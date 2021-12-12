رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور الإمارات، والسفينة إيفرغيفين تعود إلى قناة السويس

أعلنت مصادر رسمية إسرائيلية أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، سيغادر اليوم متوجها إلى الإمارات في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أوفير جندلمان، عبر حسابه على تويتر إن بينيت سيلتقي غدا ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لبحث "تعميق العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الإقليمية"

وكانت الإمارات قد أبرمت اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام الماضي برعاية أمريكية.