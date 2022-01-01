منظمة الصحة تؤكد في بدء العام الجديد "إن أنهينا عدم المساواة، نقضي على الوباء"، وموانئ أوكرانيا تغلق أمام السفن الروسية

أوكرانيا تبدأ بتطبيق قرار حظر السفن الروسية من دخول موانئها
دخل الحظر الأوكراني على سفن الشحن الروسية حيز التنفيذ اليوم، بحسب الإعلام الروسي.
وستمنع السفن الروسية من الوصول إلى الممرات المائية الداخلية، وتشمل الممرات المائية الرئيسية في أوكرانيا عدة أنهار مثل نهر دنيستر والدانوب ودنيبر وعدد من الأنهار الأخرى.
وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد التشريع الخاص بالحظر في بداية الشهر الماضي في 3 ديسمبر/كانون الأول 2020، ويحظر القانون الجديد، السفن التي ترفع علم "الدولة المعتدية" من دخول أوكرانيا، وينطبق هذا على روسيا وفقا للتصنيف الرسمي في أوكرانيا.
ويشمل نقل الركاب والبضائع على الطرق الدولية بين الموانئ النهرية في أوكرانيا.
وتم فرض حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية للبلاد.
كما تنص الوثيقة على حظر تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا.
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فيروس كورونا: رئيس منظمة الصحة مع بدء العام الجديد يحث العالم على عدالة توزيع اللقاحات
اختار رئيس منظمة الصحة العالمية نبرة التفاؤل في آخر تصريح له في عام 2021، وقال إن القضاء على الوباء بات ممكنا شريطة أن تعمل البلدان معا لاحتوائه.
وحذر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسو في كلمته في العام الجديد من "القومية الضيقة وتخزين اللقاحات".
وتأتي تعليقاته بعد عامين من إخطار منظمة الصحة لأول مرة بظهور حالات إصابة بسلالة التهاب رئوي غير معروفة في الصين.
يبلغ عدد الإصابات على مستوى العالم الآن 287 مليونا، وقتل الفيروس 5.5 مليون شخص تقريبا.
ومن المتوقع أن يظل فيروس كورونا جزءا من الحياة اليومية التي باتت تراوح بين مرض وإغلاق وقيود وتعليق سفر وربما في بعض الحالات منع تجوال.
لكن على الرغم من كل هذا، أبدى الدكتور تيدروس تفاؤلا إيجابيا في خطابه، مشيرًا إلى أن هناك الآن العديد من الأدوات لعلاج كوفيد، بالإضافة إلى اللقاح.
لكنه كرر تحذيره من أن استمرار عدم المساواة في توزيع اللقاحات يزيد من خطر تطور الفيروس.
وملخص فكرة منظمة الصحة هي: إذا أنهينا عدم المساواة، فإننا نقضي على الوباء
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أوكرانيا تبدأ بتطبيق قرار حظر السفن الروسية من دخول موانئها
دخل الحظر الأوكراني على سفن الشحن الروسية حيز التنفيذ اليوم، بحسب الإعلام الروسي.
وستمنع السفن الروسية من الوصول إلى الممرات المائية الداخلية، وتشمل الممرات المائية الرئيسية في أوكرانيا عدة أنهار مثل نهر دنيستر والدانوب ودنيبر وعدد من الأنهار الأخرى.
وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد التشريع الخاص بالحظر في بداية الشهر الماضي في 3 ديسمبر/كانون الأول 2020، ويحظر القانون الجديد، السفن التي ترفع علم "الدولة المعتدية" من دخول أوكرانيا، وينطبق هذا على روسيا وفقا للتصنيف الرسمي في أوكرانيا.
ويشمل نقل الركاب والبضائع على الطرق الدولية بين الموانئ النهرية في أوكرانيا.
وتم فرض حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية للبلاد. كما تنص الوثيقة على حظر تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا.
فيروس كورونا: رئيس منظمة الصحة مع بدء العام الجديد يحث العالم على عدالة توزيع اللقاحات
اختار رئيس منظمة الصحة العالمية نبرة التفاؤل في آخر تصريح له في عام 2021، وقال إن القضاء على الوباء بات ممكنا شريطة أن تعمل البلدان معا لاحتوائه.
وحذر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسو في كلمته في العام الجديد من "القومية الضيقة وتخزين اللقاحات".
وتأتي تعليقاته بعد عامين من إخطار منظمة الصحة لأول مرة بظهور حالات إصابة بسلالة التهاب رئوي غير معروفة في الصين.
يبلغ عدد الإصابات على مستوى العالم الآن 287 مليونا، وقتل الفيروس 5.5 مليون شخص تقريبا.
ومن المتوقع أن يظل فيروس كورونا جزءا من الحياة اليومية التي باتت تراوح بين مرض وإغلاق وقيود وتعليق سفر وربما في بعض الحالات منع تجوال.
لكن على الرغم من كل هذا، أبدى الدكتور تيدروس تفاؤلا إيجابيا في خطابه، مشيرًا إلى أن هناك الآن العديد من الأدوات لعلاج كوفيد، بالإضافة إلى اللقاح.
لكنه كرر تحذيره من أن استمرار عدم المساواة في توزيع اللقاحات يزيد من خطر تطور الفيروس. وملخص فكرة منظمة الصحة هي: إذا أنهينا عدم المساواة، فإننا نقضي على الوباء