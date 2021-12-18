سلالة أوميكرون تصل مصر وقطر، وفي العراق أربيل تخصص مليار دينار لمواجهة عواقب السيول

فيروس كورونا: نيويورك تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابة
سجلت ولاية نيويورك أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، في وقت ترتفع فيه الإصابات بشكل حاد في أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة.
وسجلت نيويورك أكثر من 21 ألف إصابة يوم الجمعة، كما شهدت المدينة تزاحما أمام مراكز الاختبار، وألغيت بعض العروض المسرحية في برودواي.
وتتزايد المخاوف من تفاقم الوضع الصحي لو ظهرت إصابات بسلالة أوميكرون في الولاية.
وأعادت أمس محكمة فيدرالية العمل بمرسوم إدارة بايدن الذي يطالب الشركات الكبيرة بضمان تطعيم موظفيها بالكامل، أو إجراء فحوص لفيروس كورونا بشكل منتظم.
جماهير كأس العرب على موعد مع مباراة المركز الثالث بين مصر وقطر
يخوض منتخب مصر مع المنتخب القطري بعد ظهر اليوم السبت مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العرب.
وخسر الفريق المصري مباراة الدور نصف النهائي لصالح تونس بهدف مقابل لاشىء. وجاء الهدف العكسي بالخطأ في مرمى محمد الشناوي سجله عمرو السولية في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
وفاز الفريق الجزائري على فريق الدولة المضيفة قطر بهدفين مقابل هدف، وسجل هدف الفوز في الوقت الضائع. في آخر دقائق المباراة.
أوميكرون يصل مصر وقطر
في مصر أعلن عن تسجيل أول 3 إصابات بسلالة أوميكرون، وعزلت الجهات المعنية المصابين في مستشفيات العزل وقدمت جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.
وقالت الوزارة في بيان صحافي: إن أعراض المرض كما تبين إما خفيفة أو غير موجودة، ويخضع المرضى لمتابعة الفريق الطبي، وتشمل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها مصر الفحص في كافة منافذ دخول البلاد في المطارات والموانئ، ويمنع دخول البلاد أي مصاب ويعاد إلى الوجهة التي أتى منها.
وفي قطر أعلن عن تسجيل أول 4 إصابات بسلالة أوميكرون، وقالت وزارة الصحة إن حالات الإصابة الأربع التي اكتشفت مرتبطة كلها بسفر المصابين إلى الخارج، وظهرت الإصابة بعد الوصول.
فيضانات أربيل: تعهد بمليار دينار لإغاثة المتضررين
أعلن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، عن تخصيص مليار دينار لمواجهة تداعيات السيول التي اجتاحت الإقليم يوم أمس.
وذكر بيان لمنظمة روانكة الخيرية تلقته وكالة الأنباء العراقية أن "رئيس الإقليم قرر تخصيص مليار دينار سيتم صرفها عن طريق المنظمة وستخصص للمتضررين من السيول لتأمين الأثاث والأغذية للعوائل التي تضررت أملاكها ومنازلها.
وأضاف البيان أن صرف هذه الأموال سيبدأ اليوم السبت بالتنسيق مع محافظ أربيل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الحكومة المركزية ستتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الإقليم لمواجهة موجة الفيضانات.
وسيبحث مع المسؤولين سبل دعم التعاون بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت مساء الخميس وصباح الجمعة بسيول جارفة اجتاحت عدة أحياء في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وأدت إلى مقتل 12 شخصا إضافة إلى أضرار مادية كبيرة بممتلكات السكان.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
فيروس كورونا: نيويورك تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابة
سجلت ولاية نيويورك أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، في وقت ترتفع فيه الإصابات بشكل حاد في أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة.
وسجلت نيويورك أكثر من 21 ألف إصابة يوم الجمعة، كما شهدت المدينة تزاحما أمام مراكز الاختبار، وألغيت بعض العروض المسرحية في برودواي.
وتتزايد المخاوف من تفاقم الوضع الصحي لو ظهرت إصابات بسلالة أوميكرون في الولاية.
وأعادت أمس محكمة فيدرالية العمل بمرسوم إدارة بايدن الذي يطالب الشركات الكبيرة بضمان تطعيم موظفيها بالكامل، أو إجراء فحوص لفيروس كورونا بشكل منتظم.
جماهير كأس العرب على موعد مع مباراة المركز الثالث بين مصر وقطر
يخوض منتخب مصر مع المنتخب القطري بعد ظهر اليوم السبت مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العرب.
وخسر الفريق المصري مباراة الدور نصف النهائي لصالح تونس بهدف مقابل لاشىء. وجاء الهدف العكسي بالخطأ في مرمى محمد الشناوي سجله عمرو السولية في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
وفاز الفريق الجزائري على فريق الدولة المضيفة قطر بهدفين مقابل هدف، وسجل هدف الفوز في الوقت الضائع. في آخر دقائق المباراة.
أوميكرون يصل مصر وقطر
في مصر أعلن عن تسجيل أول 3 إصابات بسلالة أوميكرون، وعزلت الجهات المعنية المصابين في مستشفيات العزل وقدمت جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين. وقالت الوزارة في بيان صحافي: إن أعراض المرض كما تبين إما خفيفة أو غير موجودة، ويخضع المرضى لمتابعة الفريق الطبي، وتشمل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها مصر الفحص في كافة منافذ دخول البلاد في المطارات والموانئ، ويمنع دخول البلاد أي مصاب ويعاد إلى الوجهة التي أتى منها.
وفي قطر أعلن عن تسجيل أول 4 إصابات بسلالة أوميكرون، وقالت وزارة الصحة إن حالات الإصابة الأربع التي اكتشفت مرتبطة كلها بسفر المصابين إلى الخارج، وظهرت الإصابة بعد الوصول.
فيضانات أربيل: تعهد بمليار دينار لإغاثة المتضررين
أعلن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، عن تخصيص مليار دينار لمواجهة تداعيات السيول التي اجتاحت الإقليم يوم أمس.
وذكر بيان لمنظمة روانكة الخيرية تلقته وكالة الأنباء العراقية أن "رئيس الإقليم قرر تخصيص مليار دينار سيتم صرفها عن طريق المنظمة وستخصص للمتضررين من السيول لتأمين الأثاث والأغذية للعوائل التي تضررت أملاكها ومنازلها.
وأضاف البيان أن صرف هذه الأموال سيبدأ اليوم السبت بالتنسيق مع محافظ أربيل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الحكومة المركزية ستتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الإقليم لمواجهة موجة الفيضانات. وسيبحث مع المسؤولين سبل دعم التعاون بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت مساء الخميس وصباح الجمعة بسيول جارفة اجتاحت عدة أحياء في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وأدت إلى مقتل 12 شخصا إضافة إلى أضرار مادية كبيرة بممتلكات السكان.