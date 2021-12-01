ازدياد القيود بسبب أوميكرون وكندا تضيف دولة عربية لقائمة حظر دخول المسافرين، وتقرير جديد عن أغلى وأرخص المدن في العالم

صنفت مدينة دمشق، عاصمة سوريا باعتبارها الأرخص في العالم. كما صنفت تل أبيب على أنها أغلى مدينة في العالم للعيش، حيث أدى ارتفاع التضخم ومشاكل التوريد إلى ارتفاع تكاليف المعيشة هناك.
واحتلت بحسب ما جاء في التقرير الذي نشرته وحدة المعلومات في مجلة "الإيكونوميست" ، باريس وسنغافورة المرتبة الثانية من حيث تكلفة العيش، تليهما زيورخ وهونغ كونغ.
وتستند تلك النتائج على معطيات يتم خلالها تجميع مؤشر تكلفة المعيشة العالمي ومقارنة الأسعار بالدولار الأمريكي للسلع والخدمات في أكثر من 170 مدينة حول العالم.
فيروس كورونا: كندا تحظر السفر على عدد من الدول من بينها مصر تفاديا لتفشي السلالة الجديدة أوميكرون
حظرت كندا دخول المسافرين القادمين من كل من مصر ونيجيريا وملاوي، في إجراء احترازي خشية تفشي أوميكرون سلالة فيروس كورونا الجديدة، بعد أن فرضت الإجراء نفسه على سبع دول أفريقية أخرى.
وقال وزير الصحة إن قرار المنع سيسري اعتباراً من اليوم الأربعاء.
أما بالنسبة إلى المواطنين الكنديين والأجانب المقيمين بصورة دائمة في كندا فسيظل بإمكانهم العودة إلى البلاد شريطة إجراء فحص عند وصولهم إلى المطار، وفحص ثان بعد أسبوع من ذلك، وأن يدخلوا في حجر صحي.
وحذر وزير النقل المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج من أن الإجراءات المتعلقة بالسفر قد تتغير في أي وقت.
وكانت معظم دول العالم قد حظرت في الأسبوع الماضي دخول المسافرين الآتين من سبع دول تقع في أفريقيا الجنوبية هي: بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو والموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.
ومن المتوقع أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية إرشادات سفر جديدة استجابة للمخاوف بشأن أوميكرون. إذ يتعين الآن على الزوار إظهار اختبار سلبي تم إجراؤه قبل يوم واحد من المغادرة.
كما أدخلت إسبانيا والبرتغال قيودا إضافية على السفر، ومع ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حظر السفر الشامل وحده لايكفي للحد من انتشار السلالة الجديدة.
وعلى العكس تماما بالنسبة للسعودية إذ من المقرر أن يسري اليوم مفعول رفع الحظر عن عدد من الدول من بيها مصر. ولم يتأثر هذا القرار بالاكتشاف الأخير لأوميكرون.
خليفة حفتر: محكمة ليبية تستبعده من قائمة الترشيح للرئاسة
قضت محكمة ليبية بحسب وسائل إعلام محلية بأن خليفة حفتر غير مؤهل للانتخابات الرئاسية، وأفادت الأنباء أن محكمة في مدينة الزاوية في غرب البلاد استبعدت خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تجري هذا الشهر.
وقال وزير الداخلية الليبي خالد مازن يوم الثلاثاء إن ليبيا قد تضطر إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر / كانون الأول إذا استمرت "الانتهاكات" المتفاقمة التي تهدد العملية الانتخابية.
ويأتي التحذير بعد يوم من إعلان الحكومة والأمم المتحدة عن قلقهما من حملة ترهيب أدت إلى إغلاق المحكمة حيث حاول نجل معمر القذافي سيف الإسلام الطعن في قرار استبعاده من الترشيح.
وقال مازن للصحفيين في العاصمة طرابلس "استمرار عرقلة الخطط الأمنية وتفاقم الانتهاكات سيؤثر بشكل مباشر على سير الانتخابات والتزامنا بإجرائها في موعدها".
وقالت الهيئة القضائية المكلفة بفحص استئناف سيف الإسلام، الثلاثاء، إنها علقت أي حكم في الاستئناف إلى أجل غير مسمى.
