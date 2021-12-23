احتجاجات في السودان اليوم تضامنا مع المغتصبات، والبحرية الأمريكية تصادر أسلحة "إيرانية متجهة إلى اليمن"

قالت الجماعات النسائية في السودان إنها ستنزل إلى الشوارع يوم الخميس للاحتجاج على الاعتداء الجنسي على المتظاهرين في الخرطوم في نهاية الأسبوع الماضي.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قوات الأمن بحسب تقرير مديرة وحدة مكافحة العنف، اغتصبت بشكل فردي أو جماعي ثلاث عشرة امرأة وفتاة كن يحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي، بعد تدخل قوات الأمن وتحول المسيرات إلى مواجهات عنيفة.

ودعا المكتب إلى إجراء تحقيق في تلك المزاعم. وكانت سليمى اسحق مديرة وحدة مكافحة العنف قد وثقت 8 حالات اغتصاب خلال موكب 19 ديسمبر. اتهمت فيها قوات الأمن بشكل مباشر.

ولا يزال التوتر يسود العاصمة السودانية، مع تصميم المتظاهرين على إبعاد الجيش عن السلطة.

وتشير تقارير إلى أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مازال يلوح بالاستقالة، بسبب ضعف سلطته.