حماس تسنكر لقاء عباس مع غانتس وتصفه بالطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وزلزال قوي بالقرب من كريت في اليونان

استنكرعدد كبير من الفصائل الفلسطينية لقاء عباس - غانتس ليلة أمس.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف قانوع، بحسب وسائل إعلام محلية، إن اللقاء "طعنة في ظهر شعبنا.

وأضاف الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق السلمي، أن السلطة ما زالت تراهن على أحلام وأوهام التسوية.

ووصف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم اللقاء، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بالمستنكر والمرفوض من كل الفصائل، وشاذ عن الروح الوطنية. وقال قاسم إن اللقاء تزامن مع هجمة المستوطنين على أهالي الضفة الغربية، مما يزيد بحسب وصفه من "فداحة جريمة قيادة السلطة الفلسطينية".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد التقى في وقت متأخر من مساء الثلاثاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاجتماع عقد في مقر إقامة غانتس في مدينة "روش هعاين". وناقش الجانبان قضايا أمنية ومدنية طارئة، كما ركز الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف، كما ناقش المسؤولان أيضا "الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين".

وهذه الزيارة هي الأولى لأبو مازن داخل الحزام الأخضر منذ 11 عاما. وقال غانتس إنه ينوي مواصلة دعم اجراءات بناء الثقة في المجالين الاقتصادي والمدني. وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ بعد الاجتماع بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إن ابو مازن وغانتس ناقشا اهمية ايجاد افق سياسي يؤدي الى حل وفق قرارات الشرعية الدولية.