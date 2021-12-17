مقتل عدد من الأشخاص في إربيل بسبب السيول وإعلان حالة الاستنفار القصوى ، وحزب بوريس جونسون يمنى بخسارة فادحة

بوريس جونسون يمنى بهزيمة كبيرة في أحد معاقل حزب المحافظين في بريطانيا
فازت المرشحة عن حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا، هيلين مورغان، فى انتخابات نورث شروبشاير الفرعية بأغلبية ساحقة.
وكانت تلك الدائرة الانتخابية معقلا من معاقل حزب المحافظين على مدى 200 عام تقريبا.
وجاءت الانتخابات عقب استقالة النائب المحافظ أوين باترسون، الذي اضطر للتخلي عن منصبه بعد فضيحة سياسية.
وتعد هذه الخسارة انتكاسة ثانية لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يواجه هذا الأسبوع تمردا كبيرا داخل حزبه بسبب إجراءات وقيود فيروس كورونا والسلالات الجديدة، وتزامنت مع اتهامات بانتهاك أفراد من طاقم الحكومة للقيود التي فرضت على البريطانيين في عيد الميلاد الماضي.
ReutersCopyright: Reuters
حالة استنفار قصوى في شمال العراق بسبب السيول ومقتل عدد من الأشخاص
أعلنت محافظة أربيل في العراق حالة استنفار قصوى، لإنقاذ مواطنين عالقين جراء السيول والفيضانات، خاصة في ناحية قوشتبه، ومناطق داراتو، المحيطة بمركز محافظة أربيل.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، في بيان له وفاة عدد من المواطنين نتيجة السيول والفيضانات التي نتجت عن الأمطار الغزيرة في قرى ومناطق مدينة أربيل، وتسببت بخسائر مادية كبيرة. وذكرت تقارير إعلامية بوفاة ثمانية أشخاص حتى الآن. لكن لم يصدر بعد أي بيان رسمي بذلك.
ووجه مسرور بارزاني الجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة المتضررين من الفيضانات وفعل ما يلزم لتأمين احتياجاتهم.
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بوريس جونسون يمنى بهزيمة كبيرة في أحد معاقل حزب المحافظين في بريطانيا
فازت المرشحة عن حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا، هيلين مورغان، فى انتخابات نورث شروبشاير الفرعية بأغلبية ساحقة.
وكانت تلك الدائرة الانتخابية معقلا من معاقل حزب المحافظين على مدى 200 عام تقريبا.
وجاءت الانتخابات عقب استقالة النائب المحافظ أوين باترسون، الذي اضطر للتخلي عن منصبه بعد فضيحة سياسية.
وتعد هذه الخسارة انتكاسة ثانية لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يواجه هذا الأسبوع تمردا كبيرا داخل حزبه بسبب إجراءات وقيود فيروس كورونا والسلالات الجديدة، وتزامنت مع اتهامات بانتهاك أفراد من طاقم الحكومة للقيود التي فرضت على البريطانيين في عيد الميلاد الماضي.
حالة استنفار قصوى في شمال العراق بسبب السيول ومقتل عدد من الأشخاص
أعلنت محافظة أربيل في العراق حالة استنفار قصوى، لإنقاذ مواطنين عالقين جراء السيول والفيضانات، خاصة في ناحية قوشتبه، ومناطق داراتو، المحيطة بمركز محافظة أربيل.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، في بيان له وفاة عدد من المواطنين نتيجة السيول والفيضانات التي نتجت عن الأمطار الغزيرة في قرى ومناطق مدينة أربيل، وتسببت بخسائر مادية كبيرة. وذكرت تقارير إعلامية بوفاة ثمانية أشخاص حتى الآن. لكن لم يصدر بعد أي بيان رسمي بذلك.
ووجه مسرور بارزاني الجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة المتضررين من الفيضانات وفعل ما يلزم لتأمين احتياجاتهم.