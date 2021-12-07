قتلى وجرحى في انفجار بالبصرة، والإمارات تعدل نظام العمل الأسبوعي

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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن السلطات في البلاد قررت تعديل نظام العمل الأسبوعي في البلاد للقطاع الحكومي الاتحادي بحيث يكون طول الدوام أربعة أيام ونصف اليوم.

وبحسب الوكالة فإن الدوام سيبدأ يوم الاثنين حتى الخميس مع إضافة نصف يوم عمل يوم الجمعة على أن تكون العطلة الأسبوعية للعاملين في القطاع الحكومي الاتحادي يومي السبت الأحد.

وبمقتضى النظام الجديد، الذي سيبدأ العمل به مع أول أيام العام الجديد، فإن الدوام سيكون من الاثنين إلى الخميس منذ الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

كما تضمنت القرارات الإدارية الجديدة توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.