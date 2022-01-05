استهداف قاعدة قرب مطار بغداد بـ4 صواريخ وسقوط أحدها على معسكر النصر، والقبض في مصر على شابين في قضية بسنت خالد

ألقت الشرطة في مصر القبض على شابين بتهمة الابتزاز واستخدام صور مزيفة وفاضحة لتلميذة لم تتجاز من العمر الـ16 عاما.

بسنت خالد، رفضت مواعدة أحد الشباب، فابتزها بفبركة صور لها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد مشاهدة زملائها في مدرستها في القرية للصور، أصيبت بالاكتئاب وابتلعت حبة مبيد من فوسفيد الألومنيوم.

تركت الصبية رسالة لوالدتها تؤكد فيها على أنها بريئة وهذا محض ادعاء عليها.

أثار انتحارها موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بالعدالة.

وألقى العديد باللوم على الوالدين لعدم تصديق ابنتهم بينما دعا آخرون إلى تشديد العقوبات على التحرش الجنسي.

ومن المتوقع وفقا لنصوص العقاب الخاصة بجرائم التقنيات الرقمية، وما قاله محامي أسرة بسنت، أن يعاقب المتهم إن أدين بالحبس لمدة تتراوح ما بين عامين و5 أعوام، وغرامة تتراوح ما بين 100ألف ، و300 ألف جنيه. وقد يواجه المتهمان بتهمة القتل أو المشاركة في القتل إذ بناء على القانون الجنائي "يعد الشخص فاعلا، أو شريكا في الانتحار، إذا بلغ فعله حدا يمكن القول معه أن من مات لم يكن حرا في قتل نفسه".

وبحسب رأي بعض المحامين في مصر فإن الفتاة لم تكن حرة، لأن فعل الشابين تسبب في انتحارها.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في واقعة وفاة الفتاة بسنت بكفر الزيات بعد تلقيها بلاغا يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي من والد الفتاة "تضمن تناولها قرصا لحفظ الغلال بعد نشر شخصين صورا مخلة منسوبة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.