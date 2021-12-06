تنظيم الدولة في العراق يقتل 4 من البيشمركة ومدنيا في كردستان، ومحمد بن سلمان يبدأ جولة خليجية قبيل قمة الرياض

لقاح فيروس كورونا: الكشف عن حالات تزوير لشهادات اللقاح في مصر
كشف وزير الصحة المصري عن وجود حالات تزوير شهادات تفيد بتلقي لقاح كورونا، موضحا أن بعض المسؤولين عن تزوير الشهادات هم من داخل المنظومة الصحية.
ويأتي هذا في وقت قررت فيه الحكومة المصرية منع دخول غير الملقحين من الموظفين أو المواطنين إلى المقار الحكومية.
وقال وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، ليل الأحد إنه الإجراءات القانونية الصارمة طبقت على من زور شهادات تلقي اللقاح، سواء من العاملين في النظام الصحي أو المواطنين.
ولم يعرف عدد الحالات المضبوطة أو كيفية التزوير، وكانت السلطات المصرية قد عثرت على آلاف الجرعات من لقاح فيروس كورونا ملقاة في القمامة بإحدى قرى محافظة المنيا جنوبي البلاد قبل نحو شهرين.
وستبدأ السلطات بتوفير جرعات تعزيزية للفئات الأكثر عرضة للفيروس، نع بداية الأسبوع المقبل.
ولايزال عدد المصابين في مصر يتأرجح بين 900 و1000 حالة يوميا وتصل الوفيات بين 40 و70 حالة في اليوم، وهذه فقط البيانات الرسمية لكنها كما يعتقد البعض لا تعبر عن الواقع الحقيقي للإصابات في البلاد.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميا منذ مارس/آذار العام الماضي حوالي 363 ألف حالة، من ضمنها أكثر من 20 ألف وفاة.
تنظيم الدولة: مقتل خمسة بينهم أربعة من جنود البيشمركة في شمال العراق
أفادت بعض التقارير الواردة من شمال العراق أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا خمسة أشخاص على الأقل في قرية بالقرب من قره سالم.
وقيل إن أربعة من الضحايا من جنود البيشمركة الأكراد إضافة إلى مدني واحد.
وقال ضابط في الجيش لوكالة رويترز للأنباء إن المهاجمين يستخدمون أساليب الكر والفر.
وتقول تقارير أخرى إن مقاتلي المعارضة سيطروا أيضا على قرية لوهيبان الصغيرة.
ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الهجوم، لكن وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، بحسب وكالة الأنباء العراقية، ذكرت أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة هجوم من "عصابات داعش" في قضاء ألتون كوبري شمال محافظة كركوك.
وذكرت الوزارة أن الهجوم نفذ في الليل واستهدف نقطة تخص جبهات اللواء 126 قرب قرية قرة سالم، وتمت ملاحقة ومطاردة المهاجمين.
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية قبيل قمة الرياض
يبدأ اليوم ولي العهد السعودي جولة خليجية لتنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون، قبيل قمة الرياض التي من المقرر أن تعقد في منتصف الشهر الجاري.
وتشمل الجولة سلطنة عمان، والبحرين، وقطر، والإمارات، والكويت.
ويبدأ ولي العهد السعودي بسلطنة عمان، التي ستشهد افتتاح أول منفذ حدودي بري مباشر بين البلدين بطول 800 كيلومتر؛ وهو منفذ الربع الخالي. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وكان السلطان هيثم بن طارق قد زار الرياض عقب تسلمه الحكم في يناير/كانون الثاني 2020.
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لقاح فيروس كورونا: الكشف عن حالات تزوير لشهادات اللقاح في مصر
كشف وزير الصحة المصري عن وجود حالات تزوير شهادات تفيد بتلقي لقاح كورونا، موضحا أن بعض المسؤولين عن تزوير الشهادات هم من داخل المنظومة الصحية.
ويأتي هذا في وقت قررت فيه الحكومة المصرية منع دخول غير الملقحين من الموظفين أو المواطنين إلى المقار الحكومية.
وقال وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، ليل الأحد إنه الإجراءات القانونية الصارمة طبقت على من زور شهادات تلقي اللقاح، سواء من العاملين في النظام الصحي أو المواطنين.
ولم يعرف عدد الحالات المضبوطة أو كيفية التزوير، وكانت السلطات المصرية قد عثرت على آلاف الجرعات من لقاح فيروس كورونا ملقاة في القمامة بإحدى قرى محافظة المنيا جنوبي البلاد قبل نحو شهرين.
وستبدأ السلطات بتوفير جرعات تعزيزية للفئات الأكثر عرضة للفيروس، نع بداية الأسبوع المقبل.
ولايزال عدد المصابين في مصر يتأرجح بين 900 و1000 حالة يوميا وتصل الوفيات بين 40 و70 حالة في اليوم، وهذه فقط البيانات الرسمية لكنها كما يعتقد البعض لا تعبر عن الواقع الحقيقي للإصابات في البلاد.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميا منذ مارس/آذار العام الماضي حوالي 363 ألف حالة، من ضمنها أكثر من 20 ألف وفاة.
تنظيم الدولة: مقتل خمسة بينهم أربعة من جنود البيشمركة في شمال العراق
أفادت بعض التقارير الواردة من شمال العراق أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا خمسة أشخاص على الأقل في قرية بالقرب من قره سالم.
وقيل إن أربعة من الضحايا من جنود البيشمركة الأكراد إضافة إلى مدني واحد.
وقال ضابط في الجيش لوكالة رويترز للأنباء إن المهاجمين يستخدمون أساليب الكر والفر.
وتقول تقارير أخرى إن مقاتلي المعارضة سيطروا أيضا على قرية لوهيبان الصغيرة. ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الهجوم، لكن وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، بحسب وكالة الأنباء العراقية، ذكرت أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة هجوم من "عصابات داعش" في قضاء ألتون كوبري شمال محافظة كركوك.
وذكرت الوزارة أن الهجوم نفذ في الليل واستهدف نقطة تخص جبهات اللواء 126 قرب قرية قرة سالم، وتمت ملاحقة ومطاردة المهاجمين.
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية قبيل قمة الرياض
يبدأ اليوم ولي العهد السعودي جولة خليجية لتنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون، قبيل قمة الرياض التي من المقرر أن تعقد في منتصف الشهر الجاري.
وتشمل الجولة سلطنة عمان، والبحرين، وقطر، والإمارات، والكويت.
ويبدأ ولي العهد السعودي بسلطنة عمان، التي ستشهد افتتاح أول منفذ حدودي بري مباشر بين البلدين بطول 800 كيلومتر؛ وهو منفذ الربع الخالي. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وكان السلطان هيثم بن طارق قد زار الرياض عقب تسلمه الحكم في يناير/كانون الثاني 2020.