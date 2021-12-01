ازدياد القيود بسبب أوميكرون وكندا تضيف دولة عربية لقائمة حظر دخول المسافرين، وتقرير جديد عن أغلى وأرخص المدن في العالم

حظرت كندا دخول المسافرين القادمين من كل من مصر ونيجيريا وملاوي، في إجراء احترازي خشية تفشي أوميكرون سلالة فيروس كورونا الجديدة، بعد أن فرضت الإجراء نفسه على سبع دول أفريقية أخرى.

وقال وزير الصحة إن قرار المنع سيسري اعتباراً من اليوم الأربعاء. أما بالنسبة إلى المواطنين الكنديين والأجانب المقيمين بصورة دائمة في كندا فسيظل بإمكانهم العودة إلى البلاد شريطة إجراء فحص عند وصولهم إلى المطار، وفحص ثان بعد أسبوع من ذلك، وأن يدخلوا في حجر صحي.

وحذر وزير النقل المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج من أن الإجراءات المتعلقة بالسفر قد تتغير في أي وقت.

وكانت معظم دول العالم قد حظرت في الأسبوع الماضي دخول المسافرين الآتين من سبع دول تقع في أفريقيا الجنوبية هي: بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو والموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

ومن المتوقع أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية إرشادات سفر جديدة استجابة للمخاوف بشأن أوميكرون. إذ يتعين الآن على الزوار إظهار اختبار سلبي تم إجراؤه قبل يوم واحد من المغادرة.

كما أدخلت إسبانيا والبرتغال قيودا إضافية على السفر، ومع ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حظر السفر الشامل وحده لايكفي للحد من انتشار السلالة الجديدة.

وعلى العكس تماما بالنسبة للسعودية إذ من المقرر أن يسري اليوم مفعول رفع الحظر عن عدد من الدول من بيها مصر. ولم يتأثر هذا القرار بالاكتشاف الأخير لأوميكرون.