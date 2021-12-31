إجلاء عشرات الآلاف واحتراق مئات المنازل في ولاية كولورادو الأمريكية، ومصرف إسباني يوزع ملايين الدولارات بالخطأ في عيد الميلاد

عاجلحركة النهضة تتهم الأمن التونسي باختطاف نور الدين البحيري
تم صبيحة هذا اليوم وفق بيان لحركة النهضة اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني وتم واقتياده لجهة غير معلومة.
وتم خلال عملية الخطف تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري التي كانت برفقته.
وجاء في الإعلام المحلي أن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري أوقف أمام منزله. بسبب تجاوزات وقضايا كثيرة عندما كان على رأس وزارة العدل وسيتم نشر تفاصيلها لاحقا.
واستنكرت حركة النهضة بشدة هذه السابقة الخطيرة التي على حد قولها أوضحت موقفها بالبيان التالي: إن هذه الإجراءات تنبئ بدخول البلاد في نفق الإستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الإنقلاب، الذي كانت آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022 الذي أثقل كاهل المواطنين بالجباية والضرائب، بإثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين.
حرائق الغابات في كولورادو: احتراق 600 منزل وتشريد مئات الآلاف
أجلي عشرات الآلاف من الأشخاص ودمرت مئات المنازل بسبب حرائق الغابات في ولاية كولورادو الأمريكية.
اشتعلت النيران وانتشرت بسرعة في مقاطعة بولدر، شمال دنفر، ويرجح المسؤولون وقوع قتلى وجرحى مع انتشار أكبر للحرائق التي قضت على مئات المنازل حتى الآن.
وأجلي 30 ألف شخص تقريبا من البلدات المجاورة للحريق.
وأعلنت حالة الطوارئ في الولاية.
ساهم الجفاف وشدة الرياح في سرعة انتشار الحرائق، ووصلت سرعة الرياح إلى 169 كم في الساعة.
واختلفت حركة الحرائق عن السابق إذ تركزت الحرائق السابقة في كولورادو في المناطق الريفية، بينما شملت الحرائق الأخيرة أجزاء أكثر من ضواحي الولاية، واندلع بعضها عندما أطاحت الرياح القوية بخطوط الكهرباء.
واعتبرت هذه الحرائق أكثر حرائق الغابات تدميراً في تاريخ الولاية الحديث.
وتكافح فرق الإطفاء شمال مدينة دنفر الأمريكية في الولاية في إطفاء الحرائق وإنقاذ السكان، وتشير التقديرات الأولية إلى تدمير ما يصل إلى 600 منزل - إلى جانب فندق ومركز تسوق.
واضطر المسؤولون إلى إخلاء المرضى والموظفين في أحد المستشفيات القريبة من الحريق.
ونقل حتى الآن عدد من المصابين إلى المستشفيات.
وعبر خبراء الطقس عن ذهولهم من شدة الحرائق في الشهر الحالي الذي تسقط فيه الثلوج عادة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بنك سانتاندير يرسل لعملائه بالخطأ ملايين الدولارات في عيد الميلاد
وزع فرع مصرف "سانتاندير" الإسباني في بريطانيا بالخطأ 130 مليون جنيه إسترليني أي مايعادل 170 مليون دولار، في يوم عيد الميلاد، لكنه يعتزم استرداد هذه "الهدايا" غير المقصودة.
وأوضح المصرف أن 75 ألف دفعة تكررت في حسابات المستفيدين منها في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسبب "مشكلة فنية".
وسحبت الدفعات المكررة مباشرة من أموال المصرف نفسه الذي يعمل بالتعاون مع عدد من المصارف في كل بريطانيا على استرداد المبالغ التي دفعت بالخطأ.
وكان من بين المستفيدين من هذه التحويلات موظفون في بعض الشركات المتعاملة مع "سانتاندير" وحصلوا على رواتبهم أو مستحقاتهم مرتين.
كما أجريت التحويلات إلى حسابات في عدد من المصارف البريطانية الأخرى، مما يصعب مهمة استعادة الأموال، وفقا لصحيفة "ذا تايمز".
وأكد مصرف سانتاندير أنه تمكن بسرعة من تحديد المشكلة وتصحيحها.
