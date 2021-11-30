دعت حركات سياسية وأحزاب وتجمعات مدنية في السودان إلى التظاهر اليوم للمطالبة بالحكم المدني وللتنديد بالاتفاق بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والذي عاد الأخير بمقتضاه إلى رئاسة الحكومة بعد نحو شهر من الانقلاب العسكري.

وتضم قائمة الكيانات التي دعت إلى مظاهرة اليوم حزبي الأمة القومي والمؤتمر السوداني ولجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين الذي دعا أعضاءه إلى إسقاط من وصفهم بـ"الانقلابيين".

واستبق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التظاهرات، مؤكداُ أن حق التظاهر مكفول للسودانيين، مشيراً إلى أن المناخ السياسي في البلاد لا يسمح بضرب المتظاهرين على حد تعبيره