ترقب في العراق لقرار قضائي حول الانتخابات البرلمانية، وعُمان لن تسمح للموظفين غير الملقحين بدخول مقار العمل

يبدأ اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية العمل بقرار يمنع الأطفال ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاما من دخول قاعات تناول الطعام والأنشطة الترفيهية المغلقة وفصول دارسة المناهج الإضافية إلا في حال ما كانوا يملكون ما يدل على تلقيحهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

كما شملت القرارات التي فرضتها سلطات الولاية إلزام الأطفال ممن تراوح أعمارهم من 5 أعوام إلى 11 عاما بتلقي الجرعة الأولى على الأقل.

وكانت نيويورك أول مدينة أمريكية تطلب من جميع العاملين في القطاع الخاص بتلقي اللقاح بينما كان التطعيم إجباريا لجميع الموظفين الحكوميين.

وتشهد نيويورك تفشيا كبيرا لفيروس كورونا بين الأطفال بحيث تضاعف الأطفال الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 أربع مرات في غضون ثلاثة أسابيع.