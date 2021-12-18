سلالة أوميكرون تصل مصر وقطر، وفي العراق أربيل تخصص مليار دينار لمواجهة عواقب السيول

سجلت ولاية نيويورك أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، في وقت ترتفع فيه الإصابات بشكل حاد في أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة.

وسجلت نيويورك أكثر من 21 ألف إصابة يوم الجمعة، كما شهدت المدينة تزاحما أمام مراكز الاختبار، وألغيت بعض العروض المسرحية في برودواي.

وتتزايد المخاوف من تفاقم الوضع الصحي لو ظهرت إصابات بسلالة أوميكرون في الولاية.

وأعادت أمس محكمة فيدرالية العمل بمرسوم إدارة بايدن الذي يطالب الشركات الكبيرة بضمان تطعيم موظفيها بالكامل، أو إجراء فحوص لفيروس كورونا بشكل منتظم.