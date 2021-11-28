السعودية تعلق الرحلات الجوية مع المزيد من الدول الأفريقية، واتهام شركة فرنسية بـ"التواطؤ في عمليات تعذيب في مصر"

قالت وكالة فرانس برس إن القضاء الفرنسي وجه تهمة " التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" إلى شركة فرنسية تُتهم ببيع معدات مراقبة للسلطات المصرية، ما مكن القاهرة من تعقب معارضين مصريين.

وكانت منظمات حقوقية قد تقدمت بشكوى إلى القضاء الفرنسي ضد شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية بعد نشر تقارير صحفية تتحدث عن بيع الشركة نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو للحكومة المصرية في عام 2014 التي استخدمته في استهداف عناصر في جماعة الإخوان المسلمين.

ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.

واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم "موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي"، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر".