قمة خليجية في الرياض، وتراجع جديد لقيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض اليوم القمة الدورية لدول مجلس\nالتعاون الخليجي الست. وتأتي القمة بعد أقل من عام على المصالحة الخليجية التي وضعت نهاية\nللمقاطعة التي فرضتها السعودية والبحرين والإمارات على قطر بتهمة السعي لزعزعة\nاستقرار المنطقة. كما يأتي اجتماع الرياض في وقت تدور فيه مفاوضات بين طهران وقوى\nدولية حول الملف النووي الإيراني الذي ترى فيه دول خليجية تهديدا لأمنها.
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الرياض تستضيف قمة دول مجلس التعاون الخليجي
تنطلق في العاصمة السعودية الرياض اليوم القمة الدورية لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وتأتي القمة بعد أقل من عام على المصالحة الخليجية التي وضعت نهاية للمقاطعة التي فرضتها السعودية والبحرين والإمارات على قطر بتهمة السعي لزعزعة استقرار المنطقة.
كما يأتي اجتماع الرياض في وقت تدور فيه مفاوضات بين طهران وقوى دولية حول الملف النووي الإيراني الذي ترى فيه دول خليجية تهديدا لأمنها.
الأزمة الاقتصادية في اللبنانية: تراجع جديد لقيمة الليرة أمام الدولار
شهد لبنان اليوم ارتفاعا جديدا لسعر صرف الدولار أمام الليرة، ما قد يذكى الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن سعر صرف الدولار وصل إلى 27 ألف ليرة لبنانية.
ويتواصل انخفاض قيمة الليرة بشكل متواصل منذ عامين، إلا ان هذا الانخفاض شهد تسارعا في الأسبوع الحالي.
ويؤدي تراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى زيادة في اسعار كل السلع، وانخفاض في قيمة الاجور والقدرة الشرائية.
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