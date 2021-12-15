إلغاء الإنذرارت السابقة في نصف نهائي كأس العرب اليوم، والأردن ينفي إطلاق نار على إسرائيليين على الحدود الأردنية

من المقرر بحسب اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، في قطر عدم معاقبة أي لاعب خلال مباراة نصف النهائي بسبب حصوله على بطاقة صفراء.

وفي حال الوصول إلى النهائي فستلغى الإنذرارت التي حصل عليها لاعبو المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف نهائي البطولة خلال دورى المجموعات أو دور الثماني وهى منتخبات مصر و الجزائرو تونس وقطر، وهذا القرار اتخذ قبل انطلاق مباريات نصف النهائي اليوم.

وكشفت اللجنة عن أن جميع الإنذارات قد أُسقطت قبل نصف النهائي، بحسب لوائح البطولة، وهو ما يعني عدم وجود أي لاعب مهدد بالإيقاف في النهائي.

وجاء قرار اللجنة المنظمة ليثلج صدر الجهاز الفنى للمنتخب المصري، بقيادة كارلوس كيروش خصوصا أن هناك بعض اللاعبين كانوا مهددين بالغياب عن مباراة النهائى فى حالة الفوز او تحديد المركز الثالث فى حالة الخسارة، لأنهم حصلوا على إنذار وهم محمد شريف لحصولة على إنذار أمام لبنان، و مصطفى فتحي حاصل على إنذار فى مباراة السودان، وعمرو السولية وحمدي فتحي في مباراة الجزائر، وأحمد فتوح أمام الأردن.

وتواجه الجزائر قطر وتونس مقابل مصر، وتوقع مدرب منتخب مصر، مواجهة صعبة بين المنتخبين، وقال كيروش: نحن مسرورون للعب أمام تونس، فريق كبير ومدرب رائع، وأضاف إن "هذا منتخب تأهل إلى كأس العالم خمس مرات وهذا فيه الكثير.

أما المدرب التونسي منذر الكبيّر فقد قال "بدأنا الدور الأول بصعوبات في دور المجموعات، ولكن رغم ذلك أظهرنا قوّة كبيرة وتصدرنا، كل التفكير والتركيز هو العبور إلى النهائي.

وعبر نجم المنتخب التونسي لاعب نوتنغهام فورست الإنكليزي محمد دراغر إن "المباراة ستكون مثيرة ومستوى متميز للعب، إنه ديربي صعب.

وأكد مدرب المنتخب الجزائري مجيد بوقرة أن فريقة يستعد لمباراة استثنائية وأثنى على مستوى الفريق القطري.