وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب، ومؤلفة سلسلة هاري بوتر تقول إنها تلقت الكثير من التهديدات بالقتل

مؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر "تلقت الكثير من التهديدات بالقتل من نشطاء اتهموها بكراهية العابرين جنسيا"
قالت الروائية البريطانية جاي كاي رولينغ،
مؤلفة سلسلة الروايات الشهيرة "هاري بوتر"، إنها تلقت الكثير من
التهديدات بالقتل من نشطاء اتهموها بكراهية العابرين جنسيا.
وكانت رولينغ اثارت غضب مجتمع الميم،
الذي يضم المثليين والعابرين جنسيا ومزدوجي الميول الجنسية، عندما نشرت قبل عامين
تغريدة ساخرة انتقدت فيها استخدام عبارة "الأشخاص الذين يحيضون"
بدلاًمن الاكتفاء بكلمة النساء.
ونشرت الروائية سلسلة من التغريدات أمس قالت فيها "تلقيت
الكثير من التهديدات بالقتل إلى درجة أن في إمكاني الآن أن أغطي بها جدران
بيتي"، لكنها أكدت أن ذلك لن يُسكتها.
وأعلنتالشرطة الاسكتلندية في
اتصال أجرته بها وكالة فرانس برس أن "التحقيق جار" في هذه القضية.
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التطبيع : وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يزور المغرب
يبدأ وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني
غانتس، في وقت لاحق من اليوم زيارة إلى المغرب هي الأولى من نوعها.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب غانتس القول
إنه من المتوقع أن تشهد الزيارة، التي ستستمر لمدة يومين، توقيع الوزير الإسرائيلي
اتفاقا "يرسم الخطوط العريضة للتعاون العسكري بين البلدين".
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مؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر "تلقت الكثير من التهديدات بالقتل من نشطاء اتهموها بكراهية العابرين جنسيا"
قالت الروائية البريطانية جاي كاي رولينغ، مؤلفة سلسلة الروايات الشهيرة "هاري بوتر"، إنها تلقت الكثير من التهديدات بالقتل من نشطاء اتهموها بكراهية العابرين جنسيا.
وكانت رولينغ اثارت غضب مجتمع الميم، الذي يضم المثليين والعابرين جنسيا ومزدوجي الميول الجنسية، عندما نشرت قبل عامين تغريدة ساخرة انتقدت فيها استخدام عبارة "الأشخاص الذين يحيضون" بدلاًمن الاكتفاء بكلمة النساء.
ونشرت الروائية سلسلة من التغريدات أمس قالت فيها "تلقيت الكثير من التهديدات بالقتل إلى درجة أن في إمكاني الآن أن أغطي بها جدران بيتي"، لكنها أكدت أن ذلك لن يُسكتها.
وأعلنتالشرطة الاسكتلندية في اتصال أجرته بها وكالة فرانس برس أن "التحقيق جار" في هذه القضية.
التطبيع : وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يزور المغرب
يبدأ وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في وقت لاحق من اليوم زيارة إلى المغرب هي الأولى من نوعها.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب غانتس القول إنه من المتوقع أن تشهد الزيارة، التي ستستمر لمدة يومين، توقيع الوزير الإسرائيلي اتفاقا "يرسم الخطوط العريضة للتعاون العسكري بين البلدين".
وكان المغرب قد استانف في العام الماضي علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل في إطار اتفاق اعترفت واشنطن بموجبه بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.