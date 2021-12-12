رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور الإمارات، والسفينة إيفرغيفين تعود إلى قناة السويس

إلا أن سلطات قناة السويس خصصت هذه المرة قاطرتين
لمصاحبة السفينة المملوكة لشركة يابانية.
وكانت السفينة قد انطلقت من الصين
مبحرة إلى البحر المتوسط.
وكانت السلطات المصرية قد تحفظت على
السفينة قبل أن تدفع الشركة المالكة تعويضات عن الخسائر التي تسببت في فيها.
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التطبيع: رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور الإمارات ويلتقي ولي عهد أبوظبي غدا
أعلنت مصادر رسمية إسرائيلية أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، سيغادر اليوم متوجها إلى الإمارات في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.
وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء
الإسرائيلية، أوفير جندلمان، عبر حسابه على تويتر إن بينيت سيلتقي غدا ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد،
لبحث "تعميق العلاقات الثنائية، خاصة في المجال
الاقتصادي وفي القضايا الإقليمية"
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إيفرغيفن: سفينة الحاويات تمر مرة أخرى عبر قناة السويس بعد أشهر من تسببها في إغلاق الملاحة في الممر البحري
تمر سفينة الحاويات الضخمة " إيفرغيفين" عبر قناة السويس للمرة الأولى منذ أن جنحت في الممر المائي في شهر مارس/أذار الماضي وتسببت في إغلاقه.
إلا أن سلطات قناة السويس خصصت هذه المرة قاطرتين لمصاحبة السفينة المملوكة لشركة يابانية.
وكانت السفينة قد انطلقت من الصين مبحرة إلى البحر المتوسط.
وكانت السلطات المصرية قد تحفظت على السفينة قبل أن تدفع الشركة المالكة تعويضات عن الخسائر التي تسببت في فيها.
التطبيع: رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور الإمارات ويلتقي ولي عهد أبوظبي غدا
أعلنت مصادر رسمية إسرائيلية أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، سيغادر اليوم متوجها إلى الإمارات في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.
وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أوفير جندلمان، عبر حسابه على تويتر إن بينيت سيلتقي غدا ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لبحث "تعميق العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الإقليمية"
وكانت الإمارات قد أبرمت اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام الماضي برعاية أمريكية.