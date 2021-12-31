إجلاء عشرات الآلاف واحتراق مئات المنازل في ولاية كولورادو الأمريكية، ومصرف إسباني يوزع ملايين الدولارات بالخطأ في عيد الميلاد

تم صبيحة هذا اليوم وفق بيان لحركة النهضة اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني وتم واقتياده لجهة غير معلومة.

وتم خلال عملية الخطف تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري التي كانت برفقته.

وجاء في الإعلام المحلي أن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري أوقف أمام منزله. بسبب تجاوزات وقضايا كثيرة عندما كان على رأس وزارة العدل وسيتم نشر تفاصيلها لاحقا.

واستنكرت حركة النهضة بشدة هذه السابقة الخطيرة التي على حد قولها أوضحت موقفها بالبيان التالي: إن هذه الإجراءات تنبئ بدخول البلاد في نفق الإستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الإنقلاب، الذي كانت آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022 الذي أثقل كاهل المواطنين بالجباية والضرائب، بإثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين.