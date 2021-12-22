في السودان عبدالله حمدوك يلوح بالاستقالة من منصبه بحسب مصادر مقربة منه، وفي أستراليا تجربة جديدة قد تحد من انتشار كورونا

عاجلالانتخابات الليبية: أكدت اللجنة الانتخابية اليوم الاربعاء استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة ، وأضافت أنه يجب أن يبدأ رئيس البرلمان في التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة. وأضاف البيان أن ولاية الحكومة المؤقتة ستنتهي يوم الجمعة.
عبد الله حمدوك: تكهنات باستقالة رئيس الوزراء السوداني من منصبه خلال ساعات
ذكرت وسائل إعلام سودانية نقلا عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك إنه يعتزم تقديم استقالته من منصبه خلال ساعات.
وأرجعت المصادر سبب ذلك إلى عدم وجود توافق بين الأطراف السياسية في البلاد.
وقال مصدران مقربان من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لوكالة رويترز للأنباء إن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين عزمه الاستقالته من منصبه.
ودعت المجموعة حمدوك للعدول عن قراره، إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال ساعات.
وأكدت المصادر أن حمدوك كان يسعى للتوافق من خلال الاتفاق مع البرهان لكن تحركاته تعثرت مع القوى السياسية.
ولاتزال تلك الأنباء غير مؤكدة، وتأتي وسط تعثر مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي كلفه بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعد إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعلن فيها الانقلاب على الوثيقة الدستورية المنظمة للعلاقة بين المدنيين والعسكريين خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات.
وذكر مصدر في مكتب حمدوك في الخرطوم أن رئيس الوزراء لايزال يباشر مهام عمله بصورة طبيعية.
وقبل ساعات أعاد حمدوك تعيين لقمان أحمد محمد إلى منصبه كمدير لهيئة البث الإذاعي والتلفزيوني السودانية وأقال المدير السابق الذي كان قد عينه البرهان عقب أحداث الانقلاب العسكري، كما أقال حمدوك أيضا مدير البنك الزراعي من منصبه.
ونقلت مصادر في مجلس الوزراء السوداني أن هناك اجتماعا متوقعا اليوم/الأربعاء بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لبحث الأزمة السياسية في البلاد .
تجربة أسترالية جديدة تختبر مميعات الدم للحماية من كورونا
يجري باحثون أستراليون تجربة لمعرفة إن كان بخ مميعات الدم في الأنف يمكن أن يوفر الحماية من كوفيد.
ويستخدم رذاذ الأنف عقارا شائعا لإبطال مفعول بروتين الفيروس الذي يساعد على العدوى، وهو عقار "هيبارين".
ويقول فريق البحث: يبدو أن بخ أنف شخص مصاب بكوفيد يحيد الفيروس ويجعله غير معد.
ومن المتوقع أن تستمر التجارب حتى منتصف عام 2022. وإن أثبتت فعاليتها يمكن أن ترخص للاستخدام إلى جانب اللقاحات والتدابير الأخرى.
ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الطريقة في منع انتشار العدوى وفي العلاج المبكر.
وقال كبير الباحثين البروفيسور "دون كامبل" لبي بي سي: إن هذا العلاج يمكن تطبيقه في أي مكان قبل التوجه إلى أي تجمع مثل المسرح أو النوادي، فبخة واحدة في الأنف قد تحميك وتحمي غيرك من العدوى.
وعلى الرغم من أن هناك على مستوى العالم تجارب مشابهة لاستخدام بخاخات الأنف في مكافحة كوفيد، لكن هذا أول بخاخ يستخدم عقار "هيبارين" وهو دواء متوفر بسهولة ويعطى عادة للأشخاص الذين يعانون من تخثر الدم.
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عاجلالانتخابات الليبية: أكدت اللجنة الانتخابية اليوم الاربعاء استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة ، وأضافت أنه يجب أن يبدأ رئيس البرلمان في التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة. وأضاف البيان أن ولاية الحكومة المؤقتة ستنتهي يوم الجمعة.
عبد الله حمدوك: تكهنات باستقالة رئيس الوزراء السوداني من منصبه خلال ساعات
ذكرت وسائل إعلام سودانية نقلا عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك إنه يعتزم تقديم استقالته من منصبه خلال ساعات.
وأرجعت المصادر سبب ذلك إلى عدم وجود توافق بين الأطراف السياسية في البلاد.
وقال مصدران مقربان من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لوكالة رويترز للأنباء إن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين عزمه الاستقالته من منصبه.
ودعت المجموعة حمدوك للعدول عن قراره، إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال ساعات. وأكدت المصادر أن حمدوك كان يسعى للتوافق من خلال الاتفاق مع البرهان لكن تحركاته تعثرت مع القوى السياسية.
ولاتزال تلك الأنباء غير مؤكدة، وتأتي وسط تعثر مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي كلفه بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعد إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعلن فيها الانقلاب على الوثيقة الدستورية المنظمة للعلاقة بين المدنيين والعسكريين خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات.
وذكر مصدر في مكتب حمدوك في الخرطوم أن رئيس الوزراء لايزال يباشر مهام عمله بصورة طبيعية.
وقبل ساعات أعاد حمدوك تعيين لقمان أحمد محمد إلى منصبه كمدير لهيئة البث الإذاعي والتلفزيوني السودانية وأقال المدير السابق الذي كان قد عينه البرهان عقب أحداث الانقلاب العسكري، كما أقال حمدوك أيضا مدير البنك الزراعي من منصبه.
ونقلت مصادر في مجلس الوزراء السوداني أن هناك اجتماعا متوقعا اليوم/الأربعاء بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لبحث الأزمة السياسية في البلاد .
تجربة أسترالية جديدة تختبر مميعات الدم للحماية من كورونا
يجري باحثون أستراليون تجربة لمعرفة إن كان بخ مميعات الدم في الأنف يمكن أن يوفر الحماية من كوفيد.
ويستخدم رذاذ الأنف عقارا شائعا لإبطال مفعول بروتين الفيروس الذي يساعد على العدوى، وهو عقار "هيبارين".
ويقول فريق البحث: يبدو أن بخ أنف شخص مصاب بكوفيد يحيد الفيروس ويجعله غير معد.
ومن المتوقع أن تستمر التجارب حتى منتصف عام 2022. وإن أثبتت فعاليتها يمكن أن ترخص للاستخدام إلى جانب اللقاحات والتدابير الأخرى.
ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الطريقة في منع انتشار العدوى وفي العلاج المبكر. وقال كبير الباحثين البروفيسور "دون كامبل" لبي بي سي: إن هذا العلاج يمكن تطبيقه في أي مكان قبل التوجه إلى أي تجمع مثل المسرح أو النوادي، فبخة واحدة في الأنف قد تحميك وتحمي غيرك من العدوى.
وعلى الرغم من أن هناك على مستوى العالم تجارب مشابهة لاستخدام بخاخات الأنف في مكافحة كوفيد، لكن هذا أول بخاخ يستخدم عقار "هيبارين" وهو دواء متوفر بسهولة ويعطى عادة للأشخاص الذين يعانون من تخثر الدم.