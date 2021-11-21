هيومن رايتس ووتش تندد بقيام السلطات الإماراتية بإدراج 4 ناشطين على قائمة "داعمي الإرهاب"
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات
الإماراتية صنفت في سبتمبر/أيلول 2021 أربعة معارضين إماراتيين بارزين في المنفى
على أنهم من داعمي "الإرهاب"، منددة بالخطوة التي وصفتها بـ"محاولة
لحظر حرية التعبير"
وبحسب المنظمة الحقوقية فإن المعارضين الأربعة المنفيين الذين أدرجتهم
الإمارات في قائمة الإرهاب هم حمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة
النعيمي، وسعيد الطنيجي.
وقالت المنظمة إن الرجال الأربعة كانوا ينتمون إلى
مجموعة من النشطاء السياسيين تُعرف باسم "الإمارات 94" أتهمتهم السلطات بارتكاب جرائم ضد
الأمن القومي عام 2013 بناء على تصريحاتهم.
ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإماراتي حيال تلك
الاتهامات.
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هيومن رايتس ووتش تندد بقيام السلطات الإماراتية بإدراج 4 ناشطين على قائمة "داعمي الإرهاب"
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الإماراتية صنفت في سبتمبر/أيلول 2021 أربعة معارضين إماراتيين بارزين في المنفى على أنهم من داعمي "الإرهاب"، منددة بالخطوة التي وصفتها بـ"محاولة لحظر حرية التعبير"
وبحسب المنظمة الحقوقية فإن المعارضين الأربعة المنفيين الذين أدرجتهم الإمارات في قائمة الإرهاب هم حمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي.
وقالت المنظمة إن الرجال الأربعة كانوا ينتمون إلى مجموعة من النشطاء السياسيين تُعرف باسم "الإمارات 94" أتهمتهم السلطات بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي عام 2013 بناء على تصريحاتهم.
ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإماراتي حيال تلك الاتهامات.
قتيل و3 جرحى في هجوم نفذه مسلح فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس
قالت الشرطة الإسرائيلية إن مسلحا فلسطينيا قتل شخصا وأصابة ثلاثة أخرين في القدس قبل أن تقوم قوات الأمن بإطلاق النار عليه لترديه قتيلا.
ووقع الحادث، الذي يعد الثاني من نوعه في غضون أربعة أيام، بالقرب من إحدى بوابات الحرم القدسي/جبل الهيكل.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن منفذ الهجوم من سكان القدس الشرقية وإنه كان يحمل سلاحا نصف آلي.
وضمت قائمة المصابين اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية.