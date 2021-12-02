سلالة أوميكرون ترفع أعداد الإصابات بشكل حاد في جنوب إفريقيا، وبريطانيا ترخص علاجا جديدا للمصابين بكورونا لمن تجاوز 12 عاما

عين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وبشكل مفاجئ وزير مالية جديد مع تزايد المخاوف بشأن انخفاض قيمة عملة الليرة التركية. وتسلم نائب الوزير، نور الدين النبطي، المنصب. وجاءت إقالة وزير المالية السابق لطفي إلفان خلال تعديل وزاري رغم أنه لم يكمل عاماً واحداً بعد في منصبه، وكان بحسب ما ورد في الإعلام المحلي يعارض السياسة التي يتبعها أردوغان الخاصة بخفض أسعار الفائدة. وأقر البنك المركزي التركي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في الشهرين الماضيين، الأمر الذي يقول اقتصاديون إنه ساعد على رفع معدل التضخم في البلاد وسارع في تدهور قيمة الليرة. ومنذ بداية هذا العام، فقدت العملة التركية 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.
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الليرة التركية: أردوغان يقيل وزير ماليته وسط انهيار متسارع للعملة التركية
عين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وبشكل مفاجئ وزير مالية جديد مع تزايد المخاوف بشأن انخفاض قيمة عملة الليرة التركية. وتسلم نائب الوزير، نور الدين النبطي، المنصب.
وجاءت إقالة وزير المالية السابق لطفي إلفان خلال تعديل وزاري رغم أنه لم يكمل عاماً واحداً بعد في منصبه، وكان بحسب ما ورد في الإعلام المحلي يعارض السياسة التي يتبعها أردوغان الخاصة بخفض أسعار الفائدة.
وأقر البنك المركزي التركي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في الشهرين الماضيين، الأمر الذي يقول اقتصاديون إنه ساعد على رفع معدل التضخم في البلاد وسارع في تدهور قيمة الليرة.
ومنذ بداية هذا العام، فقدت العملة التركية 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.
فيروس كورونا: أوميكرون يرفع عدد الإصابات بشكل حاد في جنوب إفريقيا
ارتفعت بشكل حاد أعداد المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء جنوب إفريقيا بحسب ما أكد مسؤولون في وزارة الصحة.
وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية إن هناك زيادة هائلة في الحالات على المتوسط الأسبوعي الذي كان قبل أسبوعين يبلغ 300 حالة يوميا، ووصل الآن إلى 3500 في اليوم.
ويعتقد أن سلالة أوميكرون المكتشفة حديثا قد ساهمت في تلك الزيادة، رغم غياب المعلومات الدقيقة الخاصة بعدد الحالات الجديدة التي يمثلها.
وجنوب إفريقيا أول دولة تكتشف النوع الجديد من السلالة، التي ظهرت حتى الآن في 23 دولة من بينها بريطانيا والولايات المتحد ة الأمريكية والسعودية والإمارات.
ولا يزال العلماء بحاجة إلى وقت حتى يتمكنوا من فك رموز تلك السلالة لكن من المعتقد أنها سريعة الانتشار ولايعرف بعد مقدار فعالية اللقاحات الحالية لمواجهة تلك السلالة.
فيروس كورونا: بريطانيا ترخص علاجا جديدا
ماذا نعرف عن العلاج الجديد " زيفودي"؟
زيفودي هو الاسم التجاري للعلاج بالأجسام المضادة ويسمى علميا بـ "سوتروفيماب" وتنتجه شركتا "جي إس كي" و"فير" .
وترتبط مادة الأجسام المضادة في العقار مع بروتينات معينة موجودة على السطح الخارجي لفيروس كوفيد 19، وهذا يمنع الفيروس من الالتصاق والنفاذ إلى الخلايا البشرية فلا يمكنه التكاثر في الجسم.
يعطى عقار سوتروفيماب عن طريق مصل لمدة 30 دقيقة.
ورخص للاستخدام للمرضى الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما والذين يزيد وزنهم على 40 كغ.
وتوصي هيئة الدواء في بريطانيا باستخدام العقار الجديد في أسرع وقت ممكن وفي غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض. ومن السابق لأوانه معرفة تأثيره على سلالة أوميكرون، لكن العلماء يسعون لمعرفة ذلك.