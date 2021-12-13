مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتلميذ سابق يفجر نفسه في مدرسة دينية في روسيا

أفادت السلطات الروسية بقيام تلميذ\nسابق بتفجير نفسه في مدرسة أرثوذكسية ما أسفر عن إصابته هو وشخص أخر على الأقل. وأوضحت وزارة الداخلية الروسية أن\nالهجوم نفذه شاب في الثامنة عشر من عمره في مدرسة ارثوذكسية قريبة من دير فيدينسكي\nفلاديتشني في مدينة سيربوخوف. وقالت وسائل إعلام روسية إن الهجوم\nأسفر عن إصابة سبعة أشخاص.
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السلطات الروسية تقول إن تلميذا سابقا فجر نفسه في مدرسة أرثوذكسية
أفادت السلطات الروسية بقيام تلميذ سابق بتفجير نفسه في مدرسة أرثوذكسية ما أسفر عن إصابته هو وشخص أخر على الأقل.
وأوضحت وزارة الداخلية الروسية أن الهجوم نفذه شاب في الثامنة عشر من عمره في مدرسة ارثوذكسية قريبة من دير فيدينسكي فلاديتشني في مدينة سيربوخوف.
وقالت وسائل إعلام روسية إن الهجوم أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.
مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
قُتل فلسطيني برصاص قوات الأمن الإسرائيلية أثناء حملة مداهمة في الضفة الغربية المحتلة
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مجموعة من الفلسطينيين رشقوا بالقنابل الحارقة عناصر من القوات الخاصة كانت تقوم بالقبض على أحد المشتبه بهم في نابلس قبل أن تقوم بإطلاق النار على المهاجمين.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن القتيل يبلغ من العمر 31 عاما وإنه قتل نتيجة إصابته بالرصاص في الرأس.