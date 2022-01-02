المعارضة السودانية تدعو لمظاهرات جديدة، والحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 9 أشخاص في اشتباكات مع "أشرار مسلحين"

عاجلمظاهرات السودان: انقطاع خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة قبل مسيرة احتجاجية للمعارضة
تفيد
التقارير الواردة من السودان بانقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات عن الهواتف
المحمولة قبل انطلاق مظاهرة جديدة للمعارضة تطالب بالحكم المدني.
وكانت
السلطات قد قامت في السابق بقطع خدمات الاتصالات قبل انطلاق مظاهرات للمعارضة
ويندد
المتظاهرون بالانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أكثر
من شهرين وما أعقبه من اتفاق سياسي بين الجيش ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
قوات الحرس الثوري الإيراني تعلن مقتل 9 أشخاص في اشتباكات جديدة في محافظة سيستان بلوشستان
أفادت
قوات الحرس الثوري الإيراني بمقتل 9 أشخاص، بينهم ثلاثة من قوات التعبئة، خلال اشتباكات جديدة مع
"أشرار مسلحين" في محافظة سيستان-بلوشستان بجنوب شرق الجمهورية الإسلامية.
وجاء
هذا الإعلان ليل السبت، غداة تأكيد الحرس قتل ثلاثة "أشرار" لضلوعهم
بقتل اثنين من عناصره في المحافظة في 25 كانون الأول/ديسمبر.
وأوضح الحرس الثوري في بيان نشره موقعه
الالكتروني الرسمي "سباه نيوز" ليلا أن قواته تمكنت السبت من
"تحديد مخبأ ووكر عدد من الأشرار المسلحين" في منطقة كورين بمحافظة
سيستان-بلوشتان الحدودية مع باكستان.
وأشار الى أن اشتباكات مع هؤلاء أدى الى مقتل
ستة منهم وجرح خمسة آخرين.
في المقابل، أشار بيان الحرس الى
"استشهاد ثلاثة مقاتلين محليين من قوات التعبئة ("البسيج") أثناء
الدفاع عن أمن واستقرار الأهالي".
وغالبا ما تشهد محافظة سيستان-بلوشستان
مناوشات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحّة.
مظاهرات السودان: المعارضة تدعو إلى احتجاجات جديدة للمطالبة بالحكم المدني
دعت
جماعات معارضة في السودان إلى تظاهرة جديدة اليوم الأحد على أن تنطلق من شارع الصحافة بوسط الخرطوم وتتوجه نحو القصر الرئاسي،
رفضا للانقلاب العسكري في البلاد وللمطالبة بحكم مدني.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية التابعة للمعارضة عن ارتفاع عدد
قتلى احتجاجات الثلاثين من ديسمبر كانون الأول الماضي إلى ستة بعد وفاة شاب
أمس/السبت متأثرا برصاصة في الحوض أطلقتها عليه قوات الأمن خلال الاحتجاجات، بحسب
اللجنة.
من جانبه دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي
أمس السبت، قوات الأمن السودانية للامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين.
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عاجلمظاهرات السودان: انقطاع خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة قبل مسيرة احتجاجية للمعارضة
تفيد التقارير الواردة من السودان بانقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات عن الهواتف المحمولة قبل انطلاق مظاهرة جديدة للمعارضة تطالب بالحكم المدني.
وكانت السلطات قد قامت في السابق بقطع خدمات الاتصالات قبل انطلاق مظاهرات للمعارضة
ويندد المتظاهرون بالانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أكثر من شهرين وما أعقبه من اتفاق سياسي بين الجيش ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
قوات الحرس الثوري الإيراني تعلن مقتل 9 أشخاص في اشتباكات جديدة في محافظة سيستان بلوشستان
أفادت قوات الحرس الثوري الإيراني بمقتل 9 أشخاص، بينهم ثلاثة من قوات التعبئة، خلال اشتباكات جديدة مع "أشرار مسلحين" في محافظة سيستان-بلوشستان بجنوب شرق الجمهورية الإسلامية.
وجاء هذا الإعلان ليل السبت، غداة تأكيد الحرس قتل ثلاثة "أشرار" لضلوعهم بقتل اثنين من عناصره في المحافظة في 25 كانون الأول/ديسمبر.
وأوضح الحرس الثوري في بيان نشره موقعه الالكتروني الرسمي "سباه نيوز" ليلا أن قواته تمكنت السبت من "تحديد مخبأ ووكر عدد من الأشرار المسلحين" في منطقة كورين بمحافظة سيستان-بلوشتان الحدودية مع باكستان.
وأشار الى أن اشتباكات مع هؤلاء أدى الى مقتل ستة منهم وجرح خمسة آخرين.
في المقابل، أشار بيان الحرس الى "استشهاد ثلاثة مقاتلين محليين من قوات التعبئة ("البسيج") أثناء الدفاع عن أمن واستقرار الأهالي".
وغالبا ما تشهد محافظة سيستان-بلوشستان مناوشات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحّة.
مظاهرات السودان: المعارضة تدعو إلى احتجاجات جديدة للمطالبة بالحكم المدني
دعت جماعات معارضة في السودان إلى تظاهرة جديدة اليوم الأحد على أن تنطلق من شارع الصحافة بوسط الخرطوم وتتوجه نحو القصر الرئاسي، رفضا للانقلاب العسكري في البلاد وللمطالبة بحكم مدني.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية التابعة للمعارضة عن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الثلاثين من ديسمبر كانون الأول الماضي إلى ستة بعد وفاة شاب أمس/السبت متأثرا برصاصة في الحوض أطلقتها عليه قوات الأمن خلال الاحتجاجات، بحسب اللجنة.
من جانبه دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي أمس السبت، قوات الأمن السودانية للامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين.
ويندد المتظاهرون بالانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر تشرين أول الماضي وما أعقبه من اتفاق سياسي عاد بموجبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه في الشهر التالي.
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