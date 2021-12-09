فيينا تشهد جولة "الفرصة الأخيرة" من مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، ومحمد بن سلمان يصل الكويت بعد قطر

يقول خبراء في شركة فايزر الأمريكية إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون قد تزيد من إمكانية الحاجة إلى جرعة رابعة من اللقاح في وقت أبكر مما كان متوقعًا.
ومن الممكن أن تساعد تلك المحفزات السيطرة على السلالة الجديدة.
وأكدت أن التجارب المخبرية المبكرة تشير إلى أن نظام الجرعتين لا يزال يوفر بعض الحماية من المرض الشديد.
وتوقع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، أن تكون الجرعة الرابعة بعد 12 شهرا من الجرعة الثالثة. لكنه قال إن الجدول الزمني هذا قد يحتاج إلى مراجعة.
وأشار أحد كبار العلماء في الشركة إلى أن الجرعة الرابعة - ربما تستهدف أوميكرون - لذا من المرجح أن تكون ضرورية.
وسجل حتى الآن أكثر من 40 إصابة في الولايات المتحدة بأوميكرون. وجميعهم تقريبا ظهرت عليهم أعراض خفيفة.
استنفار أمني في البصرة جنوب العراق بحثا عن حاوية قنابل عنقودية سرقت قبل إتلافها
تسود البصرة جنوب العراق حالة من الخوف إثر سرقة حاوية في داخلها أكثر من 100 قتبلة عنقودية كانت تعد لإتلافها.
وقال قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر، في تصريح صحفي: أثنا محاولة الجهات المعنية تجميع المخلفات الحربية بغرض إتلافها، سرقت حاوية بحمولتها، قبل تفجيرها في صحراء الرميلة الجنوبية، ويعتقد أن من سرقها هم باعة متجولون ظنوا أنها فارغة ونقلوها إلى جهة غير معلومة.
وذكر مصدر أمني أن "الشرطة المحلية في المحافظة تلقت نداء بضرورة الاستنفار خلال الساعات المقبلة بحثا عن الباعة، إضافة إلى إطلاق نداء عبر وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي سعيا للوصول اليهم، تحسباً من حدوث كارثة إنسانية.
قطاع غزة: محادثات مصرية إسرائيلية في القاهرة لبحث ملف الإعمار وملف الأسرى
يجري وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في القاهرة اليوم محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، تخص جهود التهدئة في قطاع غزة وإمكانيات تطويره اقتصاديا.
ومن المتوقع أن يلتقي أيضا كبار المسؤولين المصريين.
وسيتوجه مدير المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل إلى إسرائيل مجددا في نهاية الشهر الجاري لمتابعة الاتصالات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى مع حماس. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. التي ذكرت أيضا أن حركة حماس قد حددت اولوياتها في صفقة تبادل محتملة مع اسرائيل. وهذه الأولويات هي: اطلاق سراح النساء، والاطفال، والمرضى، وكبار السن، والذين مضى عليهم أكثر من ثلاثين سنة في السجن، والهاربين الستة من سجن جلبوع والذين أعيد اعتقالهم بعد أن أفرِج عنهم في صفقة شاليط.
ReutersCopyright: Reuters
الاتفاق النووي الإيراني: استئناف المفاوضات في فيينا في ظل ضغط إسرائيلي
وصل كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني الى العاصمة النمساوية صباح اليوم الخميس على رأس وفد لمواصلة محادثات فيينا.
ومن المقرر أن يجري باقري في الساعات القليلة المقبلة قبيل اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق، مشاورات دبلوماسية مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، ورئيسي الوفدين الصيني والروسي.
وستستأنف الجولة الجديدة من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بعد ظهر اليوم على مستوى رؤساء وفود مفاوضات 4 + 1 والاتحاد الأوروبي وإيران.
ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس مفاوضات اليوم بأنها " مفاوضات الفرصة الأخيرة" لإيران للتوقيع".
ويتضمن الاتفاق خفض مخزونات اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات.
