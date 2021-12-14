قمة خليجية في الرياض، وتراجع جديد لقيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض اليوم القمة الدورية لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وتأتي القمة بعد أقل من عام على المصالحة الخليجية التي وضعت نهاية للمقاطعة التي فرضتها السعودية والبحرين والإمارات على قطر بتهمة السعي لزعزعة استقرار المنطقة.

كما يأتي اجتماع الرياض في وقت تدور فيه مفاوضات بين طهران وقوى دولية حول الملف النووي الإيراني الذي ترى فيه دول خليجية تهديدا لأمنها.