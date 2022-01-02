المعارضة السودانية تدعو لمظاهرات جديدة، والحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 9 أشخاص في اشتباكات مع "أشرار مسلحين"

أفادت قوات الحرس الثوري الإيراني بمقتل 9 أشخاص، بينهم ثلاثة من قوات التعبئة، خلال اشتباكات جديدة مع "أشرار مسلحين" في محافظة سيستان-بلوشستان بجنوب شرق الجمهورية الإسلامية.

وجاء هذا الإعلان ليل السبت، غداة تأكيد الحرس قتل ثلاثة "أشرار" لضلوعهم بقتل اثنين من عناصره في المحافظة في 25 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضح الحرس الثوري في بيان نشره موقعه الالكتروني الرسمي "سباه نيوز" ليلا أن قواته تمكنت السبت من "تحديد مخبأ ووكر عدد من الأشرار المسلحين" في منطقة كورين بمحافظة سيستان-بلوشتان الحدودية مع باكستان.

وأشار الى أن اشتباكات مع هؤلاء أدى الى مقتل ستة منهم وجرح خمسة آخرين.

في المقابل، أشار بيان الحرس الى "استشهاد ثلاثة مقاتلين محليين من قوات التعبئة ("البسيج") أثناء الدفاع عن أمن واستقرار الأهالي".

وغالبا ما تشهد محافظة سيستان-بلوشستان مناوشات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحّة.