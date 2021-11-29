الصحة العالمية تحذر من أن أوميكرون يمثل "خطرا مرتفعا للغاية"، وإضراب شامل لموظفي الأونروا في جميع المقرات

قررت الحكومة المصرية إعطاء جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأطفال من سن 12 عاما فأكثر، بعد أن كانت باشرت بتلقيح من هم أكبر من 15 عاما.

جاء هذا القرار في اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة فيروس كورونا التي يرأسها رئيس الحكومة أمس الأحد.

وأعلنت رئاسة الوزراء في بيان أن لقاح فايزر سيستخدم لتطعيم الأطفال، على أن يكون التطعيم بجرعة واحدة لهذه الفئة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية يوم أمس إن فتح باب التسجيل سيكون في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول.

وتخطت أعداد الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 29مليون مصري، فيما تلقى 15.6مليون شخص الجرعتين

ومنذ نحو شهر، يتراوح عدد الإصابات الرسمية المعلنة في مصر ما بين 800 إلى 1000 حالة يوميا، بينما يتراوح عدد الوفيات اليومية ما بين 40 و70حالة.

لكن يُعتقد على نطاق واسع أن تلك الإحصاءات لا تعبر عن حجم الإصابات الحقيقي الذي قد يكون أضعاف ذلك.