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دمشق الأرخص في العالم للعيش فيها
صنفت مدينة دمشق، عاصمة سوريا باعتبارها الأرخص في العالم. كما صنفت تل أبيب على أنها أغلى مدينة في العالم للعيش، حيث أدى ارتفاع التضخم ومشاكل التوريد إلى ارتفاع تكاليف المعيشة هناك.
واحتلت بحسب ما جاء في التقرير الذي نشرته وحدة المعلومات في مجلة "الإيكونوميست" ، باريس وسنغافورة المرتبة الثانية من حيث تكلفة العيش، تليهما زيورخ وهونغ كونغ.
وتستند تلك النتائج على معطيات يتم خلالها تجميع مؤشر تكلفة المعيشة العالمي ومقارنة الأسعار بالدولار الأمريكي للسلع والخدمات في أكثر من 170 مدينة حول العالم.
فيروس كورونا: كندا تحظر السفر على عدد من الدول من بينها مصر تفاديا لتفشي السلالة الجديدة أوميكرون
حظرت كندا دخول المسافرين القادمين من كل من مصر ونيجيريا وملاوي، في إجراء احترازي خشية تفشي أوميكرون سلالة فيروس كورونا الجديدة، بعد أن فرضت الإجراء نفسه على سبع دول أفريقية أخرى.
وقال وزير الصحة إن قرار المنع سيسري اعتباراً من اليوم الأربعاء. أما بالنسبة إلى المواطنين الكنديين والأجانب المقيمين بصورة دائمة في كندا فسيظل بإمكانهم العودة إلى البلاد شريطة إجراء فحص عند وصولهم إلى المطار، وفحص ثان بعد أسبوع من ذلك، وأن يدخلوا في حجر صحي.
وحذر وزير النقل المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج من أن الإجراءات المتعلقة بالسفر قد تتغير في أي وقت.
وكانت معظم دول العالم قد حظرت في الأسبوع الماضي دخول المسافرين الآتين من سبع دول تقع في أفريقيا الجنوبية هي: بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو والموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.
ومن المتوقع أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية إرشادات سفر جديدة استجابة للمخاوف بشأن أوميكرون. إذ يتعين الآن على الزوار إظهار اختبار سلبي تم إجراؤه قبل يوم واحد من المغادرة.
كما أدخلت إسبانيا والبرتغال قيودا إضافية على السفر، ومع ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حظر السفر الشامل وحده لايكفي للحد من انتشار السلالة الجديدة.
وعلى العكس تماما بالنسبة للسعودية إذ من المقرر أن يسري اليوم مفعول رفع الحظر عن عدد من الدول من بيها مصر. ولم يتأثر هذا القرار بالاكتشاف الأخير لأوميكرون.
خليفة حفتر: محكمة ليبية تستبعده من قائمة الترشيح للرئاسة
قضت محكمة ليبية بحسب وسائل إعلام محلية بأن خليفة حفتر غير مؤهل للانتخابات الرئاسية، وأفادت الأنباء أن محكمة في مدينة الزاوية في غرب البلاد استبعدت خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تجري هذا الشهر.
وقال وزير الداخلية الليبي خالد مازن يوم الثلاثاء إن ليبيا قد تضطر إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر / كانون الأول إذا استمرت "الانتهاكات" المتفاقمة التي تهدد العملية الانتخابية.
ويأتي التحذير بعد يوم من إعلان الحكومة والأمم المتحدة عن قلقهما من حملة ترهيب أدت إلى إغلاق المحكمة حيث حاول نجل معمر القذافي سيف الإسلام الطعن في قرار استبعاده من الترشيح.
وقال مازن للصحفيين في العاصمة طرابلس "استمرار عرقلة الخطط الأمنية وتفاقم الانتهاكات سيؤثر بشكل مباشر على سير الانتخابات والتزامنا بإجرائها في موعدها".
وقالت الهيئة القضائية المكلفة بفحص استئناف سيف الإسلام، الثلاثاء، إنها علقت أي حكم في الاستئناف إلى أجل غير مسمى.