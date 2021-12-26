التحالف الذي تقوده السعودية يستهدف "معسكرا للحوثيين" في صنعاء، ولجنة أطباء السودان تفيد بإصابة 178 متظاهرا في احتجاجات أمس

توفي كبير أساقفة جنوب إفريقيا السابق، ديسموند توتو، أحد أبرز رموز الكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري، عن 90 عاما

وكان توتو قد حاز على جائزة نوبل للسلام عام 1984 لدوره في مكافحة النظام الذي كان يقوم على الفصل بين السود والبيض في جنوب أفريقيا.

وقد تراجع الوضع الصحي لديسموند توتو في الأشهر الأخيرة.

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