لجان المقاومة في السودان تدعو إلى مليونية جديدة اليوم، والملك سلمان يؤكد على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينة

ضبط شحنة مخدرات في الإمارات تقدر بملايين الدولارات
أعلنت الامارات عن إحباط أكبر محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة "الكبتاغون" المطحون في تاريخ البلاد.
وقال مركز جمارك جبل علي التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية الإماراتية في دبي إن المادة التي ضبطت هي مخدر الكبتاغون المطحون، وتصل الكمية المصادرة إلى نحو 1.5 طن، وتبلغ قيمتها المادة التقديرية 1.4 مليار درهم مايعادل 381 مليون دولار.
الملك سلمان يؤكد التزام السعودية بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
قال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن المملكة تؤكد دعمها المستمر للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاءت تلك التصريحات خلال كلمة الملك سلمان مساء أمس الأربعاء، في افتتاح جلسات مجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
وقال: القضية الفلسطينية كانت ولازالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية.
وحدد معالم سياسة المملكة الخارجية المتوقعة في منطقة العالم العربي وإيران.
ودعا إيران إلى الحوار والتعاون وقال إيران دولة جارة، والسعودية تتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية، ودعم ميليشيا الحوثي الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة.
وأكد على أن السعودية حريصة على أمن واستقرار اليمن، وتعمل على دفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية.
الاحتجاجات في السودان: لجان المقاومة تدعو إلى مليونية جديدة اليوم
في مواصلة للتصعيد ضد الانقلاب العسكري، ورفض الاتفاق السياسي المبرم بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعت لجان المقاومة في الخرطوم، إلى مليونية جديدة، اليوم الخميس.
لم تحدد بعد مسارات المليونية، ورجحت بعض المصادر، بحسب الإعلام المحلي، توجهها إلى محيط القصر الجمهوري في وسط الخرطوم، كما حدث خلال مظاهرات 19 و25 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ووضعت لجنة التنسيق الأمني في ولاية الخرطوم، خطة لتأمين مواكب 30 ديسمبر واحتفالات أعياد الاستقلال، ورأس السنة الميلادية.
ومن المتوقع حظر مرور المواكب بالأسواق، وأمام المستشفيات.
وعقدت تنسيقية أمن العاصمة اجتماعاً أمس، دعت فيه إلى عدم قفل الطرق وحرق الإطارات لسلامة المرضى، وضمان دخول المساعدات الطبية، وأكدت على ضرورة سلمية المواكب، وعدم الاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة والمرافق الإستراتيجية والحيوية.
وقالت اللجنة إن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، قد دعا إلى إطلاق تظاهرات جديدة اليوم الخميس المقبل تحت شعار “مليونية 30 ديسمبر”، بهدف الوصول إلى حكم مدني.
وأكد الناطق باسم تيار الثورة السودانية المعز مضوي، على أن مليونية 30 ديسمبر/ كانون الأول، هى إحدى دعوات الحراك الشعبي الواسع والمستمر حتى إسقاط الانقلاب، مشيرا إلى أنه تم تحديد جدول للمظاهرات خلال يناير/ كانون الثاني المقبل.
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ضبط شحنة مخدرات في الإمارات تقدر بملايين الدولارات
أعلنت الامارات عن إحباط أكبر محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة "الكبتاغون" المطحون في تاريخ البلاد.
وقال مركز جمارك جبل علي التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية الإماراتية في دبي إن المادة التي ضبطت هي مخدر الكبتاغون المطحون، وتصل الكمية المصادرة إلى نحو 1.5 طن، وتبلغ قيمتها المادة التقديرية 1.4 مليار درهم مايعادل 381 مليون دولار.
الملك سلمان يؤكد التزام السعودية بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
قال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن المملكة تؤكد دعمها المستمر للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاءت تلك التصريحات خلال كلمة الملك سلمان مساء أمس الأربعاء، في افتتاح جلسات مجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
وقال: القضية الفلسطينية كانت ولازالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية.
وحدد معالم سياسة المملكة الخارجية المتوقعة في منطقة العالم العربي وإيران.
ودعا إيران إلى الحوار والتعاون وقال إيران دولة جارة، والسعودية تتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية، ودعم ميليشيا الحوثي الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة.
وأكد على أن السعودية حريصة على أمن واستقرار اليمن، وتعمل على دفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية.
الاحتجاجات في السودان: لجان المقاومة تدعو إلى مليونية جديدة اليوم
في مواصلة للتصعيد ضد الانقلاب العسكري، ورفض الاتفاق السياسي المبرم بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعت لجان المقاومة في الخرطوم، إلى مليونية جديدة، اليوم الخميس.
لم تحدد بعد مسارات المليونية، ورجحت بعض المصادر، بحسب الإعلام المحلي، توجهها إلى محيط القصر الجمهوري في وسط الخرطوم، كما حدث خلال مظاهرات 19 و25 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ووضعت لجنة التنسيق الأمني في ولاية الخرطوم، خطة لتأمين مواكب 30 ديسمبر واحتفالات أعياد الاستقلال، ورأس السنة الميلادية.
ومن المتوقع حظر مرور المواكب بالأسواق، وأمام المستشفيات.
وعقدت تنسيقية أمن العاصمة اجتماعاً أمس، دعت فيه إلى عدم قفل الطرق وحرق الإطارات لسلامة المرضى، وضمان دخول المساعدات الطبية، وأكدت على ضرورة سلمية المواكب، وعدم الاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة والمرافق الإستراتيجية والحيوية.
وقالت اللجنة إن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، قد دعا إلى إطلاق تظاهرات جديدة اليوم الخميس المقبل تحت شعار “مليونية 30 ديسمبر”، بهدف الوصول إلى حكم مدني.
وأكد الناطق باسم تيار الثورة السودانية المعز مضوي، على أن مليونية 30 ديسمبر/ كانون الأول، هى إحدى دعوات الحراك الشعبي الواسع والمستمر حتى إسقاط الانقلاب، مشيرا إلى أنه تم تحديد جدول للمظاهرات خلال يناير/ كانون الثاني المقبل.