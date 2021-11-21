قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الإماراتية صنفت في سبتمبر/أيلول 2021 أربعة معارضين إماراتيين بارزين في المنفى على أنهم من داعمي "الإرهاب"، منددة بالخطوة التي وصفتها بـ"محاولة لحظر حرية التعبير"

وبحسب المنظمة الحقوقية فإن المعارضين الأربعة المنفيين الذين أدرجتهم الإمارات في قائمة الإرهاب هم حمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي.

وقالت المنظمة إن الرجال الأربعة كانوا ينتمون إلى مجموعة من النشطاء السياسيين تُعرف باسم "الإمارات 94" أتهمتهم السلطات بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي عام 2013 بناء على تصريحاتهم.

ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإماراتي حيال تلك الاتهامات.