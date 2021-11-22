مواجهات في القدس والضفة الغربية بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، ومنظمات حقوقية تطالب مصر بالكف عن "اضطهاد" الناشط حسام بهجت

اقتحمت سيارة إحدى الاحتفاليات الخاصة بموسم عيد الميلاد في ولاية ويسكونسن الأمريكية ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من أربعين آخرين.
وعلى خلفية الهجوم الذي وقع في بلدة واوكيشا، قالت الشرطة إنها اعتقلت أحد الأشخاص وإنها عثرت على السيارة المشتبه بها وتم التحفظ عليها.
وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت سيارة حمراء كانت تندفع بسرعة لتشق عبر الموكب الموسيقي فيما يُسمع صراخُ الجماهير الحاضرة للعرض، بما في ذلك الأطفال.
وفتح شرطي النار على السيارة أثناء اختراقها للحواجز الموجودة في المكان.
وعلق على حادثة الدهس عمدة بلدة واوكيشا، شون رايلي، ووصفها بأنها مأساة مروعة وخرقاء.
ReutersCopyright: Reuters
فيروس كورونا: أستراليا ترفع جزئيا حظر دخول المسافرين إليها
تستأنف
أستراليا اعتبارًا
من الأول من ديسمبر /كانون الأول المقبل فتح حدودها لاستقبال المزيد من القادمين إليها من الخارج، ضمن محاولاتها لإعادة
الحياة إلى اقتصادها الذي لحقت به العديد من الأضرار بسبب إنتشار جائحة كوفيد19.
وسيُسمح
بموجب الإجراءات الجديدة بدخول الذين تلقوا جرعات التلقيح بشكل كامل من أصحاب المهن
والاختصاصات التي تحتاجها البلاد والطلاب اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل دون
الحاجة إلى الحصول إلى إعفاء من سلطات الهجرة.
وتواجه العديد من قطاعات الأعمال في جميع أنحاء البلاد، بدءا
من
الزراعة ومرورا بالسياحة والفنادق، صعوبات جمَة في توفير العمال
بنظام التأشيرات المؤقَتة، منذ أن أغلقت البلاد حدودها قبل عشرين شهرًا بسبب تفشي وباء كورونا
وسيُسمح
بحسب الضوابط الجديدة بشكل منفصل بدخول المسافرين من اليابان وكوريا الجنوبية الذين
تلقوا جرعات التطعيم للوقاية من الفيروس بشكل كامل إلى أستراليا.
فيروس كورونا: بدء تطبيق الإغلاق الشامل في النمسا
بدأ في النمسا العمل بإغلاق شامل على
مستوى البلاد لمواجهة الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتعد النمسا أول دولة في أوروبا الغربية تعيد
فرض إجراءات الإغلاق الشامل في الخريف الجاري.
ولن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم
إلا للاحتياجات الضرورية مثل العمل والتريض وشراء الطعام.
ويفترض أن يستمر الإغلاق الشامل لمدة
10 أيام مع احتمال تمديده إلى 20 يوما.
وكانت الحكومة النمساوية قد قالت إنها
ستجعل التلقيح ضد كورونا إلزاميا بداية من شهر فبراير/شباط المقبل.
ReutersCopyright: Reuters
حسام بهجت: منظمات حقوقية تطالب السلطات المصرية بالكف عن "اضطهاد" الناشط الحقوقي قبل أيام من صدور حكم في قضية متهم فيها
طالبت 46 منظمة حقوقية دولية ومصرية
السلطات المصرية بالكف عن ما وصفته باضطهاد الناشط الحقوقي حسام بهجت، قبل أيام من
صدور حكم في القضية التي يواجه فيها تهمة"إهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار
كاذبة".
ووقع على البيان الذي صدر اليوم
هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
وغيرها من المنظمات الحقوقية.
ووصف محمد زارع رئيس برنامج مصر في
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هذا الإجراء بأنه "يشكل تهديدا لمجتمع
حقوق الإنسان في مصر".
وأحيل المدير التنفيذي للمبادرة
المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت إلى المحاكمة في سبتمبر/ أيلول الماضي على خلفية
تدوينة نشرها العام الماضي على موقع تويتر انتقد فيها أداء رئيس الهيئة الوطنية
للانتخابات وحمله مسؤولية"تلاعب
وعوار ومخالفات قانونية" في الانتخابات
البرلمانية، بحسب التغريدة.
وأفادت مصادر محلية أن
القوات الإسرائيلية داهمت منزل محافظ مدينة القدس التابع للسلطة الفلسطينية عدنان
غيث٬ وألقت قنابل صوتية داخله، واعتدت على أفراد عائلته بالضرب، ما أدى إلى إصابة
عدد منهم، كما اعتقلت ثلاثة من أشقائه، من دون أي يصدر أي تعليق من الجانب
الإسرائيلي.
