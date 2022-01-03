مقتل وإصابة عسكريين سوريين في هجوم لتنظيم الدولة، وإحباط محاولة استهداف قوات أمريكية في العراق

أكد\nالمسلحون الحوثيون أنهم صادروا سفينة إماراتية " تحمل معدات عسكرية"، وذلك\nعقب اتهام التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن للحركة الحوثية "باختطاف\nسفينة شحن ترفع علم الإمارات". وقال\nالمتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على موقع تويتر إن مسلحي الحركة قاموا\nبضبط السفينة بعد أن دخلت المياه اليمينة بدون ترخيص.
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الحرب في اليمن: الحوثيون يقولون إنهم صادروا سفينة إماراتية على متنها "معدات عسكرية"
أكد المسلحون الحوثيون أنهم صادروا سفينة إماراتية " تحمل معدات عسكرية"، وذلك عقب اتهام التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن للحركة الحوثية "باختطاف سفينة شحن ترفع علم الإمارات".
وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على موقع تويتر إن مسلحي الحركة قاموا بضبط السفينة بعد أن دخلت المياه اليمينة بدون ترخيص.
إحباط هجوم كان يستهدف معسكرا يضم قوات أمريكية في مطار بغداد
أفاد مصدر أمني عراقي بأن القوات الامريكية تمكنت من إحباط عملية هجوم بطائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان معسكر فكتوريا الذي يضم القوات الأمريكية في مطار بغداد غربي العاصمة.
وقال المصدر لبي بي سي، إن "دفاعات الجوية C-Ram تمكنت من إسقاط الطائرتين قبل وصولهما إلى الهدف، دون إلحاق أية أضرار"
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الهجوم تم تنفيذه فجر اليوم".
الصراع في سوريا: قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري في هجوم بالبادية شنه تنظيم الدولة الإسلامية
أفادت بيانات حكومية سورية وتقارير من المعارضة عن تعرض قوات للجيش السوري لهجوم من قبل عناصر لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة البادية السورية ما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين.
وقال بيان عسكري سوري إن خمسة عسكريين قتلوا وأصيب 20 في هجوم صاروخي استهدف حافلة للجيش وقع شرق المحطة الثالثة في البادية السورية.
من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن مسلحي التنظيم المتشدد استهدفوا رتلا عسكريا ما أسفر عن مقتل 9 من عناصر الجيش السوري والجماعات المسلحة الموالية له.
الحرب في اليمن: التحالف الذي تقوده السعودية يتهم الحوثيين باختطاف سفينة شحت ترفع علم الإمارات
اتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن المسلحين الحوثيين باختطاف سفينة شحن ترفع علم الإمارات قبال محافظة الحديدة.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العميد تركي المالكي، إن سفينة الشحن روابي " تعرضت للقرصنة والاختطاف" مساء أمس.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد قالت مساء أمس إنها تلقت أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من جانب الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ويخوضون مواجهات مسلحة ضد قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.