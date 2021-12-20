إغلاق موانئ في مصر بسبب سوء الأحوال الجوية، وهيومن رايتس ووتش تندد بحكم قضائي سعودي بـ"سجن يمني بتهمة الردة"

قالت منظمة حقوقية دولية إن محكمة في
السعودية أصدرت حكما بسجن رجل يمني 15 عاما بتهمة "الردة والإلحاد والكفر".
وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن الحكم على
اليمني علي أبو لحوم صدر في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بناء على
تعليقات في حسابين مجهولين على تويتر مسجلة بأرقام هواتف مرتبطة به.
وقالت المنظمة إن وثائق
المحكمة تظهر أن النيابة اتهمت أبو لحوم بعدة
تهم من بينها "إنكار وجود الله، والتمثيل به، والتشكيك والإساءة لله ودين
الإسلام ونبيه محمد"
و بينما لم يصدر أي تعليق من قبل الجانب السعودي، قال نائب مدير قسم الشرق
الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في البيان "لا تدخر السلطات السعودية
أي جهد لتصوير البلاد على أنها دولة متسامحة وإصلاحية، لكن مخالفة عقيدة الدولة في
الدين لا تزال تُعاقب بالسجن لعقد ونصف من الزمن".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في بلدة السيلة الحارثية بالضفة الغربية
اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية شمالي الضفة الغربية، وأخذت قياسات منزل المعتقلين غيث وعمر جرادات، المتهمين بتنفيذ عملية إطلاق نار وقتل مستوطن واصابة اثنين اخرين، ما اعتبره فلسطينيون تمهيدا لهدمه.
وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن قواته تعرضت أثناء اقتحامها السيلة الحارثية لإطلاق نار كثيف، وأن القوات ردت على إطلاق النار.
وقالت مصادر محلية إن اكثر من 20 آلية عسكرية اقتحمت القرية واندلعت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، حيث رشق الفلسطينيون بالحجارة القوات الإسرائيلية فيما أطلقت القوات نيران لتفريق المظاهرات.
هيومن رايتس وتش تندد بقرار محكمة سعودية بـ"سجن يمني بتهمة الردة"
قالت منظمة حقوقية دولية إن محكمة في السعودية أصدرت حكما بسجن رجل يمني 15 عاما بتهمة "الردة والإلحاد والكفر".
وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن الحكم على اليمني علي أبو لحوم صدر في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بناء على تعليقات في حسابين مجهولين على تويتر مسجلة بأرقام هواتف مرتبطة به.
وقالت المنظمة إن وثائق المحكمة تظهر أن النيابة اتهمت أبو لحوم بعدة تهم من بينها "إنكار وجود الله، والتمثيل به، والتشكيك والإساءة لله ودين الإسلام ونبيه محمد"
و بينما لم يصدر أي تعليق من قبل الجانب السعودي، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في البيان "لا تدخر السلطات السعودية أي جهد لتصوير البلاد على أنها دولة متسامحة وإصلاحية، لكن مخالفة عقيدة الدولة في الدين لا تزال تُعاقب بالسجن لعقد ونصف من الزمن".
مصر تغلق موانئ بحرية وتعلق الدراسة في عدة محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية
تسببت الأحوال الجوية في إغلاق موانئ في مصر، بحسب ما قالت هيئة حكومية.
وتشهد مناطق من مصر موجة من الرياح مع انخفاض لدرجات الحرارة.
وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ بورتوفيق والزيتيات بالسويس وشرم الشيخ.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت بالأمس تعليق الدراسة اليوم في عدة محافظات من بينها القاهرة والإسكندرية.