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قتلى وجرحى في حادث دهس بولاية ويسكونسن الأمريكية
اقتحمت سيارة إحدى الاحتفاليات الخاصة بموسم عيد الميلاد في ولاية ويسكونسن الأمريكية ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من أربعين آخرين.
وعلى خلفية الهجوم الذي وقع في بلدة واوكيشا، قالت الشرطة إنها اعتقلت أحد الأشخاص وإنها عثرت على السيارة المشتبه بها وتم التحفظ عليها.
وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت سيارة حمراء كانت تندفع بسرعة لتشق عبر الموكب الموسيقي فيما يُسمع صراخُ الجماهير الحاضرة للعرض، بما في ذلك الأطفال.
وفتح شرطي النار على السيارة أثناء اختراقها للحواجز الموجودة في المكان.
وعلق على حادثة الدهس عمدة بلدة واوكيشا، شون رايلي، ووصفها بأنها مأساة مروعة وخرقاء.
فيروس كورونا: أستراليا ترفع جزئيا حظر دخول المسافرين إليها
تستأنف أستراليا اعتبارًا من الأول من ديسمبر /كانون الأول المقبل فتح حدودها لاستقبال المزيد من القادمين إليها من الخارج، ضمن محاولاتها لإعادة الحياة إلى اقتصادها الذي لحقت به العديد من الأضرار بسبب إنتشار جائحة كوفيد19.
وسيُسمح بموجب الإجراءات الجديدة بدخول الذين تلقوا جرعات التلقيح بشكل كامل من أصحاب المهن والاختصاصات التي تحتاجها البلاد والطلاب اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل دون الحاجة إلى الحصول إلى إعفاء من سلطات الهجرة.
وتواجه العديد من قطاعات الأعمال في جميع أنحاء البلاد، بدءا من الزراعة ومرورا بالسياحة والفنادق، صعوبات جمَة في توفير العمال بنظام التأشيرات المؤقَتة، منذ أن أغلقت البلاد حدودها قبل عشرين شهرًا بسبب تفشي وباء كورونا
وسيُسمح بحسب الضوابط الجديدة بشكل منفصل بدخول المسافرين من اليابان وكوريا الجنوبية الذين تلقوا جرعات التطعيم للوقاية من الفيروس بشكل كامل إلى أستراليا.
فيروس كورونا: بدء تطبيق الإغلاق الشامل في النمسا
بدأ في النمسا العمل بإغلاق شامل على مستوى البلاد لمواجهة الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتعد النمسا أول دولة في أوروبا الغربية تعيد فرض إجراءات الإغلاق الشامل في الخريف الجاري.
ولن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا للاحتياجات الضرورية مثل العمل والتريض وشراء الطعام.
ويفترض أن يستمر الإغلاق الشامل لمدة 10 أيام مع احتمال تمديده إلى 20 يوما.
وكانت الحكومة النمساوية قد قالت إنها ستجعل التلقيح ضد كورونا إلزاميا بداية من شهر فبراير/شباط المقبل.
حسام بهجت: منظمات حقوقية تطالب السلطات المصرية بالكف عن "اضطهاد" الناشط الحقوقي قبل أيام من صدور حكم في قضية متهم فيها
طالبت 46 منظمة حقوقية دولية ومصرية السلطات المصرية بالكف عن ما وصفته باضطهاد الناشط الحقوقي حسام بهجت، قبل أيام من صدور حكم في القضية التي يواجه فيها تهمة"إهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة".
ووقع على البيان الذي صدر اليوم هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية.
ووصف محمد زارع رئيس برنامج مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هذا الإجراء بأنه "يشكل تهديدا لمجتمع حقوق الإنسان في مصر".
وأحيل المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت إلى المحاكمة في سبتمبر/ أيلول الماضي على خلفية تدوينة نشرها العام الماضي على موقع تويتر انتقد فيها أداء رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وحمله مسؤولية"تلاعب وعوار ومخالفات قانونية" في الانتخابات البرلمانية، بحسب التغريدة.
مواجهات في القدس والضفة الغربية بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية
اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس الشرقية٬ خلال ساعات الفجر الأولى
واعتقلت القوات الإسرائيلية 12 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس الشرقية٬ وفقاً لما ذكره نادي الأسير الفلسطيني.
وكانت قيادات عسكرية إسرائيلية قد أمرت بتجهيز قوات الاحتياط للجيش تحسبا لتوتر أمني في القدس والضفة الغربية المحتلة عقب مقتل إسرائيلي نتيجة عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس.
وأفادت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية داهمت منزل محافظ مدينة القدس التابع للسلطة الفلسطينية عدنان غيث٬ وألقت قنابل صوتية داخله، واعتدت على أفراد عائلته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، كما اعتقلت ثلاثة من أشقائه، من دون أي يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.