مواجهات في القدس والضفة الغربية بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، ومنظمات حقوقية تطالب مصر بالكف عن "اضطهاد" الناشط حسام بهجت

اقتحمت سيارة إحدى الاحتفاليات الخاصة بموسم عيد الميلاد في ولاية ويسكونسن الأمريكية ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من أربعين آخرين.

وعلى خلفية الهجوم الذي وقع في بلدة واوكيشا، قالت الشرطة إنها اعتقلت أحد الأشخاص وإنها عثرت على السيارة المشتبه بها وتم التحفظ عليها.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت سيارة حمراء كانت تندفع بسرعة لتشق عبر الموكب الموسيقي فيما يُسمع صراخُ الجماهير الحاضرة للعرض، بما في ذلك الأطفال.

وفتح شرطي النار على السيارة أثناء اختراقها للحواجز الموجودة في المكان.

وعلق على حادثة الدهس عمدة بلدة واوكيشا، شون رايلي، ووصفها بأنها مأساة مروعة وخرقاء.