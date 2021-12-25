قطع الإنترنت في السودان وتظاهرات مرتقبة وسط انتشار أمني كثيف، ومقتل 16 مهاجرا إثر غرق زورق قبالة سواحل اليونان

عثر خفر السواحل في اليونان على 16 جثة في بحر إيجه، بعد غرق قارب مهاجرين مساء الجمعة.

غرق المهاجرون بعد جنوح قاربهم الذي كان على متنه 100 مهاجر تقريبا، قرب جزيرة في جنوب اليونان.

ويواصل خفر السواحل عمليات البحث عن ناجين أو ضحايا.

وقال مسؤول يوناني لوكالة فرانس برس، تم إنقاذ 90 شخصا - 52 رجلا و 11 امرأة و 27 طفلا - وأضاف "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، لأنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب قبل غرقه".

وتعتبر هذه المأساة الثالثة خلال أيام، فقد أتى غرق القارب غداة انقلاب زورق مطاطي يحمل مهاجرين قبالة جزيرة فوليغاندروس، في جنوب اليونان وعثر على ثلاث جثث فقط، وتم إنقاذ 13 شخصاً، معظمهم من العراقيين وبينهم سوريون ومصريون، ولايعرف عدد المفقودين حتى الآن.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن حادث الغرق قبالة فوليغاندروس هو الأسوأ في بحر إيجه هذا العام.

وقال أدريانو سيلفستري نائب ممثل المفوضية في اليونان، إن "غرق القارب يذكرنا بكل أسف بأن الناس يواصلون القيام برحلات محفوفة بالمخاطر بحثا عن الأمان". وتقدر المفوضية أن أكثر من 2500 شخص قتلوا أو اختفوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2021. ووصل نحو مليون شخص، معظمهم من السوريين، إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015 عن طريق تركيا والجزر اليونانية القريبة.