 2019

  2. فيروس كورونا: عنف وإصابات في مظاهرات تندد بإجراءات الإغلاق في هولندا

    أصابت الشرطة الهولندية شخصين على الأقل، عندما أطلقت عيارات تحذيرية خلال مظاهرة عنيفة ضد إجراءات الإغلاق في روتردام.

    واستخدمت الشرطة، بحسب مصادر الأمن، الذخيرة الحية عندما خرجت الأمور عن السيطرة خلال مظاهرة في أحد شوارع التسوق الرئيسية في المدينة، وألقي القبض على عشرات الأشخاص.

    وشارك عدة مئات من المتظاهرين في الاحتجاجات التي أدت إلى اضطرابات شملت إحراق سيارات ورشق محتجين رجال الشرطة بكل ما أتيح لهم من أشياء.

    واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وأدان رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب أعمال الشغب والعنف.

    وكانت هولندا قد فرضت إغلاقا جزئيا لمدة ثلاثة أسابيع في محاولة للحد من تزايد الإصابات، مما أغضب عددا كبيرا من السكان.

    روتردام
    Copyright: EPA
    Image caption: أصيب عدة متظاهرين بالرصاص الحي - كما أحرقت سيارات ودمرت محال التسوق
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