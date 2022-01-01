منظمة الصحة تؤكد في بدء العام الجديد "إن أنهينا عدم المساواة، نقضي على الوباء"، وموانئ أوكرانيا تغلق أمام السفن الروسية

دخل الحظر الأوكراني على سفن الشحن الروسية حيز التنفيذ اليوم، بحسب الإعلام الروسي.

وستمنع السفن الروسية من الوصول إلى الممرات المائية الداخلية، وتشمل الممرات المائية الرئيسية في أوكرانيا عدة أنهار مثل نهر دنيستر والدانوب ودنيبر وعدد من الأنهار الأخرى.

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد التشريع الخاص بالحظر في بداية الشهر الماضي في 3 ديسمبر/كانون الأول 2020، ويحظر القانون الجديد، السفن التي ترفع علم "الدولة المعتدية" من دخول أوكرانيا، وينطبق هذا على روسيا وفقا للتصنيف الرسمي في أوكرانيا.

ويشمل نقل الركاب والبضائع على الطرق الدولية بين الموانئ النهرية في أوكرانيا.

وتم فرض حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية للبلاد. كما تنص الوثيقة على حظر تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا.