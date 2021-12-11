بريطانيا تتجه خلال أيام نحو إجراءات أكثر صرامة بسبب أوميكرون، والفلسطينيون يدلون بأصواتهم في انتخابات محلية

الضفة الغربية: الفلسطينيون يدلون بأصواتهم في انتخابات محلية وحماس تقاطع
بدأت صباح اليوم السبت في قرى الضفة الغربية المحتلة انتخابات بلدية، وتجري في ظل مقاطعة قطاع غزة إذ ترفض حركة حماس إجراء الاقتراع وتطالب بالدعوة إلى انتخابات وطنية تشريعية ورئاسية لم تنظم في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عاما.
وبدأت فعليا عملية الانتخاب المحلية في مختلف قرى وبلدات الضفة الغربية بحسب فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لوكالة فرانس برس اليوم.
وتشمل هذه الانتخابات 376 قرية في الضفة الغربية، لكنها لن تقام فعليا إلا في 154 بلدة إذ لم يتقدم أي مرشح في 60 بلدة.
ويشارك في هذه الانتخابات حوالي 405 آلاف ناخب فلسطيني للتصويت.
وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات في المدن الكبرى في مارس/آذار المقبل.
وفي إبريل/نيسان، أخذ الرئيس محمود عباس قرارا بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أجل غير مسمى.
وبرر الرئيس الفلسطيني قراره بأن الانتخابات ليست "مضمونة" في القدس الشرقية المحتلة بسبب رفض اسرائيل.
EPACopyright: EPA
أوميكرون: بريطانيا تتجه خلال أيام نحو إجراءات أكثر صرامة بسبب سرعة التفشي
يقول مسؤولو الصحة في بريطانيا بحسب صحيفة الغارديان البريطانية إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب إغراق مستشفيات القطاع الصحي، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، متأثرة بأوميكرون.
ومن المتوقع أن تتضاعف حالات الإصابة بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.
وتلقى وزير الصحة في بريطانيا معلومات من مسؤولي هيئة الصحة يحذرون فيها من أن أوميكرون رغم أنه يبدو أقل خطورة من دلتا لكن من المتوقع أن يؤدي إلى حاجة 5000 شخص يوميا لدخول المستشفى.
وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان، قال خبير الأوبئة البروفيسور نيل فيرجسون إن العدد الإجمالي قد يكون ضعف هذا الرقم.
لكن الحكومة تؤكد أنه لا توجد خطط وشيكة لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
وكانت انجلترا قد فرضت إجراءات طارئة تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، لكنها كانت مخففة، إذ سمح بالتجمع رغم فرض الكمامة مجددا في الأماكن المغلقة، كما طلب من الموظفين العمل من البيت عند الاستطاعة.
وتلقت الحكومة بعد اجتماع طارئ يوم أمس معلومات بشأن سرعة انتشار المرض وصفت بأنها خطيرة.
وأفادت صحيفة الغارديان بأن بعض التسريبات الرسمية والحساسة تشير إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة خلال أسبوع من الآن أو حتى قبل ذلك.
فالانتشار السريع لأوميكرون يعني ضرورة الحد من الضغوط على النظام الصحي في أقرب وقت ممكن، فالمعطيات تؤكد أن لو بقي الحال كما هو، يمكن أن تصل الإصابات خلال أسبوع إلى 248000 حالة يوميا .
ويمكن أن تشمل التدابير الإضافية المقترحة الآن تطبيق قوانين عزل أكثر حدة ووضع الكمامة في المقاهي والحانات، وإغلاق المطاعم والفنادق تماما، والمزيد من القيود على زوار دور الرعاية والمستشفيات، أو حتى عودة القيود على التواصل الاجتماعي.
وسجل أمس في بريطانيا أكثر من 58000 حالة مؤكدة جديدة من كوفيد 19 وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني، كما توفي 120 مريضا.
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الضفة الغربية: الفلسطينيون يدلون بأصواتهم في انتخابات محلية وحماس تقاطع
بدأت صباح اليوم السبت في قرى الضفة الغربية المحتلة انتخابات بلدية، وتجري في ظل مقاطعة قطاع غزة إذ ترفض حركة حماس إجراء الاقتراع وتطالب بالدعوة إلى انتخابات وطنية تشريعية ورئاسية لم تنظم في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عاما.
وبدأت فعليا عملية الانتخاب المحلية في مختلف قرى وبلدات الضفة الغربية بحسب فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لوكالة فرانس برس اليوم.
وتشمل هذه الانتخابات 376 قرية في الضفة الغربية، لكنها لن تقام فعليا إلا في 154 بلدة إذ لم يتقدم أي مرشح في 60 بلدة.
ويشارك في هذه الانتخابات حوالي 405 آلاف ناخب فلسطيني للتصويت. وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات في المدن الكبرى في مارس/آذار المقبل.
وفي إبريل/نيسان، أخذ الرئيس محمود عباس قرارا بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أجل غير مسمى. وبرر الرئيس الفلسطيني قراره بأن الانتخابات ليست "مضمونة" في القدس الشرقية المحتلة بسبب رفض اسرائيل.
أوميكرون: بريطانيا تتجه خلال أيام نحو إجراءات أكثر صرامة بسبب سرعة التفشي
يقول مسؤولو الصحة في بريطانيا بحسب صحيفة الغارديان البريطانية إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب إغراق مستشفيات القطاع الصحي، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، متأثرة بأوميكرون.
ومن المتوقع أن تتضاعف حالات الإصابة بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.
وتلقى وزير الصحة في بريطانيا معلومات من مسؤولي هيئة الصحة يحذرون فيها من أن أوميكرون رغم أنه يبدو أقل خطورة من دلتا لكن من المتوقع أن يؤدي إلى حاجة 5000 شخص يوميا لدخول المستشفى.
وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان، قال خبير الأوبئة البروفيسور نيل فيرجسون إن العدد الإجمالي قد يكون ضعف هذا الرقم.
لكن الحكومة تؤكد أنه لا توجد خطط وشيكة لاتخاذ المزيد من الإجراءات. وكانت انجلترا قد فرضت إجراءات طارئة تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، لكنها كانت مخففة، إذ سمح بالتجمع رغم فرض الكمامة مجددا في الأماكن المغلقة، كما طلب من الموظفين العمل من البيت عند الاستطاعة.
وتلقت الحكومة بعد اجتماع طارئ يوم أمس معلومات بشأن سرعة انتشار المرض وصفت بأنها خطيرة.
وأفادت صحيفة الغارديان بأن بعض التسريبات الرسمية والحساسة تشير إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة خلال أسبوع من الآن أو حتى قبل ذلك.
فالانتشار السريع لأوميكرون يعني ضرورة الحد من الضغوط على النظام الصحي في أقرب وقت ممكن، فالمعطيات تؤكد أن لو بقي الحال كما هو، يمكن أن تصل الإصابات خلال أسبوع إلى 248000 حالة يوميا .
ويمكن أن تشمل التدابير الإضافية المقترحة الآن تطبيق قوانين عزل أكثر حدة ووضع الكمامة في المقاهي والحانات، وإغلاق المطاعم والفنادق تماما، والمزيد من القيود على زوار دور الرعاية والمستشفيات، أو حتى عودة القيود على التواصل الاجتماعي.
وسجل أمس في بريطانيا أكثر من 58000 حالة مؤكدة جديدة من كوفيد 19 وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني، كما توفي 120 مريضا.