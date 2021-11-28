السعودية تعلق الرحلات الجوية مع المزيد من الدول الأفريقية، واتهام شركة فرنسية بـ"التواطؤ في عمليات تعذيب في مصر"

أنباء عن اتهام القضاء الفرنسي شركة فرنسية بالتواطؤ في عمليات تعذيب في مصر ببيعها معدات مراقبة للقاهرة
قالت
وكالة فرانس برس إن القضاء الفرنسي وجه تهمة " التواطؤ في أعمال تعذيب
واختفاء قسري" إلى شركة فرنسية تُتهم ببيع معدات مراقبة للسلطات المصرية، ما
مكن القاهرة من تعقب معارضين مصريين.
وكانت
منظمات حقوقية قد تقدمت بشكوى إلى القضاء الفرنسي ضد شركة "نيكسا
تكنولوجي" الفرنسية بعد نشر تقارير صحفية تتحدث عن بيع الشركة نظام تنصت
بقيمة عشرة ملايين يورو للحكومة المصرية
في عام 2014 التي استخدمته في استهداف عناصر في جماعة الإخوان المسلمين.
ويتيح
هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف
ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.
واتهمت
المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم "موجة القمع ضد معارضي عبد
الفتاح السيسي"، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن
"أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في
مصر".
أوميكرون: السعودية تعلق الرحلات الجوية مع 7 دول أفريقية أخرى
قررت السلطات
السعودية إضافة سبع دول أفريقية إلى قائمة البلدان التي علقت المملكة الرحلات
الجوية معها بسبب مخاوف متعلقة بمتحور أوميكرون.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن القرار الذي صدر بالأمس شمل مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنجولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر.
وكانت المملكة علقت يوم الجمعة الرحلات
الجوية من وإلى جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزامبيق وليسوتو
وإسواتيني.
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أنباء عن اتهام القضاء الفرنسي شركة فرنسية بالتواطؤ في عمليات تعذيب في مصر ببيعها معدات مراقبة للقاهرة
قالت وكالة فرانس برس إن القضاء الفرنسي وجه تهمة " التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" إلى شركة فرنسية تُتهم ببيع معدات مراقبة للسلطات المصرية، ما مكن القاهرة من تعقب معارضين مصريين.
وكانت منظمات حقوقية قد تقدمت بشكوى إلى القضاء الفرنسي ضد شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية بعد نشر تقارير صحفية تتحدث عن بيع الشركة نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو للحكومة المصرية في عام 2014 التي استخدمته في استهداف عناصر في جماعة الإخوان المسلمين.
ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.
واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم "موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي"، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر".
أوميكرون: السعودية تعلق الرحلات الجوية مع 7 دول أفريقية أخرى
قررت السلطات السعودية إضافة سبع دول أفريقية إلى قائمة البلدان التي علقت المملكة الرحلات الجوية معها بسبب مخاوف متعلقة بمتحور أوميكرون.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن القرار الذي صدر بالأمس شمل مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنجولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر.
وكانت المملكة علقت يوم الجمعة الرحلات الجوية من وإلى جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزامبيق وليسوتو وإسواتيني.
وكان المتحور الجديد من فيروس كورونا قد رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا قبل أن يثير مخاوف صحية ما أثار موجة من قرارات العديد من الدول تعليق الرحلات الجوية مع بلدان أفريقية.