فيينا تشهد جولة "الفرصة الأخيرة" من مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، ومحمد بن سلمان يصل الكويت بعد قطر

يقول خبراء في شركة فايزر الأمريكية إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون قد تزيد من إمكانية الحاجة إلى جرعة رابعة من اللقاح في وقت أبكر مما كان متوقعًا.

ومن الممكن أن تساعد تلك المحفزات السيطرة على السلالة الجديدة.

وأكدت أن التجارب المخبرية المبكرة تشير إلى أن نظام الجرعتين لا يزال يوفر بعض الحماية من المرض الشديد.

وتوقع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، أن تكون الجرعة الرابعة بعد 12 شهرا من الجرعة الثالثة. لكنه قال إن الجدول الزمني هذا قد يحتاج إلى مراجعة.

وأشار أحد كبار العلماء في الشركة إلى أن الجرعة الرابعة - ربما تستهدف أوميكرون - لذا من المرجح أن تكون ضرورية.

وسجل حتى الآن أكثر من 40 إصابة في الولايات المتحدة بأوميكرون. وجميعهم تقريبا ظهرت عليهم أعراض خفيفة.