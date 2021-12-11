بريطانيا تتجه خلال أيام نحو إجراءات أكثر صرامة بسبب أوميكرون، والفلسطينيون يدلون بأصواتهم في انتخابات محلية

بدأت صباح اليوم السبت في قرى الضفة الغربية المحتلة انتخابات بلدية، وتجري في ظل مقاطعة قطاع غزة إذ ترفض حركة حماس إجراء الاقتراع وتطالب بالدعوة إلى انتخابات وطنية تشريعية ورئاسية لم تنظم في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عاما.

وبدأت فعليا عملية الانتخاب المحلية في مختلف قرى وبلدات الضفة الغربية بحسب فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لوكالة فرانس برس اليوم.

وتشمل هذه الانتخابات 376 قرية في الضفة الغربية، لكنها لن تقام فعليا إلا في 154 بلدة إذ لم يتقدم أي مرشح في 60 بلدة.

ويشارك في هذه الانتخابات حوالي 405 آلاف ناخب فلسطيني للتصويت. وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات في المدن الكبرى في مارس/آذار المقبل.

وفي إبريل/نيسان، أخذ الرئيس محمود عباس قرارا بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أجل غير مسمى. وبرر الرئيس الفلسطيني قراره بأن الانتخابات ليست "مضمونة" في القدس الشرقية المحتلة بسبب رفض اسرائيل.