مقتل عدد من الأشخاص في إربيل بسبب السيول وإعلان حالة الاستنفار القصوى ، وحزب بوريس جونسون يمنى بخسارة فادحة

أعلنت محافظة أربيل في العراق حالة استنفار قصوى، لإنقاذ مواطنين عالقين جراء السيول والفيضانات، خاصة في ناحية قوشتبه، ومناطق داراتو، المحيطة بمركز محافظة أربيل.

وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، في بيان له وفاة عدد من المواطنين نتيجة السيول والفيضانات التي نتجت عن الأمطار الغزيرة في قرى ومناطق مدينة أربيل، وتسببت بخسائر مادية كبيرة. وذكرت تقارير إعلامية بوفاة ثمانية أشخاص حتى الآن. لكن لم يصدر بعد أي بيان رسمي بذلك.

ووجه مسرور بارزاني الجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة المتضررين من الفيضانات وفعل ما يلزم لتأمين احتياجاتهم.