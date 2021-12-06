تنظيم الدولة في العراق يقتل 4 من البيشمركة ومدنيا في كردستان، ومحمد بن سلمان يبدأ جولة خليجية قبيل قمة الرياض

كشف وزير الصحة المصري عن وجود حالات تزوير شهادات تفيد بتلقي لقاح كورونا، موضحا أن بعض المسؤولين عن تزوير الشهادات هم من داخل المنظومة الصحية.

ويأتي هذا في وقت قررت فيه الحكومة المصرية منع دخول غير الملقحين من الموظفين أو المواطنين إلى المقار الحكومية.

وقال وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، ليل الأحد إنه الإجراءات القانونية الصارمة طبقت على من زور شهادات تلقي اللقاح، سواء من العاملين في النظام الصحي أو المواطنين.

ولم يعرف عدد الحالات المضبوطة أو كيفية التزوير، وكانت السلطات المصرية قد عثرت على آلاف الجرعات من لقاح فيروس كورونا ملقاة في القمامة بإحدى قرى محافظة المنيا جنوبي البلاد قبل نحو شهرين.

وستبدأ السلطات بتوفير جرعات تعزيزية للفئات الأكثر عرضة للفيروس، نع بداية الأسبوع المقبل.

ولايزال عدد المصابين في مصر يتأرجح بين 900 و1000 حالة يوميا وتصل الوفيات بين 40 و70 حالة في اليوم، وهذه فقط البيانات الرسمية لكنها كما يعتقد البعض لا تعبر عن الواقع الحقيقي للإصابات في البلاد.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميا منذ مارس/آذار العام الماضي حوالي 363 ألف حالة، من ضمنها أكثر من 20 ألف وفاة.