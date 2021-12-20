إغلاق موانئ في مصر بسبب سوء الأحوال الجوية، وهيومن رايتس ووتش تندد بحكم قضائي سعودي بـ"سجن يمني بتهمة الردة"

قالت منظمة حقوقية دولية إن محكمة في السعودية أصدرت حكما بسجن رجل يمني 15 عاما بتهمة "الردة والإلحاد والكفر".

وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن الحكم على اليمني علي أبو لحوم صدر في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بناء على تعليقات في حسابين مجهولين على تويتر مسجلة بأرقام هواتف مرتبطة به.

وقالت المنظمة إن وثائق المحكمة تظهر أن النيابة اتهمت أبو لحوم بعدة تهم من بينها "إنكار وجود الله، والتمثيل به، والتشكيك والإساءة لله ودين الإسلام ونبيه محمد"

و بينما لم يصدر أي تعليق من قبل الجانب السعودي، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في البيان "لا تدخر السلطات السعودية أي جهد لتصوير البلاد على أنها دولة متسامحة وإصلاحية، لكن مخالفة عقيدة الدولة في الدين لا تزال تُعاقب بالسجن لعقد ونصف من الزمن".