دعوات لمظاهرات حاشدة في السودان، واستهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخي كاتيوشا

استهدف هجوم بصاروخي "كاتيوشا" المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد فجر الأحد، بحسب ما أعلنته قوات الأمن العراقية. وأوضحت السلطات أن صاروخا دمر في الجو، وأن الآخر أدى إلى وقوع أضرار بسيارتين في المنطقة التي سقط فيها. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من جراء الهجوم. وفي هجمات سابقة مماثلة، وجهت أصابع الاتهام إلى مجموعات مسلحة موالية لإيران.
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هجوم على المنطقة الخضراء في بغداد
استهدف هجوم بصاروخي "كاتيوشا" المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد فجر الأحد، بحسب ما أعلنته قوات الأمن العراقية.
وأوضحت السلطات أن صاروخا دمر في الجو، وأن الآخر أدى إلى وقوع أضرار بسيارتين في المنطقة التي سقط فيها.
ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من جراء الهجوم.
وفي هجمات سابقة مماثلة، وجهت أصابع الاتهام إلى مجموعات مسلحة موالية لإيران.
دعوات للتظاهر في السودان
دعت أحزاب سياسية وتجمعات نقابية ومهنية في السودان إلى تظاهرات حاشدة اليوم الأحد، وذلك تزامنا مع ذكرى انطلاق الحراك الشعبي الذي أطاح بحكم الرئيس المعزول عمر البشير.
واستبقت السلطات الأمنية في ولاية الخرطوم التظاهرات بالإعلان عن إغلاق جميع الجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.
وأعلنت السلطات يوم الأحد عطلة رسمية بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لاندلاع الاحتجاجات الشعبية.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في خطاب له بهذه المناسبة إن البلاد تواجه "تراجعا كبيرا في مسيرة الثورة"، محذرا من أن ذلك التراجع "يهدد أمن واستقرار البلاد ووحدتها".
وشدد حمدوك على ضرورة توافق القوى السياسية على ميثاق سياسي لإنجاز ما تبقى من "قضايا الثورة كالسلام والأمن ومعيشة الشعب".
كما أكد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في كلمة له في الذكرى الثالثة اندلاع الاحتجاجات عزمه الوصول إلى "دولة مدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة" عقب نهاية الفترة الانتقالية.
وحث رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس قوات الأمن السودانية احترام "حق المتظاهرين في الاحتجاج والتعبير السلمي".
إسرائيل تعتقل "منفذي هجوم" وقع قرب مستوطنة في الضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذي عملية إطلاق النار وقعت يوم الخميس الماضي قرب مستوطنة "حومش" شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأدت إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وأفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بأن عملية الاعتقالات طالت 4 فلسطينيين في منطقة السيلة الحارثية غرب جنين، وجرى ضبط أسلحة وسيارة استخدمت في تنفيذ العملية.
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية شنت فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات في بلدة السيلة الحارثية.