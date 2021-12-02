سلالة أوميكرون ترفع أعداد الإصابات بشكل حاد في جنوب إفريقيا، وبريطانيا ترخص علاجا جديدا للمصابين بكورونا لمن تجاوز 12 عاما

عين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وبشكل مفاجئ وزير مالية جديد مع تزايد المخاوف بشأن انخفاض قيمة عملة الليرة التركية. وتسلم نائب الوزير، نور الدين النبطي، المنصب.

وجاءت إقالة وزير المالية السابق لطفي إلفان خلال تعديل وزاري رغم أنه لم يكمل عاماً واحداً بعد في منصبه، وكان بحسب ما ورد في الإعلام المحلي يعارض السياسة التي يتبعها أردوغان الخاصة بخفض أسعار الفائدة.

وأقر البنك المركزي التركي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في الشهرين الماضيين، الأمر الذي يقول اقتصاديون إنه ساعد على رفع معدل التضخم في البلاد وسارع في تدهور قيمة الليرة.

ومنذ بداية هذا العام، فقدت العملة التركية 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.