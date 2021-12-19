دعوات لمظاهرات حاشدة في السودان، واستهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخي كاتيوشا

استهدف هجوم بصاروخي "كاتيوشا" المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد فجر الأحد، بحسب ما أعلنته قوات الأمن العراقية.

وأوضحت السلطات أن صاروخا دمر في الجو، وأن الآخر أدى إلى وقوع أضرار بسيارتين في المنطقة التي سقط فيها.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من جراء الهجوم.

وفي هجمات سابقة مماثلة، وجهت أصابع الاتهام إلى مجموعات مسلحة موالية لإيران.