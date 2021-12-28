استئناف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء، واشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في الضفة الغربية

أعلن المسلحون الحوثيون في اليمن استئناف وصول الرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة إلى مطار العاصمة صنعاء بشكل مؤقت.

وكان المطار قد توقف عن استقبال الرحلات الجوية بعد الغارات الجوية التي شنتها في الأسبوع الماضي طائرات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويعد المطار ممرا رئيسيا لوصول المساعدات إلى اليمن المهدد بمجاعة والذي يعاني منذ سنوات من حرب داخلية.

ويدعم التحالف الذي تقوده السعودية قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء.