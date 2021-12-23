احتجاجات في السودان اليوم تضامنا مع المغتصبات، والبحرية الأمريكية تصادر أسلحة "إيرانية متجهة إلى اليمن"

ما زال الانقلاب في السودان حديث الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي على حد سواء منذ الاثنين. وكما يتواصل الحراك في شوارع السودان يتواصل التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد الخطاب الثاني لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ومن بين الرافضين للانقلاب تتعالى أصوات النساء بشكل خاص فسألنا لماذا؟
تغطية مباشرة
time_stated_uk
العنف ضد المرأة: مظاهرة في السودان اليوم تضامنا مع مغتصبات الاحتجاجات الرافضة للانقلاب
قالت الجماعات النسائية في السودان إنها ستنزل إلى الشوارع يوم الخميس للاحتجاج على الاعتداء الجنسي على المتظاهرين في الخرطوم في نهاية الأسبوع الماضي.
ويقول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قوات الأمن بحسب تقرير مديرة وحدة مكافحة العنف، اغتصبت بشكل فردي أو جماعي ثلاث عشرة امرأة وفتاة كن يحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي، بعد تدخل قوات الأمن وتحول المسيرات إلى مواجهات عنيفة.
ودعا المكتب إلى إجراء تحقيق في تلك المزاعم. وكانت سليمى اسحق مديرة وحدة مكافحة العنف قد وثقت 8 حالات اغتصاب خلال موكب 19 ديسمبر. اتهمت فيها قوات الأمن بشكل مباشر.
ولا يزال التوتر يسود العاصمة السودانية، مع تصميم المتظاهرين على إبعاد الجيش عن السلطة.
وتشير تقارير إلى أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مازال يلوح بالاستقالة، بسبب ضعف سلطته.
الحرب في اليمن: البحرية الأمريكية تصادر أسلحة "متجهة إلى الحوثيين"
أعلنت البحرية الأمريكية أنها صادرت أسلحة من إيران كانت متجهة على الأرجح إلى اليمن، وذكرت مصادر إعلام أمريكية أن البحرية الأمريكية صادرت كمية كبيرة من البنادق الهجومية والذخيرة داخل سفينة صيد إيرانية.
بدأت العملية يوم الاثنين في شمال بحر العرب قبالة سلطنة عمان وباكستان. وعثر البحارة على 1400 بندقية من طراز كلاشينكوف و226 ألف طلقة ذخيرة، بالإضافة إلى طاقم من خمسة يمنيين.
وتتهم الدول الغربية وخبراء الأمم المتحدة إيران مرارا بتهريب أسلحة وتكنولوجيا إلى اليمن على مر السنين، وتنفي إيران تسليح الحوثيين، لكنها تجاهر مرارا بدعمها لقضيتهم في الحرب الأهلية التي تشهدها اليمن منذ سنين.
وفي خطوة غير معتادة، ألقى البيان الصادر في وقت متأخر من يوم الأربعاء من الأسطول البحري الأمريكي الخامس ومقره البحرين باللوم على إيران في إرسال الأسلحة، قائلاً إن القارب كان يبحر على طول طريق "يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن".
وقال البيان إن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها للحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي والعقوبات الأمريكية.
ونقلت سفن الدوريات التابعة للبحرية الأمريكية الأسلحة المصادرة إلى مدمرة الصواريخ الأمريكية قبل إغراق سفينة الصيد بسبب "الخطر" الذي تشكله على الشحن التجاري، على حد وصفها. وقالت إن الطاقم اليمني سيعود إلى بلاده.