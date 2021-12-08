مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض وقف بيع أسلحة للسعودية، ومقتل اثنين في موسكو بسبب كمامة

وسائل إعلام إيرانية تقول إن مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، سيزور طهران يوم الاثنين، بعد أيام من إعلان المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده سترسل وفداً إلى إيران لبحث العلاقات بين البلدين وتحسينها. فكيف يمكن فهم هذه التطورات؟
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عاجلوزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر اليوم الأربعاء "لإحياء العلاقات" الفرنسية الجزائرية
القدس الشرقية: اعتقال قاصرة فلسطينية للاشتباه في طعنها إسرائيلية في حي الشيخ جراح
تعرضت إسرائيلية للطعن وأصيبت بجروح طفيفة عند مدخل حي الشيخ جراح في القدس الغربية، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية تلميذة فلسطينية يشتبه بتنفيذها الهجوم.
وتأتي هذه الحادثة إثر توتر شديد في المنطقة وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قتلت بالرصاص شاباً فلسطينياً يوم السبت بعد أن طعن مستوطناً إسرائيلياً.
وقد أصبح حي الشيخ جراح نقطة مشتعلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، إذ لا تزال العديد من العائلات الفلسطينية تواجه خطر الإخلاء القسري وفقدان منازلها.
سيف نابليون بونابرت يباع في مزاد في الولايات المتحدة
بيع سيف حمله نابليون بونابرت خلال انقلابه سنة 1799 وخمسة أسلحة نارية كان يملكها الإمبراطور الفرنسي الذي توفي قبل 200 عام، في مزاد في الولايات المتحدة مقابل أكثر من 2.8 مليون دولار.
وأوضح رئيس دار "روك أيلاند أوكشن كومباني" المنظمة للمزاد كيفن هوغان لوكالة فرانس برس أن المجموعة بيعت إلى شخص أبقى هويته طي الكتمان.
ويعتبر السيف بغمده قطعة تاريخية نادرة جدا، وهو القطعة الأهم في المجموعة، وصنع في مشغل في منطقة فرساي قرب باريس، وحمله نابليون بونابرت خلال انقلاب التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني في عام 1799.
وكان نابليون الذي توج إمبراطورا في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 1804، قد قدم سيفه إلى الجنرال جان أندوش جونو. وإثر وفاته، انضم السلاح إلى متحف في لندن ثم بات في عهدة هاو أمريكي لجمع تراث.
واحتفلت فرنسا خلال الربيع الفائت بالذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون بونابرت في الخامس من مايو/أيار1821.
تحطم مروحية كانت تنقل قائد هيئة أركان الدفاع في الهند وبعض أفراد أسرته
تحطمت مروحية كانت تقل قائد القوات المسلحة الهندية في ولاية تاميل نادو الجنوبية.
وكان بعض أفراد عائلة اللواء بيبين راوات من بين الأربعة عشر شخصا الذين كانوا على متنها. وتقول تقارير إعلامية هندية إن ثلاثة من الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب، لكن لم يكشف بعد عن هوياتهم.
اللواء راوات هو أول رئيس أركان للدفاع في الهند. تم تعيينه عام 2020 في واحدة من أهم عمليات إعادة التنظيم في وزارة الدفاع منذ عقود.
عاجلطائرة مسيرة تقصف منزل "حسين يزدان" رئيس حزب الحرية الكردستاني في إربيل
افاد مصدر امني في إقليم كردستان العراق بأن طائرة مسيرة مجهولة قصفت في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء منزل "حسين يزدان" رئيس حزب الحرية الكردستاني المعارض لإيران في جنوب اربيل. ولم يعرف بعد بحسب المصدر حجم الخسائر التي لحقت بالمنزل نتيجة القصف.
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع صواريخ إلى السعودية
رفض مجلس الشيوخ في واشنطن مشروع قرار تقدم به أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ يطالب بوقف صفقة بيع صواريخ ومنصات إطلاق بقيمة 650 مليون دولار للسعودية.
ورفض الاقتراح بأغلبية 67 صوتا مقابل 30.
ويعتبر عدد كبير من المشرعين الأمريكيين السعودية حليفا مهما في الشرق الأوسط.، لكن العديد من أعضاء الكونغرس انتقدوا الرياض في نفس الوقت بسبب تورطها في الحرب في اليمن، وقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يعمل في صحيفة واشنطن بوست.
فيروس كورونا: مقتل اثنين وإصابة أربعة في موسكو بسبب كمامة
ذكرت وسائل الإعلام الروسية أن اثنين قتلا كما أصيب أربعة بجراح عقب إطلاق نار في مركز حكومي في العاصمة موسكو.
وأفاد شهود عيان أن الحادث وقع بعد نزاع بسبب طلب الحارس من أحد الزوار وضع الكمامة بسب كورونا. وما كان من الرجل إلا أن أخرج سلاحه وبدأ بإطلاق النار.
وقتل الحارس وإحدى موظفات المركز، وأصيب أربعة بجروح. وقالت نائبة عمدة موسكو إن الجرحى الأربعة حالتهم خطرة، وأكدت أن التحقيق بدأ في هذا الحادث.
وحمل الأسلحة غير قانوني في روسيا، والجاني عسكري سابق، وفي الأربعينيات من عمره، وكان بحوزته مسدس وسكين عند ارتكاب الجريمة.