استئناف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء، واشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في الضفة الغربية

أطلق مسلحون فلسطينيون النار باتجاه القوات الإسرائيلية فجر اليوم\nخلال اقتحامها لمدينة طوباس شمال الضفة الغربية وأصيب خلال المواجهات ستة\nفلسطينيين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة. وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، المعنية بالسجناء الفلسطينيين\nفي السجون الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل ثلاثة شبان خلال اقتحامه\nللمدينة، وثمانية آخرين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
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اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في مدينة طوباس بالضفة الغربية
أطلق مسلحون فلسطينيون النار باتجاه القوات الإسرائيلية فجر اليوم خلال اقتحامها لمدينة طوباس شمال الضفة الغربية وأصيب خلال المواجهات ستة فلسطينيين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.
وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، المعنية بالسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل ثلاثة شبان خلال اقتحامه للمدينة، وثمانية آخرين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
الحرب في اليمن: الحوثيون يعلنون استئناف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء "بشكل مؤقت"
أعلن المسلحون الحوثيون في اليمن استئناف وصول الرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة إلى مطار العاصمة صنعاء بشكل مؤقت.
وكان المطار قد توقف عن استقبال الرحلات الجوية بعد الغارات الجوية التي شنتها في الأسبوع الماضي طائرات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
ويعد المطار ممرا رئيسيا لوصول المساعدات إلى اليمن المهدد بمجاعة والذي يعاني منذ سنوات من حرب داخلية.
ويدعم التحالف الذي تقوده السعودية قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء.