هبوط حاد في أسواق آسيا تخوفا من سلالة جديدة لكورونا، وفي روسيا ارتفاع عدد ضحايا أسوأ كارثة منجم إلى 52

فيروس كورونا: بريطانيا تحظر استقبال الوافدين من 6 دول إفريقية وقيود جديدة في أوروبا
منعت بريطانيا المسافرين من ست دول أفريقية من دخول أراضيها بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا تبدو وكأنها فيروسا جديدا، يعتقد أنه أكثر عدوى رصد في جنوب أفريقيا.
وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن قرار الحظر سيشمل كل الرحلات الجوية الآتية من دولة جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، وذلك اعتباراً من ظهر اليوم الجمعة.
وأضاف أن "المؤشرات الأولية تفيد بأن الفيروس المتحور قد يقاوم اللقاحات التي لدينا ولايتعرف عليه جهاز المناعة في الجسم حتى في حالة الإصابة سابقا.
وأشار الوزير إلى أن العلماء في بريطانيا قلقون للغاية من هذه السلالة التي رصدت لدى مسافرين من بوتسوانا وهونغ كونغ.
لكنه أكد أنه حتى الساعة لم تسجل أي إصابة بهذه السلالة في بريطانيا.
وسيطلب من كل شخص يصل من إحدى هذه الدول اعتباراً من صباح يوم الأحد أن يحجر نفسه في فندق، مضيفاً أن أولئك الذين يصلون من هذه الدول قبل هذا التاريخ سيتعيّن عليهم أن يحجروا أنفسهم في منازلهم وأن يجروا في اليوم الثاني لوصولهم اختبار "بي سي آر" لمعرفة إن كان لديهم المادة الوراثية للفيروس، وأن يعيدوا الاختباربعد ستة أيام.
وأوضح وزير الصحة أن قرار إخضاع الآتين من هذه البلدان إلى بريطانيا سيسري بمفعول رجعي إذ سيطلب من كل شخص وصل من أحد هذه البلدان خلال الأيام العشرة الماضية إجراء اختبارات "بي سي آر".
وبريطانيا هي واحدة من الدول الأوروبية التي سجلت أعلى عدد وفيات بسبب كوفيد إذ وصل العدد إلى 144 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء.
ومن المتوقع أن تطبق هولندا وبلجكيا اليوم الجمعة إجراءات جديدة بهدف الحد من الإصابات بفيروس كورونا التي تفشت بشكل كبير.
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ارتفاع عدد ضحايا أسوأ كارثة منجم في روسيا إلى 52 قتيلا
ارتفع عدد ضحايا حريق منجم سيبيريا في روسيا إلى 52 قتيلا، وكان من بين القتلى ستة من رجال الانقاذ. وأصيب 63 عاملا نقل معظمهم إلى المستشفيات.
وألقي القبض على عدد من المسؤولين في المنجم للتحقيق في حادث يعد الأخطر من نوعه منذ سنوات.
وأعلنت روسيا ثلاثة أيام حدادا على الضحايا الذين قتلوا في المنجم في منطقة كيميروفو.
وقال الحاكم المحلي: يشتبه في أن انفجار غاز الميثان هو السبب وراء الحريق الذي اندلع في المنجم.
فيروس كورونا: هبوط حاد في أسواق الأسهم في آسيا بسبب مخاوف من سلالة جديدة
شهدت أسواق الأسهم في آسيا انخفاضا حادا عند الإغلاق يوم الجمعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى المخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا تبدو وكأنها فيروسا جديدا.
وأغلق مؤشر نيكاي في اليابان بانخفاض بأكثر من اثنين ونصف في المئة. وعانى مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ من هبوط مماثل. ومن بين المتضررين اسهم شركات مرتبطة بالسفر.
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فيروس كورونا: بريطانيا تحظر استقبال الوافدين من 6 دول إفريقية وقيود جديدة في أوروبا
منعت بريطانيا المسافرين من ست دول أفريقية من دخول أراضيها بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا تبدو وكأنها فيروسا جديدا، يعتقد أنه أكثر عدوى رصد في جنوب أفريقيا.
وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن قرار الحظر سيشمل كل الرحلات الجوية الآتية من دولة جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، وذلك اعتباراً من ظهر اليوم الجمعة.
وأضاف أن "المؤشرات الأولية تفيد بأن الفيروس المتحور قد يقاوم اللقاحات التي لدينا ولايتعرف عليه جهاز المناعة في الجسم حتى في حالة الإصابة سابقا.
وأشار الوزير إلى أن العلماء في بريطانيا قلقون للغاية من هذه السلالة التي رصدت لدى مسافرين من بوتسوانا وهونغ كونغ. لكنه أكد أنه حتى الساعة لم تسجل أي إصابة بهذه السلالة في بريطانيا.
وسيطلب من كل شخص يصل من إحدى هذه الدول اعتباراً من صباح يوم الأحد أن يحجر نفسه في فندق، مضيفاً أن أولئك الذين يصلون من هذه الدول قبل هذا التاريخ سيتعيّن عليهم أن يحجروا أنفسهم في منازلهم وأن يجروا في اليوم الثاني لوصولهم اختبار "بي سي آر" لمعرفة إن كان لديهم المادة الوراثية للفيروس، وأن يعيدوا الاختباربعد ستة أيام.
وأوضح وزير الصحة أن قرار إخضاع الآتين من هذه البلدان إلى بريطانيا سيسري بمفعول رجعي إذ سيطلب من كل شخص وصل من أحد هذه البلدان خلال الأيام العشرة الماضية إجراء اختبارات "بي سي آر".
وبريطانيا هي واحدة من الدول الأوروبية التي سجلت أعلى عدد وفيات بسبب كوفيد إذ وصل العدد إلى 144 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء.
ومن المتوقع أن تطبق هولندا وبلجكيا اليوم الجمعة إجراءات جديدة بهدف الحد من الإصابات بفيروس كورونا التي تفشت بشكل كبير.
ارتفاع عدد ضحايا أسوأ كارثة منجم في روسيا إلى 52 قتيلا
ارتفع عدد ضحايا حريق منجم سيبيريا في روسيا إلى 52 قتيلا، وكان من بين القتلى ستة من رجال الانقاذ. وأصيب 63 عاملا نقل معظمهم إلى المستشفيات.
وألقي القبض على عدد من المسؤولين في المنجم للتحقيق في حادث يعد الأخطر من نوعه منذ سنوات.
وأعلنت روسيا ثلاثة أيام حدادا على الضحايا الذين قتلوا في المنجم في منطقة كيميروفو.
وقال الحاكم المحلي: يشتبه في أن انفجار غاز الميثان هو السبب وراء الحريق الذي اندلع في المنجم.
فيروس كورونا: هبوط حاد في أسواق الأسهم في آسيا بسبب مخاوف من سلالة جديدة
شهدت أسواق الأسهم في آسيا انخفاضا حادا عند الإغلاق يوم الجمعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى المخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا تبدو وكأنها فيروسا جديدا.
وأغلق مؤشر نيكاي في اليابان بانخفاض بأكثر من اثنين ونصف في المئة. وعانى مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ من هبوط مماثل. ومن بين المتضررين اسهم شركات مرتبطة بالسفر.