لكن من المتوقع أن تسعى إسرائيل خلال زيارة وزير الدفاع، بيني غانتس إلى واشنطن اليوم، إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف أكثر حدة مع إيران.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الجيش الأمريكي والإسرائيلي يفكران في حل بديل في حالة فشل الدبلوماسية، ولم تعلق السفارة الإسرائيلية في واشنطن على تلك المعلومات.
وتؤكد إيران أن مسودة المقترحات التي قدمتها تأتي في إطار الاتفاق النووي الذي وقع في 2015، وبالتالي تتوقع من الأطراف الأخرى تقديم مقترحات وردود محددة، بما في ذلك رفع الحظر.
وتقول إيران إنها مستعدة لمفاوضات مثمرة من أجل التوصل إلى اتفاق جيد في المحادثات وهي مصممة على إنجاح المفاوضات.
وقال مندوب وسفير روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف" عشية انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات إن التوصل إلى اتفاق عبر مفاوضات فيينا ممكن. فالاتصالات مع "الطرفين الإيراني والامريكي" تشير إلى عزم الجانبين على العودة الى التعهدات السابقة، رغم اختلاف المواقف بشان آليات التوصل إلى الاتفاق.
محمد بن سلمان يتوجه إلى الكويت بعد قطر
يصل ولي العهد السعودي اليوم إلى الكويت قادما من قطر، وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة خليجية لتنسيق المواقف قبيل قمة الرياض المرتقبة في منتصف الشهر الحالي.
وزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت هي الثالثة منذ تقلده مركز المسؤولية، وكانت الزيارة الثانية في عام 2018.
وتربط البلدين اتفاقيات عديدة تشمل خدمات النقل الجوي وتبادل البعثات الدراسية وتشجيع الاستثمار في المجال التعليمي والبحث والرياضة. بالإضافة إلى اتفاقيات اقتصادية.
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات الكويتية إلى السعودية في العام الماضي نحو 250 مليون دينار كويتي، وفاقت الصادرات السعودية إلى الكويت نصف مليون دينار كويتي.
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أوميكرون يسرع الحاجة إلى جرعة رابعة من اللقاح
يقول خبراء في شركة فايزر الأمريكية إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون قد تزيد من إمكانية الحاجة إلى جرعة رابعة من اللقاح في وقت أبكر مما كان متوقعًا.
ومن الممكن أن تساعد تلك المحفزات السيطرة على السلالة الجديدة.
وأكدت أن التجارب المخبرية المبكرة تشير إلى أن نظام الجرعتين لا يزال يوفر بعض الحماية من المرض الشديد.
وتوقع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، أن تكون الجرعة الرابعة بعد 12 شهرا من الجرعة الثالثة. لكنه قال إن الجدول الزمني هذا قد يحتاج إلى مراجعة.
وأشار أحد كبار العلماء في الشركة إلى أن الجرعة الرابعة - ربما تستهدف أوميكرون - لذا من المرجح أن تكون ضرورية.
وسجل حتى الآن أكثر من 40 إصابة في الولايات المتحدة بأوميكرون. وجميعهم تقريبا ظهرت عليهم أعراض خفيفة.
استنفار أمني في البصرة جنوب العراق بحثا عن حاوية قنابل عنقودية سرقت قبل إتلافها
تسود البصرة جنوب العراق حالة من الخوف إثر سرقة حاوية في داخلها أكثر من 100 قتبلة عنقودية كانت تعد لإتلافها.
وقال قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر، في تصريح صحفي: أثنا محاولة الجهات المعنية تجميع المخلفات الحربية بغرض إتلافها، سرقت حاوية بحمولتها، قبل تفجيرها في صحراء الرميلة الجنوبية، ويعتقد أن من سرقها هم باعة متجولون ظنوا أنها فارغة ونقلوها إلى جهة غير معلومة.
