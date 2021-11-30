دعت\nحركات سياسية وأحزاب وتجمعات مدنية في السودان إلى التظاهر اليوم للمطالبة بالحكم\nالمدني وللتنديد بالاتفاق بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد\nالله حمدوك، والذي عاد الأخير بمقتضاه إلى رئاسة الحكومة بعد نحو شهر من الانقلاب العسكري . وتضم\nقائمة الكيانات التي دعت إلى مظاهرة اليوم حزبي الأمة القومي والمؤتمر السوداني ولجان\nالمقاومة وتجمع المهنيين السودانيين الذي دعا أعضاءه إلى إسقاط من وصفهم بـ"الانقلابيين". واستبق\nرئيس الوزراء عبد الله حمدوك التظاهرات، مؤكداُ أن حق التظاهر مكفول للسودانيين،\nمشيراً إلى أن المناخ السياسي في البلاد لا يسمح بضرب المتظاهرين على حد تعبيره
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التطورات في السودان: دعوات للتظاهر ضد الاتفاق بين البرهان وحمدوك
دعت حركات سياسية وأحزاب وتجمعات مدنية في السودان إلى التظاهر اليوم للمطالبة بالحكم المدني وللتنديد بالاتفاق بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والذي عاد الأخير بمقتضاه إلى رئاسة الحكومة بعد نحو شهر من الانقلاب العسكري.
وتضم قائمة الكيانات التي دعت إلى مظاهرة اليوم حزبي الأمة القومي والمؤتمر السوداني ولجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين الذي دعا أعضاءه إلى إسقاط من وصفهم بـ"الانقلابيين".
واستبق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التظاهرات، مؤكداُ أن حق التظاهر مكفول للسودانيين، مشيراً إلى أن المناخ السياسي في البلاد لا يسمح بضرب المتظاهرين على حد تعبيره
فيروس كورونا: المدير التنفيذي لشركة موديرنا يقول إن اللقاحات الحالية لن تكون فعالة في مواجهة أوميكرون مثلما هي مع سلالة دلتا
قال المدير التنفيذي لشركة العقاقير والأدوية الأمريكية موديرنا إنه من غير المحتمل أن تكون فعالية لقاحات كورونا الحالية ضد متحور أوميكرون الجديد بنفس الدرجة التي هي عليها في مواجهة سلالة دلتا.
وشدد ستيفان بانسيل في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز على أنه من غير الواضح الآن حجم التراجع المتوقع في فعالية اللقاحات، إلا أنه قال أن العلماء الذين تحدث معهم قالوا له "إن الأمر لن يكون بالمناسب".
وأثارت تصريحات حالة من التوتر في أسواق المال الأوروبية.
وكان المتحور الجديد قد ظهر للمرة الأولى في بلدان جنوب القارة الأفريقية الأسبوع الماضي.