الصحة العالمية تحذر من أن أوميكرون يمثل "خطرا مرتفعا للغاية"، وإضراب شامل لموظفي الأونروا في جميع المقرات

فيروس كورونا: مصر تقرر تلقيح الأطفال من سن 12 عاما فأكثر
قررت الحكومة المصرية إعطاء جرعات اللقاح المضاد لفيروس
كورونا للأطفال من سن 12 عاما فأكثر، بعد أن كانت باشرت بتلقيح من هم أكبر من
15 عاما.
جاء هذا القرار
في اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة فيروس كورونا التي يرأسها رئيس الحكومة أمس
الأحد.
وأعلنت رئاسة الوزراء في بيان أن لقاح فايزر سيستخدم لتطعيم
الأطفال، على أن يكون التطعيم بجرعة واحدة لهذه الفئة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية يوم أمس إن فتح
باب التسجيل سيكون في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول.
وتخطت أعداد الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح المضاد
لفيروس كورونا 29مليون مصري، فيما تلقى 15.6مليون شخص الجرعتين
ومنذ نحو شهر، يتراوح عدد الإصابات الرسمية المعلنة في مصر ما بين 800 إلى 1000 حالة
يوميا، بينما يتراوح عدد الوفيات اليومية ما بين 40 و70حالة.
لكن يُعتقد على نطاق واسع أن تلك الإحصاءات لا تعبر عن حجم
الإصابات الحقيقي الذي قد يكون أضعاف ذلك.
ReutersCopyright: Reuters
متحور أوميكرون: اليابان تغلق حدودها أمام الزوار الأجانب
أعلنت السلطات اليابانية أنها ستغلق حدودها أمام جميع الزوار
الأجانب في مسعى لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا.
ويأتي هذا القرار بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على تخفيف طوكيو بعض
القيود للسماح بدخول رجال الأعمال والطلاب والمتدربين الأجانب.
وكانت عدة دول قد حظرت الرحلات الجوية مع بلدان في جنوب القارة
الأفريقية حيث تم رصد أول حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.
EPACopyright: EPA
الأونروا: إضراب شامل لموظفي الوكالة في جميع المقرات
بدأ الموظفون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينين (أونروا) إضرابا شاملا عن العمل في جميع مرافق الوكالة في مسعى لتحقيق
مطالب وظيفية من بينها زيادة الأجور.
وبحسب رئاسة المؤتمر العام لاتحاد العاملين في أونروا فإن الإضراب "سيشمل
جميع الموظفين والعمال في في مناطق عمل الوكالة الخمس في غزة والضفة الغربية
والأردن ولبنان وسوريا بما يشمل المدارس والمؤسسات الصحية والخدماتية".
ويطالب الموظفون بجملة من الأمور الإدارية والوظيفية
يتعلق بعضها بزيادة الأجور وإعادة من فُصِلوا، وإعادة فتح باب التوظيف ووقف
التقليصات في الخدمات المقدمة للموظفين واللاجئين بشكل عام، فضلاً عن أهمية توفير الدعم الكامل للاجئين والعاملين
في الوكالة.
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متحور فيروس كورونا الجديد: الصحة العالمية تحذر من أن أوميكرون يمثل "خطرا مرتفعا للغاية" على مستوى العالم
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور متحور فيروس كورونا الجديدة أوميكرون يمثّل خطرا "مرتفعا للغاية" على مستوى العالم، لكنها شددت على أن معدل انتقال العدوى به ومدى خطورته لم يتضحا بعد.
وقالت منظمة الصحة العالمية في مذكرة تقنية "إذا أدت أوميكرون إلى انتشار حاد آخر لكوفيد-19، فستكون العواقب وخيمة"، رغم تأكيدها أنه "حتى الآن، لم تسجّل أي وفيات مرتبطة بالمتحورة أوميكرون".
وكانت عدة دول قد قررت تعليق الرحلات الجوية مع بلدان في جنوب أفريقيا حيث تم تسجيل حالات الإصابة الأولى بأوميكرون.
فيروس كورونا: مصر تقرر تلقيح الأطفال من سن 12 عاما فأكثر
قررت الحكومة المصرية إعطاء جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأطفال من سن 12 عاما فأكثر، بعد أن كانت باشرت بتلقيح من هم أكبر من 15 عاما.
جاء هذا القرار في اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة فيروس كورونا التي يرأسها رئيس الحكومة أمس الأحد.
وأعلنت رئاسة الوزراء في بيان أن لقاح فايزر سيستخدم لتطعيم الأطفال، على أن يكون التطعيم بجرعة واحدة لهذه الفئة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية يوم أمس إن فتح باب التسجيل سيكون في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول.
وتخطت أعداد الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 29مليون مصري، فيما تلقى 15.6مليون شخص الجرعتين
ومنذ نحو شهر، يتراوح عدد الإصابات الرسمية المعلنة في مصر ما بين 800 إلى 1000 حالة يوميا، بينما يتراوح عدد الوفيات اليومية ما بين 40 و70حالة.
لكن يُعتقد على نطاق واسع أن تلك الإحصاءات لا تعبر عن حجم الإصابات الحقيقي الذي قد يكون أضعاف ذلك.
متحور أوميكرون: اليابان تغلق حدودها أمام الزوار الأجانب
أعلنت السلطات اليابانية أنها ستغلق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب في مسعى لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا.
ويأتي هذا القرار بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على تخفيف طوكيو بعض القيود للسماح بدخول رجال الأعمال والطلاب والمتدربين الأجانب.
وكانت عدة دول قد حظرت الرحلات الجوية مع بلدان في جنوب القارة الأفريقية حيث تم رصد أول حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.
الأونروا: إضراب شامل لموظفي الوكالة في جميع المقرات
بدأ الموظفون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) إضرابا شاملا عن العمل في جميع مرافق الوكالة في مسعى لتحقيق مطالب وظيفية من بينها زيادة الأجور.
وبحسب رئاسة المؤتمر العام لاتحاد العاملين في أونروا فإن الإضراب "سيشمل جميع الموظفين والعمال في في مناطق عمل الوكالة الخمس في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا بما يشمل المدارس والمؤسسات الصحية والخدماتية".
ويطالب الموظفون بجملة من الأمور الإدارية والوظيفية يتعلق بعضها بزيادة الأجور وإعادة من فُصِلوا، وإعادة فتح باب التوظيف ووقف التقليصات في الخدمات المقدمة للموظفين واللاجئين بشكل عام، فضلاً عن أهمية توفير الدعم الكامل للاجئين والعاملين في الوكالة.