التحالف الذي تقوده السعودية يستهدف "معسكرا للحوثيين" في صنعاء، ولجنة أطباء السودان تفيد بإصابة 178 متظاهرا في احتجاجات أمس

الحرب في اليمن: التحالف الذي تقوده السعودية يقول إنه استهدف معسكرا للحوثيين في صنعاء
قال التحالف
الذي تقوده السعودية في اليمن إنه استهدف معسكرا للحوثيين في العاصمة اليمينة صنعاء.
وجاء
في بيان للتحالف إن الهجوم أسفر عن تدمير مخازن للأسلحة في صنعاء، من دون أن يصدر
أي تعليق بعد من قبل الحوثيين.
ويدعم
التحالف قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجه الحوثيين الذين يسيطرون على
العاصمة صنعاء.
وتسببت الحرب بأسوأ أزمة انسانية في العالم بحسب
الامم المتحدة، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد فيه 80
بالمئة من السكان وعددهم نحو 30 مليونا على المساعدات،
إلى جانب مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات
موقتة.
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مظاهرات السودان: لجنة الأطباء تفيد بإصابة 178 متظاهرا في احتجاجات أمس
قال تجمع لأطباء سودانيين تابعين للمعارضةإن 178 متظاهرا أصيبوا خلال الاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري يوم أمس.
وقالت لجنة أطباء السودان أن هناك 8 إصابات بالرصاص الحي أطلقته قوات الأمن مضيفة أن ثلاثة ممن أصيبوا بالرصاص الحي حالتهم "غير مستقرة".
واتهمت اللجنة الطبية في تقرير على صفحتها بموقع فيسبوك، قوات الأمن باقتحام مستشفى بورسودان ومستشفى الخرطوم بالعاصمة بحثا عن متظاهرين، وأطلاق غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية داخل حرم مستشفى بورسودان.
ديسموند توتو: وفاة كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق الحائز على جائزة نوبل لإسهاماته في الكفاح ضد الفصل العنصري
توفي كبير أساقفة جنوب إفريقيا السابق، ديسموند توتو، أحد أبرز رموز الكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري، عن 90 عاما
وكان توتو قد حاز على جائزة نوبل للسلام عام 1984 لدوره في مكافحة النظام الذي كان يقوم على الفصل بين السود والبيض في جنوب أفريقيا.
وقد تراجع الوضع الصحي لديسموند توتو في الأشهر الأخيرة.
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الحرب في اليمن: التحالف الذي تقوده السعودية يقول إنه استهدف معسكرا للحوثيين في صنعاء
قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه استهدف معسكرا للحوثيين في العاصمة اليمينة صنعاء.
وجاء في بيان للتحالف إن الهجوم أسفر عن تدمير مخازن للأسلحة في صنعاء، من دون أن يصدر أي تعليق بعد من قبل الحوثيين.
ويدعم التحالف قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجه الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وتسببت الحرب بأسوأ أزمة انسانية في العالم بحسب الامم المتحدة، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد فيه 80 بالمئة من السكان وعددهم نحو 30 مليونا على المساعدات، إلى جانب مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات موقتة.