وذكر مصدر أمني أن "الشرطة المحلية في المحافظة تلقت نداء بضرورة الاستنفار خلال الساعات المقبلة بحثا عن الباعة، إضافة إلى إطلاق نداء عبر وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي سعيا للوصول اليهم، تحسباً من حدوث كارثة إنسانية.
قطاع غزة: محادثات مصرية إسرائيلية في القاهرة لبحث ملف الإعمار وملف الأسرى
يجري وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في القاهرة اليوم محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، تخص جهود التهدئة في قطاع غزة وإمكانيات تطويره اقتصاديا.
ومن المتوقع أن يلتقي أيضا كبار المسؤولين المصريين.
وسيتوجه مدير المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل إلى إسرائيل مجددا في نهاية الشهر الجاري لمتابعة الاتصالات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى مع حماس. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. التي ذكرت أيضا أن حركة حماس قد حددت اولوياتها في صفقة تبادل محتملة مع اسرائيل. وهذه الأولويات هي: اطلاق سراح النساء، والاطفال، والمرضى، وكبار السن، والذين مضى عليهم أكثر من ثلاثين سنة في السجن، والهاربين الستة من سجن جلبوع والذين أعيد اعتقالهم بعد أن أفرِج عنهم في صفقة شاليط.
الاتفاق النووي الإيراني: استئناف المفاوضات في فيينا في ظل ضغط إسرائيلي
وصل كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني الى العاصمة النمساوية صباح اليوم الخميس على رأس وفد لمواصلة محادثات فيينا.
ومن المقرر أن يجري باقري في الساعات القليلة المقبلة قبيل اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق، مشاورات دبلوماسية مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، ورئيسي الوفدين الصيني والروسي.
وستستأنف الجولة الجديدة من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بعد ظهر اليوم على مستوى رؤساء وفود مفاوضات 4 + 1 والاتحاد الأوروبي وإيران.
ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس مفاوضات اليوم بأنها " مفاوضات الفرصة الأخيرة" لإيران للتوقيع".
ويتضمن الاتفاق خفض مخزونات اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات.
لكن من المتوقع أن تسعى إسرائيل خلال زيارة وزير الدفاع، بيني غانتس إلى واشنطن اليوم، إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف أكثر حدة مع إيران. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الجيش الأمريكي والإسرائيلي يفكران في حل بديل في حالة فشل الدبلوماسية، ولم تعلق السفارة الإسرائيلية في واشنطن على تلك المعلومات.
وتؤكد إيران أن مسودة المقترحات التي قدمتها تأتي في إطار الاتفاق النووي الذي وقع في 2015، وبالتالي تتوقع من الأطراف الأخرى تقديم مقترحات وردود محددة، بما في ذلك رفع الحظر.
وتقول إيران إنها مستعدة لمفاوضات مثمرة من أجل التوصل إلى اتفاق جيد في المحادثات وهي مصممة على إنجاح المفاوضات.
وقال مندوب وسفير روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف" عشية انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات إن التوصل إلى اتفاق عبر مفاوضات فيينا ممكن. فالاتصالات مع "الطرفين الإيراني والامريكي" تشير إلى عزم الجانبين على العودة الى التعهدات السابقة، رغم اختلاف المواقف بشان آليات التوصل إلى الاتفاق.
محمد بن سلمان يتوجه إلى الكويت بعد قطر
يصل ولي العهد السعودي اليوم إلى الكويت قادما من قطر، وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة خليجية لتنسيق المواقف قبيل قمة الرياض المرتقبة في منتصف الشهر الحالي.
وزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت هي الثالثة منذ تقلده مركز المسؤولية، وكانت الزيارة الثانية في عام 2018.
وتربط البلدين اتفاقيات عديدة تشمل خدمات النقل الجوي وتبادل البعثات الدراسية وتشجيع الاستثمار في المجال التعليمي والبحث والرياضة. بالإضافة إلى اتفاقيات اقتصادية.
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات الكويتية إلى السعودية في العام الماضي نحو 250 مليون دينار كويتي، وفاقت الصادرات السعودية إلى الكويت نصف مليون دينار كويتي.