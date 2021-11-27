استنفار في العالم العربي لمواجهة سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون"، وأسوأ حادث سير لحافلة تنقل حجاجا

علقت سلطنة عمان دخول القادمين إليها من جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو وإيسواتيني ابتداء من يوم غد بسبب انتشار نوع جديد من كوفيد 19 رصد أول مرة في جنوب إفريقيا.

السعودية أيضا علقت السفر من وإلى الدول الإفريقية المدرجة على القائمة الحمراء عالميا، والمذكورة آنفا، ويشمل تعليق السماح بدخول السعودية غير المواطنين، من القادمين أو العابرين من تلك الدول، ويستثنى منها من قضى 14 يوما في دولة أخرى من الدول التي تسمح المملكة بدخول القادمين منها، على أن تطبق إجراءات الحجر الصحي جميعها في الأماكن المعتمدة لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة القادمة من هذه الدول، بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة التحصين.

وقررت مصر إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب افريقيا، تماشيا مع ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر أمس، بشأن السلالة الجديدة "أوميكرون".

ومن المقرر للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات إلى مطار القاهرة، إجراء اختبار فحص الحمض النووي السريع، وإن كانت النتيجة ايجابية يمنع صعودهم الطائرة، ويعود الراكب على نفس الطائرة التي قدم عليها، أما القادمون من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فيجب أن يجروا فحص سلامة وإن كانت النتيجة إيجابية يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما إن كانت سلبية فيدخل في حجر ذاتي منزلي لمدة ٧ أيام، على أن يجري اختبار "بي سي آر" في نهاية مدة الحجر، ويعاد بعد سبعة أيام أخرى.

وعلى الراكب توقيع قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل ركوب الطائرة.