لجان المقاومة في السودان تدعو إلى مليونية جديدة اليوم، والملك سلمان يؤكد على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينة

قال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن المملكة تؤكد دعمها المستمر للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاءت تلك التصريحات خلال كلمة الملك سلمان مساء أمس الأربعاء، في افتتاح جلسات مجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وقال: القضية الفلسطينية كانت ولازالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية.

وحدد معالم سياسة المملكة الخارجية المتوقعة في منطقة العالم العربي وإيران.

ودعا إيران إلى الحوار والتعاون وقال إيران دولة جارة، والسعودية تتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية، ودعم ميليشيا الحوثي الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة.

وأكد على أن السعودية حريصة على أمن واستقرار اليمن، وتعمل على دفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية.