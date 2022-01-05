استهداف قاعدة قرب مطار بغداد بـ4 صواريخ وسقوط أحدها على معسكر النصر، والقبض في مصر على شابين في قضية بسنت خالد

بسنت خالد: القبض على اثنين من المشتبه بهم في قضية الابتزاز
ألقت الشرطة في مصر القبض على شابين بتهمة الابتزاز واستخدام صور مزيفة وفاضحة لتلميذة لم تتجاز من العمر الـ16 عاما.
بسنت خالد، رفضت مواعدة أحد الشباب، فابتزها بفبركة صور لها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد مشاهدة زملائها في مدرستها في القرية للصور، أصيبت بالاكتئاب وابتلعت حبة مبيد من فوسفيد الألومنيوم.
تركت الصبية رسالة لوالدتها تؤكد فيها على أنها بريئة وهذا محض ادعاء عليها.
أثار انتحارها موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بالعدالة.
وألقى العديد باللوم على الوالدين لعدم تصديق ابنتهم بينما دعا آخرون إلى تشديد العقوبات على التحرش الجنسي.
ومن المتوقع وفقا لنصوص العقاب الخاصة بجرائم التقنيات الرقمية، وما قاله محامي أسرة بسنت، أن يعاقب المتهم إن أدين بالحبس لمدة تتراوح ما بين عامين و5 أعوام، وغرامة تتراوح ما بين 100ألف ، و300 ألف جنيه.
وقد يواجه المتهمان بتهمة القتل أو المشاركة في القتل إذ بناء على القانون الجنائي "يعد الشخص فاعلا، أو شريكا في الانتحار، إذا بلغ فعله حدا يمكن القول معه أن من مات لم يكن حرا في قتل نفسه".
وبحسب رأي بعض المحامين في مصر فإن الفتاة لم تكن حرة، لأن فعل الشابين تسبب في انتحارها.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في واقعة وفاة الفتاة بسنت بكفر الزيات بعد تلقيها بلاغا يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي من والد الفتاة "تضمن تناولها قرصا لحفظ الغلال بعد نشر شخصين صورا مخلة منسوبة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.
سقوط صاروخ على قاعدة النصر في بغداد
أفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية بأن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، قاعدة النصر "فيكتوري" قرب مطار بغداد الدولي، حيث يوجد مستشارون عسكريون أمريكيون وقوة عسكرية أمريكية لحمايتهم.
وهذا هو ثالث هجوم خلال الـ 72 ساعة الماضية على مواقع أمريكية في العراق، إذ تعرضت قاعدة فيكتوري لهجوم بطائرتين مسيرتين تحملان مواد متفجرة الاثنين الماضي، كما استهدفت قاعدة عين الاسد في محافظة الأنبار بطائرتين مسيرتين أيضا أمس الثلاثاء.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي داخل القاعدتين الطائرات الأربع قبل أن تصل إلى أهدافها.
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي بشأن هجوم اليوم، كما لم يعرف بعد إن كان قد تسبب في أي خسائر.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن أحد الصواريخ سقط على معسكر النصر قرب مطار بغداد الدولي، وانطلق الصاروخ وفقا لمصادر عسكرية من حي الجهاد القريب من المطار، في غرب بغداد، وأن القوات الأمنية عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ وصاروخ لم ينطلق، جرى تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية.
وذكر شهود عيان من أهالي حي الجهاد صباح اليوم من خلال مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاق 4 صواريخ باتجاه المطار.
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بسنت خالد: القبض على اثنين من المشتبه بهم في قضية الابتزاز
ألقت الشرطة في مصر القبض على شابين بتهمة الابتزاز واستخدام صور مزيفة وفاضحة لتلميذة لم تتجاز من العمر الـ16 عاما.
بسنت خالد، رفضت مواعدة أحد الشباب، فابتزها بفبركة صور لها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد مشاهدة زملائها في مدرستها في القرية للصور، أصيبت بالاكتئاب وابتلعت حبة مبيد من فوسفيد الألومنيوم.
تركت الصبية رسالة لوالدتها تؤكد فيها على أنها بريئة وهذا محض ادعاء عليها.
أثار انتحارها موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بالعدالة.
وألقى العديد باللوم على الوالدين لعدم تصديق ابنتهم بينما دعا آخرون إلى تشديد العقوبات على التحرش الجنسي.
ومن المتوقع وفقا لنصوص العقاب الخاصة بجرائم التقنيات الرقمية، وما قاله محامي أسرة بسنت، أن يعاقب المتهم إن أدين بالحبس لمدة تتراوح ما بين عامين و5 أعوام، وغرامة تتراوح ما بين 100ألف ، و300 ألف جنيه. وقد يواجه المتهمان بتهمة القتل أو المشاركة في القتل إذ بناء على القانون الجنائي "يعد الشخص فاعلا، أو شريكا في الانتحار، إذا بلغ فعله حدا يمكن القول معه أن من مات لم يكن حرا في قتل نفسه".
وبحسب رأي بعض المحامين في مصر فإن الفتاة لم تكن حرة، لأن فعل الشابين تسبب في انتحارها.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في واقعة وفاة الفتاة بسنت بكفر الزيات بعد تلقيها بلاغا يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي من والد الفتاة "تضمن تناولها قرصا لحفظ الغلال بعد نشر شخصين صورا مخلة منسوبة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.
سقوط صاروخ على قاعدة النصر في بغداد
أفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية بأن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، قاعدة النصر "فيكتوري" قرب مطار بغداد الدولي، حيث يوجد مستشارون عسكريون أمريكيون وقوة عسكرية أمريكية لحمايتهم.
وهذا هو ثالث هجوم خلال الـ 72 ساعة الماضية على مواقع أمريكية في العراق، إذ تعرضت قاعدة فيكتوري لهجوم بطائرتين مسيرتين تحملان مواد متفجرة الاثنين الماضي، كما استهدفت قاعدة عين الاسد في محافظة الأنبار بطائرتين مسيرتين أيضا أمس الثلاثاء.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي داخل القاعدتين الطائرات الأربع قبل أن تصل إلى أهدافها.
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي بشأن هجوم اليوم، كما لم يعرف بعد إن كان قد تسبب في أي خسائر.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن أحد الصواريخ سقط على معسكر النصر قرب مطار بغداد الدولي، وانطلق الصاروخ وفقا لمصادر عسكرية من حي الجهاد القريب من المطار، في غرب بغداد، وأن القوات الأمنية عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ وصاروخ لم ينطلق، جرى تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية. وذكر شهود عيان من أهالي حي الجهاد صباح اليوم من خلال مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاق 4 صواريخ باتجاه المطار.