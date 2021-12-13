مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتلميذ سابق يفجر نفسه في مدرسة دينية في روسيا

قُتل فلسطيني برصاص قوات الأمن الإسرائيلية أثناء حملة مداهمة في الضفة الغربية المحتلة

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مجموعة من الفلسطينيين رشقوا بالقنابل الحارقة عناصر من القوات الخاصة كانت تقوم بالقبض على أحد المشتبه بهم في نابلس قبل أن تقوم بإطلاق النار على المهاجمين.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن القتيل يبلغ من العمر 31 عاما وإنه قتل نتيجة إصابته بالرصاص في الرأس.