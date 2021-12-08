مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض وقف بيع أسلحة للسعودية، ومقتل اثنين في موسكو بسبب كمامة

بيع سيف حمله نابليون بونابرت خلال انقلابه سنة 1799 وخمسة أسلحة نارية كان يملكها الإمبراطور الفرنسي الذي توفي قبل 200 عام، في مزاد في الولايات المتحدة مقابل أكثر من 2.8 مليون دولار.

وأوضح رئيس دار "روك أيلاند أوكشن كومباني" المنظمة للمزاد كيفن هوغان لوكالة فرانس برس أن المجموعة بيعت إلى شخص أبقى هويته طي الكتمان.

ويعتبر السيف بغمده قطعة تاريخية نادرة جدا، وهو القطعة الأهم في المجموعة، وصنع في مشغل في منطقة فرساي قرب باريس، وحمله نابليون بونابرت خلال انقلاب التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني في عام 1799.

وكان نابليون الذي توج إمبراطورا في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 1804، قد قدم سيفه إلى الجنرال جان أندوش جونو. وإثر وفاته، انضم السلاح إلى متحف في لندن ثم بات في عهدة هاو أمريكي لجمع تراث.

واحتفلت فرنسا خلال الربيع الفائت بالذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون بونابرت في الخامس من مايو/أيار1821.