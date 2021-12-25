قطع الإنترنت في السودان وتظاهرات مرتقبة وسط انتشار أمني كثيف، ومقتل 16 مهاجرا إثر غرق زورق قبالة سواحل اليونان

تحدد الوثيقة الدستورية، التي أعلن رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الاثنين عن تعليق العمل بموادها، الأسس التي ستسير عليها المرحلة الانتقالية بناء على الاتفاق التاريخي لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
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غرق زورق مهاجرين في بحر إيجة وإنقاذ 90 شخصا وانتشال 16 جثة
عثر خفر السواحل في اليونان على 16 جثة في بحر إيجه، بعد غرق قارب مهاجرين مساء الجمعة.
غرق المهاجرون بعد جنوح قاربهم الذي كان على متنه 100 مهاجر تقريبا، قرب جزيرة في جنوب اليونان.
ويواصل خفر السواحل عمليات البحث عن ناجين أو ضحايا.
وقال مسؤول يوناني لوكالة فرانس برس، تم إنقاذ 90 شخصا - 52 رجلا و 11 امرأة و 27 طفلا - وأضاف "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، لأنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب قبل غرقه".
وتعتبر هذه المأساة الثالثة خلال أيام، فقد أتى غرق القارب غداة انقلاب زورق مطاطي يحمل مهاجرين قبالة جزيرة فوليغاندروس، في جنوب اليونان وعثر على ثلاث جثث فقط، وتم إنقاذ 13 شخصاً، معظمهم من العراقيين وبينهم سوريون ومصريون، ولايعرف عدد المفقودين حتى الآن.
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن حادث الغرق قبالة فوليغاندروس هو الأسوأ في بحر إيجه هذا العام.
وقال أدريانو سيلفستري نائب ممثل المفوضية في اليونان، إن "غرق القارب يذكرنا بكل أسف بأن الناس يواصلون القيام برحلات محفوفة بالمخاطر بحثا عن الأمان". وتقدر المفوضية أن أكثر من 2500 شخص قتلوا أو اختفوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2021. ووصل نحو مليون شخص، معظمهم من السوريين، إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015 عن طريق تركيا والجزر اليونانية القريبة.
مظاهرات السودان: الدعوة إلى محاصرة القصر اليوم في "مليونية ديسمبر" وانتشار أمني كثيف
تعتزم قوى سياسية في السودان تنظيم احتجاجات جديدة ظهر اليوم السبت، للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، بحسب الإعلام المحلي.
واستباقا لهذه المظاهرات، أغلقت السلطات السودانية الجسور الحيوية والطرق الرئيسية في الخرطوم، منذ ليل الجمعة، وسط انتشار أمني كثيف، وقطعت خدمات الإنترنت منذ ساعات الفجر الأولى.
وتشهد منطقة القصر الجمهوري ورئاسة الوزراء وقيادة الجيش، انتشارا أمنيا كثيفا، إذ دعت بعض لجان المقاومة إلى محاصرة القصر الرئاسي. في "مليونية 25 ديسمبر". وأعلنت قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي القيادي - أنه سيكون ضمن الفاعلين في مواكب اليوم.
ومنذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، يعيش السودان أزمة سياسية حادة ويشهد احتجاجات شعبية متواصلة رفضا لتلك القرارات.
وتزايدت حدة الأزمة خلال اليومين الماضيين بعد تقارير تحدثت عن تلويح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالاستقالة، وكان قد عاد إلى منصبه من الإقامة الجبرية، وفقا لاتفاق مع البرهان في 21 من نوفمبر/تشرين الثاني.
وقتل منذ بداية الأزمة 48 متظاهرا وأصيب أكثر من 1500 بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع، بحسب تقارير تلقتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأثارت طريقة التعامل الأمني مع المحتجين ردود فعل دولية غاضبة، وعبرت منظمات حقوقية عن صدمتها البالغة إثر تسجيل حالات اغتصاب وتحرش جماعي خلال قمع قوات الأمن مظاهرات سلمية يوم الأحد الماضي، وطالبت بفتح تحقيق مستقل وفوري في هذه الادعاءات ومحاسبة الضالعين فيها.