ويبلغ عدد عملاء فرع مصرف سانتاندير الإسباني في بريطانيا 14 مليونا، وقد حقق صافي أرباح يزيد عن مليار جنيه استرليني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
عاجلحركة النهضة تتهم الأمن التونسي باختطاف نور الدين البحيري
تم صبيحة هذا اليوم وفق بيان لحركة النهضة اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني وتم واقتياده لجهة غير معلومة.
وتم خلال عملية الخطف تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري التي كانت برفقته.
وجاء في الإعلام المحلي أن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري أوقف أمام منزله. بسبب تجاوزات وقضايا كثيرة عندما كان على رأس وزارة العدل وسيتم نشر تفاصيلها لاحقا.
واستنكرت حركة النهضة بشدة هذه السابقة الخطيرة التي على حد قولها أوضحت موقفها بالبيان التالي: إن هذه الإجراءات تنبئ بدخول البلاد في نفق الإستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الإنقلاب، الذي كانت آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022 الذي أثقل كاهل المواطنين بالجباية والضرائب، بإثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين.
حرائق الغابات في كولورادو: احتراق 600 منزل وتشريد مئات الآلاف
أجلي عشرات الآلاف من الأشخاص ودمرت مئات المنازل بسبب حرائق الغابات في ولاية كولورادو الأمريكية.
اشتعلت النيران وانتشرت بسرعة في مقاطعة بولدر، شمال دنفر، ويرجح المسؤولون وقوع قتلى وجرحى مع انتشار أكبر للحرائق التي قضت على مئات المنازل حتى الآن.
وأجلي 30 ألف شخص تقريبا من البلدات المجاورة للحريق. وأعلنت حالة الطوارئ في الولاية.
ساهم الجفاف وشدة الرياح في سرعة انتشار الحرائق، ووصلت سرعة الرياح إلى 169 كم في الساعة. واختلفت حركة الحرائق عن السابق إذ تركزت الحرائق السابقة في كولورادو في المناطق الريفية، بينما شملت الحرائق الأخيرة أجزاء أكثر من ضواحي الولاية، واندلع بعضها عندما أطاحت الرياح القوية بخطوط الكهرباء.
واعتبرت هذه الحرائق أكثر حرائق الغابات تدميراً في تاريخ الولاية الحديث.
وتكافح فرق الإطفاء شمال مدينة دنفر الأمريكية في الولاية في إطفاء الحرائق وإنقاذ السكان، وتشير التقديرات الأولية إلى تدمير ما يصل إلى 600 منزل - إلى جانب فندق ومركز تسوق.
واضطر المسؤولون إلى إخلاء المرضى والموظفين في أحد المستشفيات القريبة من الحريق. ونقل حتى الآن عدد من المصابين إلى المستشفيات. وعبر خبراء الطقس عن ذهولهم من شدة الحرائق في الشهر الحالي الذي تسقط فيه الثلوج عادة.
بنك سانتاندير يرسل لعملائه بالخطأ ملايين الدولارات في عيد الميلاد
وزع فرع مصرف "سانتاندير" الإسباني في بريطانيا بالخطأ 130 مليون جنيه إسترليني أي مايعادل 170 مليون دولار، في يوم عيد الميلاد، لكنه يعتزم استرداد هذه "الهدايا" غير المقصودة.
وأوضح المصرف أن 75 ألف دفعة تكررت في حسابات المستفيدين منها في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسبب "مشكلة فنية".
وسحبت الدفعات المكررة مباشرة من أموال المصرف نفسه الذي يعمل بالتعاون مع عدد من المصارف في كل بريطانيا على استرداد المبالغ التي دفعت بالخطأ.
وكان من بين المستفيدين من هذه التحويلات موظفون في بعض الشركات المتعاملة مع "سانتاندير" وحصلوا على رواتبهم أو مستحقاتهم مرتين.
كما أجريت التحويلات إلى حسابات في عدد من المصارف البريطانية الأخرى، مما يصعب مهمة استعادة الأموال، وفقا لصحيفة "ذا تايمز".
وأكد مصرف سانتاندير أنه تمكن بسرعة من تحديد المشكلة وتصحيحها.
ويبلغ عدد عملاء فرع مصرف سانتاندير الإسباني في بريطانيا 14 مليونا، وقد حقق صافي أرباح يزيد عن مليار جنيه استرليني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.