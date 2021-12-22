في السودان عبدالله حمدوك يلوح بالاستقالة من منصبه بحسب مصادر مقربة منه، وفي أستراليا تجربة جديدة قد تحد من انتشار كورونا

ذكرت وسائل إعلام سودانية نقلا عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك إنه يعتزم تقديم استقالته من منصبه خلال ساعات.

وأرجعت المصادر سبب ذلك إلى عدم وجود توافق بين الأطراف السياسية في البلاد.

وقال مصدران مقربان من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لوكالة رويترز للأنباء إن ‎حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين عزمه الاستقالته من منصبه.

ودعت المجموعة حمدوك للعدول عن قراره، إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال ساعات. وأكدت المصادر أن حمدوك كان يسعى للتوافق من خلال الاتفاق مع البرهان لكن تحركاته تعثرت مع القوى السياسية.

ولاتزال تلك الأنباء غير مؤكدة، وتأتي وسط تعثر مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي كلفه بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعد إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعلن فيها الانقلاب على الوثيقة الدستورية المنظمة للعلاقة بين المدنيين والعسكريين خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات.

وذكر مصدر في مكتب حمدوك في الخرطوم أن رئيس الوزراء لايزال يباشر مهام عمله بصورة طبيعية.

وقبل ساعات أعاد حمدوك تعيين لقمان أحمد محمد إلى منصبه كمدير لهيئة البث الإذاعي والتلفزيوني السودانية وأقال المدير السابق الذي كان قد عينه البرهان عقب أحداث الانقلاب العسكري، كما أقال حمدوك أيضا مدير البنك الزراعي من منصبه.

ونقلت مصادر في مجلس الوزراء السوداني أن هناك اجتماعا متوقعا اليوم/الأربعاء بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لبحث الأزمة السياسية في البلاد .