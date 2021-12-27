ترقب في العراق لقرار قضائي حول الانتخابات البرلمانية، وعُمان لن تسمح للموظفين غير الملقحين بدخول مقار العمل

فيروس كورونا: مدينة نيويورك تشترط على الأطفال تلقي جرعتين من اللقاحات لدخول الأماكن العامة المغلقة
يبدأ
اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية العمل بقرار يمنع الأطفال ممن تزيد أعمارهم عن
12 عاما من دخول قاعات تناول الطعام والأنشطة الترفيهية المغلقة وفصول دارسة
المناهج الإضافية إلا في حال ما كانوا يملكون ما يدل على تلقيحهم بشكل كامل ضد
فيروس كورونا.
كما شملت
القرارات التي فرضتها سلطات الولاية إلزام الأطفال ممن تراوح أعمارهم من 5 أعوام
إلى 11 عاما بتلقي الجرعة الأولى على الأقل.
وكانت نيويورك أول مدينة أمريكية تطلب من جميع
العاملين في القطاع الخاص بتلقي اللقاح بينما كان التطعيم إجباريا لجميع الموظفين
الحكوميين.
وتشهد
نيويورك تفشيا كبيرا لفيروس كورونا بين الأطفال بحيث تضاعف الأطفال الذين يتم
نقلهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 أربع مرات في غضون ثلاثة أسابيع.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: سلطنة عُمان لن تسمح للموظفين بدخول مقار عملهم من دون شهادة تفيد تلقيهم جرعتين من اللقاحات
أعلنت السلطات في سلطنة عمان لن تسمح للموظفين في
القطاعين العام والخاص بدخول مقار عملهم بدون شهادة تفيد تلقيهم جرعتين من لقاح
مضاد لفيروس كورونا معتمد في السلطنة.
ويشهد العديد من دول العالم إعادة فرض إجراءات
احترازية مع الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بكورونا، وهو ما يعزوه علماء إلى
تفشي متحور أوميكرون
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الانتخابات العراقية 2021: ترقب لقرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالطعون
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فيروس كورونا: مدينة نيويورك تشترط على الأطفال تلقي جرعتين من اللقاحات لدخول الأماكن العامة المغلقة
يبدأ اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية العمل بقرار يمنع الأطفال ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاما من دخول قاعات تناول الطعام والأنشطة الترفيهية المغلقة وفصول دارسة المناهج الإضافية إلا في حال ما كانوا يملكون ما يدل على تلقيحهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا.
كما شملت القرارات التي فرضتها سلطات الولاية إلزام الأطفال ممن تراوح أعمارهم من 5 أعوام إلى 11 عاما بتلقي الجرعة الأولى على الأقل.
وكانت نيويورك أول مدينة أمريكية تطلب من جميع العاملين في القطاع الخاص بتلقي اللقاح بينما كان التطعيم إجباريا لجميع الموظفين الحكوميين.
وتشهد نيويورك تفشيا كبيرا لفيروس كورونا بين الأطفال بحيث تضاعف الأطفال الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 أربع مرات في غضون ثلاثة أسابيع.
فيروس كورونا: سلطنة عُمان لن تسمح للموظفين بدخول مقار عملهم من دون شهادة تفيد تلقيهم جرعتين من اللقاحات
أعلنت السلطات في سلطنة عمان لن تسمح للموظفين في القطاعين العام والخاص بدخول مقار عملهم بدون شهادة تفيد تلقيهم جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد في السلطنة.
ويشهد العديد من دول العالم إعادة فرض إجراءات احترازية مع الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بكورونا، وهو ما يعزوه علماء إلى تفشي متحور أوميكرون
الانتخابات العراقية 2021: ترقب لقرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالطعون
تشهد العاصمة العراقية بغداد إجراءات أمنية مشددة حول مداخل المنطقة الخضراء ومحيطها، ومطار بغداد، منذ ليلة أمس الأحد، مع ترقب إعلان المحكمة الاتحادية العليا قرارها المتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وكانت أحزاب سياسية عراقية قد طعنت في نتائج الانتخابات الاخيرة بعد أن أظهرت النتائج تراجع عدد المقاعد التي حصلت عليه مقارنة بالانتخابات التي سبقتها.
وبينما خرج التيار الصدري بوصفه أكبر الفائزين في الاقتراع النيابي كان تحالف الفتح الموالي لإيران من أبرز الخاسرين.
وقال مصدر أمني في بغداد لبي بي سي إن المعتصمين الرافضين لنتائج الانتخابات "بدأوا بالتجمع عند بوابتيْ التخطيط والمعلق فيما قاموا بحرق إطارات السيارات أمام بوابة التخطيط".
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الانتخابات العراقية: هل تدفع نتائجها البلاد إلى أزمة مفتوحة؟