قوات إسرائيلية
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مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتلميذ سابق يفجر نفسه في مدرسة دينية في روسيا

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  1. السلطات الروسية تقول إن تلميذا سابقا فجر نفسه في مدرسة أرثوذكسية

    أفادت السلطات الروسية بقيام تلميذ سابق بتفجير نفسه في مدرسة أرثوذكسية ما أسفر عن إصابته هو وشخص أخر على الأقل.

    وأوضحت وزارة الداخلية الروسية أن الهجوم نفذه شاب في الثامنة عشر من عمره في مدرسة ارثوذكسية قريبة من دير فيدينسكي فلاديتشني في مدينة سيربوخوف.

    وقالت وسائل إعلام روسية إن الهجوم أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

    مدرسة أرثوذكسية
    Copyright: Getty Images

  2. مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

    قُتل فلسطيني برصاص قوات الأمن الإسرائيلية أثناء حملة مداهمة في الضفة الغربية المحتلة

    وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مجموعة من الفلسطينيين رشقوا بالقنابل الحارقة عناصر من القوات الخاصة كانت تقوم بالقبض على أحد المشتبه بهم في نابلس قبل أن تقوم بإطلاق النار على المهاجمين.

    وقالت مصادر طبية فلسطينية إن القتيل يبلغ من العمر 31 عاما وإنه قتل نتيجة إصابته بالرصاص في الرأس.

    الضفة الغربية
    Copyright: Getty Images
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