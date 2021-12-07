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قتلى وجرحى في انفجار بالبصرة، والإمارات تعدل نظام العمل الأسبوعي

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  1. الإمارات تعلن تعديل نظام العمل الأسبوعي في القطاع الحكومي

    الإمارات
    Copyright: Getty Images

    أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن السلطات في البلاد قررت تعديل نظام العمل الأسبوعي في البلاد للقطاع الحكومي الاتحادي بحيث يكون طول الدوام أربعة أيام ونصف اليوم.

    وبحسب الوكالة فإن الدوام سيبدأ يوم الاثنين حتى الخميس مع إضافة نصف يوم عمل يوم الجمعة على أن تكون العطلة الأسبوعية للعاملين في القطاع الحكومي الاتحادي يومي السبت الأحد.

    وبمقتضى النظام الجديد، الذي سيبدأ العمل به مع أول أيام العام الجديد، فإن الدوام سيكون من الاثنين إلى الخميس منذ الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

    كما تضمنت القرارات الإدارية الجديدة توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.

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  2. Post update

    الحرب في سوريا: ناشطون يقولون إن قصفا جويا إسرائيليا استهدف شحنة أسلحة إيرانية في اللاذقية

    قال ناشطون سوريون إن قصفا جويا إسرائيليا استهدف فجر الثلاثاء شحنة أسلحة إيرانية مخزّنة في ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سوريا.

    وكانت وكالة الأنباء السورية قد قالت في وقت سابق إن "إسرائيل اطلقت صواريخ مستهدفة ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري ما أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية دون وقوع خسائر بشرية"

    إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض قال إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت "بشكل مباشر شحنة أسلحة إيرانية في ساحة الحاويات" داخل المرفأ، ما أدى إلى "انفجارات عنيفة وخلّف خسائر مادية فادحة".

    ولم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل التي نادراً ما تؤكّد تنفيذ ضربات في سوريا.

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  3. عاجلقتلى وجرحى في انفجار بالبصرة

    تفيد التقارير الواردة من جنوب العراق بوقوع في انفجار في مدينة البصرة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

    وبحسب وسائل الإعلام العراقية فإن سيارة مفخخة انفجرت في محيط المستشفى الجمهوري ما أسفر عن سقوط 4 قتلى على الأقل.

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