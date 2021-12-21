مطار صنعاء "يتوقف عن استقبال طائرات الإغاثة"، والقاهرة تعلق على تصريحات واشنطن بشأن الحكم بسجن نشطاء مصريين

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية المصرية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية في البلاد قوله إن التعليق على الأحكام الصادرة عن القضاء المصري "أمر غير مناسب"، وذلك بعدما عبرت واشنطن عن "خيبة أملها" حيال أحكام بالسجن صدرت بحق نشطاء مصريين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد قال إن الحكومة الأمريكية "أصيبت بخيبة أمل" من الأحكام الصادرة يوم الأثنين والتي قضت بسجن الناشط البارز علاء عبد الفتاح 5 سنوات وأربع سنوات لكل من الحقوقي محمد الباقر، والصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ "أكسجين".

إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قوله "ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل على أحكام تصدر من القضاء".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية "لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين".